Итоги 2010 года в лицах 30 декабря 2010 14:50:43 Очередной рекламный год подошел к концу, поэтому мы решили взглянуть на рыночную ситуацию глазами рекламистов, подвести итоги, которые являются, с одной стороны, промежуточными, так как развитие рекламного рынка в Петербурге продолжится, с другой стороны – последними, которые подводит AdLife. Мы задали экспертам из разных сегментов пять вопросов: 1. Наиболее значимые события и тренды уходящего 2010 года для петербургского рекламного рынка (могут быть и позитивные, и негативные).

2. Прогноз развития рекламного рынка (как альтернатива – вашего сегмента) в 2011 году.

3. Люди из сферы рекламы, PR и маркетинга Петербурга, которые удивили вас в 2010 году.

4. Рекламная кампания, которая в этом году вам запомнилась больше всего, чем именно (можно не ограничиваться Петербургом).

5. Ваши пожелания в Новом году партнерам и конкурентам. Спасибо всем, кто успел поделиться своим в целом оптимистичным видением к назначенному сроку. Предлагаем читателям ознакомиться с мнениями экспертов и поделиться своими. Алексей Куприянов, генеральный директор агентства интерактивных маркетинговых коммуникаций TRAFFIC: 1. Сегмент интернет-рекламы вырос и обогнал рынок радио. В дальнейшем это приведет к серьезному изменению всего «медиа-ландшафта» города. Из негативных – 31 декабря закрывается AdLife.spb.ru



2. Заложенные кризисом предпосылки к более пристальной оценке эффективности рекламы в различных медиа подтолкнут негативные процессы в традиционных носителях – прежде всего, в прессе и радио. С другой стороны, дефицит инвентаря на телевидении создаст некое количество свободных денег, за которые будет идти основная борьба среди каналов коммуникации. Я думаю, что интернет выиграет приличную часть этих «свободных» бюджетов.



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4. Запомнился недавний вирусный ролик с белкой для Минздрава.



5. Желаю всем здоровья и терпения.

Татьяна Ломакина, генеральный директор «МедиаСеть СЗ»: 1. Рынок, по всей видимости, восстанавливается после кризиса, и достаточно быстро. Нехватка инвентаря как в лучшие годы! Растущие объемы! Если бы не конец года и сопутствующая этому обычная повышенная рекламная активность, я бы решила, что кризис преодолен. Правда, характер активностей разный. У одних указывает на отсроченную реакцию на кризис, у других – на инновационный подход, у третьих – на обычное сезонное поведение. И, наверное, только итоги 2011 года покажут, что было сделано в 2010 году правильно, а что нет. Сезонная миграция кадров дала мне возможность близко познакомиться с ситуацией на кадровом рынке. Думаю, воспитание специалистов «со студенческой скамьи» на ближайшие несколько лет станет важным шагом для основных игроков рекламного рынка в деле укрепления своих позиций. 2. Перечислю свои размышления по некоторым медиа на этот момент. Без пояснений.

В 2011, думаю, «наружка» и газетная реклама замедлят свой рост. Еще больше вырастет проникновение и частота использования интернета. ТВ, как и прежде, не потеряет привлекательности в национальном масштабе. На локальных рынках продолжатся поиски альтернатив. Все больше РК с использованием радио как единственного медиа для набора быстрого охвата.



Рекламный рынок. Думаю, появится еще пара-тройка представителей московских/сетевых агентств, желающих участвовать в дележке нашего «северо-западного» рекламного пирога. Это будет заставлять нас шевелиться, повышать свой профуровень… как собственно и любая конкуренция. 3. Меня удивили и искренне порадовали в 2010 сотрудники агентства «МедиаСеть Северо-Запад», мои коллеги! Год был непростой, переломный, трудных моментов было больше, чем легких и радостных. То, что мы вступаем в 2011 год с таким профессиональным ресурсом – наша общая заслуга! 4. Запомнилась РК «Россия – без жестокости к детям». Национальная информационная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми. Чем именно запомнилась – грамотностью, проникновенностью, необходимостью… Мне нравятся все, какие я видела, ролики дезодорантов AXE. А в каком году они были… наверное, и в этом? Запомнилась возведенная в гротеск анти-феминистическая составляющая. Не рекламная кампания, но очень понравилось видео «Скучаем» к новому сезону «ПрожекторПерисХилтон». Задела трогательность. Смешные они все-таки! 5. Желаю, чтобы наступающий 2011 год стал для всех партнеров и конкурентов годом здоровья, поддержания и развития общечеловеческих и семейных ценностей, годом любви, понимания, дружбы! Желаю каждому найти в новом году что-нибудь «по себе», пусть это будет и новый проект, и новый клиент, и новое знание. Если получится – желаю новую погоду…покомфортнее! Прелесть каждого нового года в том, что он наступает несмотря ни на что! Поздравляю с законно наступающими новыми 365 днями жизни под знаком Белого Кролика и Белого Кота! УРА!

