Oblako поработало руками

29 декабря 2010 12:11:37

В дизайн-студии Oblako разработали корпоративный буклет и открытку для компании «Севзапэлектросетьстрой».

Как рассказали Adlife.spb.ru в дизайн-студии, «Севзапэлектросетьстрой» — одна из ведущих российских компаний в области строительства объектов электросетевого хозяйства, уже 70 лет занимающаяся строительством, расширением, реконструкцией, ремонтом и техническим перевооружением сетевых энергетических объектов.

Компания активно участвует в отраслевых выставках не только для привлечения новых партнеров и заказчиков, но и для поддержания своего имиджа и статуса. Именно поэтому при создании информационного буклета для распространения на межотраслевой выставке дизайнеры и заказчик решили, что он должен решать следующие задачи  – поддерживать и повышать уровень информированности о компании и лояльность партнёров и сотрудников компании, привлекать внимание к новому способу позиционирования компании и изготовления рекламной продукции, представить вниманию потребителя сильные стороны компании.

Заказчику на выбор было предоставлено несколько креативных концепций, разработанных проектной командой. Остановились на сходстве разработки проектов СЗЭСС с ручной работой.

Сравнение деятельности компании «Севзапэлектросетьстрой» с кропотливой ручной работой специалисты Oblako воплотили с помощью фотографий специально изготовленных моделей.

«Мы решили, используя визуальный образ, сделать акцент на индивидуальном подходе компании к проектам, уникальности проектов, внимании к деталям, бережной «ручной работе» сотрудников, – рассказывают в студии. – Руки – как аллегория трепетного и внимательного отношения к каждому проекту». По мнению дизайнеров, такие изображения дают ощущение чего-то близкого и приятного на уровне эмоций. Уход в плоскость человеческих отношений позволяет говорить на одном языке с потенциальным потребителем буклета. 

Для создания такого образа силами дизайн-студии были изготовлены макеты нескольких вышек электропередачи (около 30 см высотой).  Процесс осуществлялся под руководством опытного архитектора. На готовые вышки натягивались провода и крепились детали, символизирующие изоляторы.

Помимо буклета в Oblako была разработана поздравительная открытка.

На фотографию макетов ЛЭП нанесены снежинки, созданные из пиктограмм, разработанных для буклета. «Такие снежинки олицетворяют особенную корпоративную атмосферу, где даже зима