Наталия Гринчишин, генеральный директор агентства Medialink: 1. Самым позитивным трендом можно отметить возвращение веры компаний в

завтрашний день! 2. Мы прогнозируем рост финансовых показателей при условии сохранения текущих

трендов. 3. ____________________________ 4. ____________________________ 5. Пусть в Новом году для всех желаний находятся возможности!

Николай Гришков, генеральный директор компании «Алькасар-СПб»: 1. В уходящем году рекламный рынок неуклонно восстанавливался и показывал рост, что, конечно, радует. Что касается рынка телевизионной рекламы, многие ждали нового расклада между селлерами, но он так и не состоялся. 2. 2011 год снова подарит нам рост, хотя и не такой как «до кризиса», когда рынок телевизионной рекламы мог запросто прирастать в год на 20-30%. Думаю, в следующем году «кризис» будет уже воспоминанием. 3. В нашей индустрии много ярких, талантливых, просто замечательных людей. Ко многим коллегам я отношусь с огромным уважением. Но удивить... Боюсь, после 17 лет в медиабизнесе уже ничему не удивляешься  4. ____________________________ 5. Всем коллегам в новом году я желаю добра, счастья и гармонии. Наш бизнес очень конкурентный и временами по-настоящему жесткий. Часто, чтобы ты выиграл, кто-то должен проиграть. Поэтому, наверно, это идеализм, но я искренне желаю каждому, кто работает в нашей индустрии, найти свое место, свою нишу, своих клиентов и добиться успеха. Станислав Семенов, клиент-сервис директор РА Great: 1. Главное, что произошло на рынке – это его оживление и возвращение на докризисный уровень, отдельные события мне не запомнились. А главный тренд локального рынка, как мне кажется, неотделим от глобального тренда мирового рекламного рынка – это увеличение значимости всех digital-каналов коммуникации и ambient-решений. Также можно предположить, что в ближайшей перспективе доля креатива в стоимости рекламоконтакта будет расти, а доля затрат на продакшн и медиаразмещение – падать. 2. Рынок будет расти, нет никаких предпосылок для его падения до выборов 2012 года. 3. Честно говоря, никто не запомнился. 4. Антиалкогольная кампания «Белочка» с отличным неологизмом «кудяблики». 5. Желаю партнерам процветать, а конкурентам – не сдаваться. Наталья Смелова, креативный директор РА «Небо»: 1. Честно говоря, ничего не приходит на ум про Питер, может, мы чего-то не заметили, потому что очень много работали в этом году, а может быть, ничего особенного и не происходило. 2. Я не оракул, конечно, но думаю, кризис пройден. Надеюсь на то, что в будущем году креатив снова будет в цене, и убеждена в том, что на работу региональных агентств будет спрос. 3. Не могу сказать, что меня кто-то удивил в этом году, опять же, видимо, сказалась загрузка, было некогда следить за рынком. Могу только очень личные вещи назвать – обрадовало то, что появилась Smetana – пускай все ролики очень разные, но они есть. Порадовал успех акции Суворова и Франц про конституционные права. И еще понравилась книжка для Il grappolo, которую сделал Asgard. 4. Be Stupid для Diesel, очень понравился сурикат-аристократ Aлександр Орлов для CompareTheMarket.com, под конец года – «Адская белочка» – хотя на ее счет у нас в агентстве было много споров...

5. Дорогие партнеры и конкуренты! Спасибо вам, что вы были в этом году!!! Будьте и дальше. Только тогда мы все сможем развиваться и чего-то достигать.

Константин Платонов, креативный директор РГ Great: 1. Петербургский рекламный рынок становился и продолжает становиться всё менее

петербургским. 2. Продолжится расслоение креатива на «для людей» (понятный и сентиментальный)

и «для себя» (ребусный и ироничный). 3. Удивила Валентина Ивановна Матвиенко с её идеей привлечь бомжей к уборке снега. 4. Анонсный ролик «Прожекторперисхилтона», конкретно - кадр с Ургантом и

собаками. 5. Да радости побольше!

Елена Смирнова, «Валио», старший вице-президент по маркетингу: 2010-й стал своего рода годом оценки и переоценки многих стратегических и тактических решений. Главные для «Валио» события в целом отражают основные тенденции на рекламном рынке в уходящем году. Маркетинговая стратегия, выбранная нами в период кризиса, показала свою успешность: в то время как в 2008-09 годах многие компании сокращали свои рекламные бюджеты, мы стремились их сохранить всеми силами. И в этом году нам удалось не только удержать наши позиции, но и во многом их усилить. Ведь качественная реклама с правильным сообщением в период кризиса – это инвестиция в лояльность. Уверена, со мной согласятся коллеги по цеху: в трудные времена важно было оставаться со своим потребителем. Среди событий, которые нас удивили, нельзя не упомянуть признание нашего президента в том, что он с детства ест финские продукты. Нам приятно, а главное – какой пример всем россиянам! Все мы уже видим немало прогнозов развития рекламного рынка на предстоящий год. Различные в деталях, они все же, как правило, оптимистичны. И мы согласны с такими оценками: рынок постепенно начинает выходить из кризиса, компании увеличивают свои маркетинговые бюджеты. Важной тенденцией, которую хочется отметить, стало развитие интернет-коммуникаций в рекламе. Именно развитие. Ведь, как известно, в трудные времена многие компании обратили свой взгляд в сторону интернет-продвижения в силу его дешевизны, – во многом, к сожалению, бездумно. Но это путь проб и ошибок, зато сейчас мы можем наблюдать появление на рынке компаний, которые способны предложить эффективные и современные методы продвижения в интернете, адаптированные под российские реалии. Интернет-кампании займут важное, а возможно, и центральное место в маркетинг-миксе, не потому что это МОДНО, а потому, что НЕОБХОДИМО. Думаю, в 2011-м мы станем свидетелями и даже участниками качественных интересных интернет-решений, в частности, проектов в социальных сетях. Это первое, что хочется пожелать всем нам в наступающем году. Во-вторых, всем нашим партнерам, всем участникам рынка мы желаем взаимовыгодной и интересной совместной работы. Ведь маркетинг – это не только цифры, планы и расчеты: это команда, творчество и удача. Мы благодарим всех наших партнеров за сотрудничество в 2010 году и наших конкурентов за то, что держали нас в тонусе! Обращаясь к идее нашей новогодней рекламной кампании, хочу пожелать: всего Вам самого Валио! Ведь Valio по-фински значит «лучшее»!

Сергей Кузнецов, директор по маркетинговым коммуникациям «Пивоваренной компании «Балтика»: 1. Среди трендов уходящего года – перераспроданность регионального телевидения (как и по всей стране). Приход на «Пятый канал» менеджеров «Первого канала». 2. Рынок был недооценен, соответственно, будет расти, уже сейчас инвентарь ТВ и в наружной рекламе дефицитен на 1 кв. Следовательно, вырастут цены. Сегмент рекламы пива продолжает развиваться после двух лет стагнации, примечательно, что все больше активностей происходит «не в сезон», т.е. рекламодатели стараются держать долю голоса в течение всего года. 3. Отметить петербуржцев, работающих на рекламном рынке, которые меня удивили бы, не могу, так как, к сожалению, не знаком: 2 месяца как начал работу в городе. 4. Среди РК запомнился наш запуск лимонада Crazy cola. 5. Желаю всем поскорее забыть о страхах и тревогах, которые принес кризис. Ну и, конечно, стабильности и уверенности в будущем, отсутствия глобальных катаклизмов в предвыборные годы. Григорий Матыжев, генеральный директор газеты Metro-Петербург: 1. Основной позитив – это восстановление рынка. По прессе, к примеру, в течение трех кварталов рынок рос почти только за счет Metro. Но в последние месяцы подтянулись и другие издания. И это радует. 2. Я прогнозирую рост всего рынка прессы на уровне 8-12% в следующем году. 3. Удивил, прежде всего, Сергей Пилатов, который заложил крутой вираж и перешел работать в сферу высокого искусства. 4. По креативу запомнилась серия красноярских антинаркотических роликов, зацепила кампания Rietumu Banka, запомнились графические решения для Стокманна. По медиа, в частности, было очень заметно размещение компаний «Главстрой», OBI, «Банк Советский», «Эвалар» и H&M. 5. Коллегам по рекламному рынку хочу пожелать, чтобы наши клиенты процветали.

Давид Авакян, генеральный директор студии Asgard: 1. Для уходящего года было характерно обилие всевозможных тендеров в корпоративном брэндинге. Повсюду они проводились с завидным бестолковым упорством и за неадекватное вознаграждение. Это такое «свежее» PR-продвижение, когда результатом становится не создание доверительного образа, а упоминание о компании в СМИ. В итоге, результаты веселят!



Я связываю это с приходом поколения малоопытных менеджеров, не сопоставляющих свою деятельность с корпоративными ценностями.



Если тенденция продолжится, мы в следующем году услышим о тендерах, проводимых булочными и сапожными мастерскими.



2. Думаю, 2011 год мало будет отличаться от 2010-го. Скорее всего, роста нужно ожидать не ранее 2012-го. Но, как специально, на 2012-й «назначен» конец света J



3. Вот прямо чтоб удивили, так никто. Приятно радовали многие. Но это тоже здорово!



4. Обалдел от рекламы эконом-класса авиакомпании KLM. Фантастически оригинальная! Смотрите сами.



5. Желаю здоровья! Биться будем долго!

Антон Вебер, креативный директор РГ Folx: 1. Считаю значимым (подчеркиваю!) именно сам факт проведения (а не его результаты, ведь «удар по яйцам» «Пятерочки» – это грубо и ни...я не интеллигентно) конкурса «Антиреклама-2010» при участии Общественного совета по рекламе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Налицо – готовность к самоиронии, какие-то комплексы мы побороли – и это уже хорошо.

2. Если я не ошибаюсь, в Funky Business была забавная фраза: «Швейцарский нож может многое, но ничто не делает хорошо...» Медленно, но верно мы идем к сегментации рынка коммуникационных, рекламных, креативных, дизайнерских и иных смежных услуг. Это очень важно, так как компании, группы и студии хотят заниматься исключительно своей профильной деятельностью, не пытаясь заработать на всем. Это означает, что и конкуренция станет более отчетливой, а это всегда полезно для открытого рынка. 3. ____________________________ 4. ____________________________ 5. Клиентам – будьте смелее в выборе идей, которые мы предлагаем (нам, кстати, тоже

страшно). Пускай идеи сделают вас уникальными. Цеху. Хочется, чтоб мы умели находить/комментировать лучшее в проектах партнеров и конкурентов, чтобы не расходовали драгоценную энергию на «мочилово». Всем: ярких и успешных проектов в Н2011Г. Илона Колтынюк, генеральный директор студии Deza: 1. Мне всегда плохо удавались некие глобальные оценки. Я неисправимый трудоголик и всегда сконцентрирована, в первую очередь, на работе, которая происходит здесь и сейчас, в настоящий момент. Обобщая, что отложилось в качестве общих ощущений, могу отметить два фактора:

1) в этом году работы было много и работы интересной;

2) однозначно обратило на себя внимание нешуточное количество бесплатных тендеров с безумным количеством временных и творческих затрат, организованных подчас весьма сумбурно, с чрезмерно короткими сроками для выполнения тендерных заданий и очень растянутым во времени принятием решений. 2. Есть ощущение и надежда, что рынок будет расти. Наверное, в связи с этим бесплатных тендеров станет еще больше :), но хочется верить, что серьезные компании-рекламодатели облагородят свою тендерную политику и смогут рассчитывать на качественный результат не столько за счет количества, а в первую очередь, за счет качества и степени продуманности и проработки поступающих предложений. 3. Довольна своими ребятами, порадовали и многим удивили меня в очередной раз :) В более крупном масштабе, как мне показалось, все в очередной раз подтвердили свой уровень. Из вызвавшего бурные эмоции - наверное, вступление Ивана Охлобыстина в должность креативного директора «Евросети», люблю подобные финты :) 4. Точно помню момент, когда, проезжая, увидела «Yota. Нет провода для сомнений». Приятное ощущение щелчка в голове :) 5. Хочу пожелать получать интерес и удовольствие от своей работы. Пусть ее будет много, и она будет достойно оплачена. Пусть как можно меньше идей отправится в стол, и как можно больше - в мир. И да будут тендеры платными! :) А, вот еще, меньше эмоций, больше конструктива, и уж если через край, то только радость :). Будьте счастливы!

Кира Эпина, генеральный директор РА «062-Реклама»: 1. В глобальной перспективе позитивным событием стало отступление кризиса, всеобщее потепление и увеличение объемов. В качестве сохраняющегося тренда в отрасли наружной рекламы Петербурга и нашего транзитного сектора, в частности, можно констатировать продолжение очищения исторической части города от статичных рекламных носителей и рост объемов рекламы на транспорте, наряду с обновлением подвижного состава автобусных парков. 2. В целом прогноз позитивный. Общемировой вектор направлен на развитие цифровых и мобильных технологий. На этом фоне, мне кажется, наружная реклама (как статичная, так и транзитная) является единственным устойчивым сегментом, который будет показывать, может быть, не такой динамичный, но все-таки рост. 3. Хотелось бы выделить клиента, который приятно удивил своим европейским видением, креативным подходом и стремлением синтезировать европейский опыт и собственные наработки в создании рекламы своего брэнда – Андрей Носков, начальник отдела рекламы, банк «Кредит-Москва». 4. Yota – по-европейски лаконичный креатив. ГДСК «Море квартир» – хорошая концепция и грамотный медиа-микс. 5. Хорошего настроения и счастья в личной жизни.

Борис Григорьев, генеральный директор РА GenerationBrand: 1. На рынок вернулся новый клиент, тот самый, который «в первый раз». Рынок стабилизировался, стряхнул шелуху, засучил рукава и впрягся... в работу. Работал жестко, креативно, остервенело, как будто соскучился. В 2011 начнет зарабатывать.



2. В 2011 году будет неминуемый рост, профессиональная сплоченность. 3. Удивил Сергей Леликов, который вернулся на питерский рынок, не целиком, не сам. Но к клиенту и с хорошей работой. Присутствие мастера пойдет на пользу креативному сообществу. 4. Запомнилась реклама МТС со свиньей-копилкой и оленем. Очень свежо, позитивно и профессионально не только с точки зрения рекламы, но и режиссуры короткого метра. 5. Желаю счастья и удачи. Работы хватит всем.

Андрей Дегтяренко, председатель совета директоров «Проект 111»: 1. «Проект 111» разработал и ввел в деловой оборот понятие «маркетинг подарков», описывающее новый подход к бизнесу в сфере деловых подарков и промопродукции.

Стирание региональных граней в коммуникациях – события происходят в единой информационной среде, а не внутри Петербурга, Москвы и т.д., стремительное внедрение Facebook и кнопки «like» во все сферы коммуникаций. 2. В сегменте бизнес-подарков мы рассчитываем на умеренный рост. Та часть маркетинговых коммуникаций, которой мы занимаемся, не имеет substitutes среди new media. 3. Сергей Пикус и компания «Иллан», которые очень успешно запустили свой московский филиал. 4. «Морской бой» ( Кириешки) от IQ marketing (компания, кстати, имеет непосредственные петербургские корни) – ролик имеет самодостаточную ценность. 5. Общее пожелание – «делай что должно и будь что будет». Развивать свой собственный бизнес, а не пытаться выиграть на рынке за счет установления договоренностей, правил, ограничений, запретов и т.д.

Мы, Анастасия Костина и Ольга Кирсанова, благодарим наших ньюсмейкеров и читателей, ни с кем не прощаемся. Не выделяем никого лично, потому что замечательных людей, с которыми нам довелось познакомиться, а с некоторыми даже подружиться, в рамках проекта было очень много. Отдельно говорим «спасибо» агентству интерактивных маркетинговых коммуникаций TRAFFIC, которое является учредителем проекта и более шести лет его финансировало. С Новым годом! Желаем развитого рекламного рынка, бюджетов, которые интересно планировать, креативных задач, бесстрашных заказчиков. Чтобы взаимодействие креативного отдела и заказчика было не просто компромиссом, а удачно найденным совместными усилиями решением. Гармонии каждому внутри себя!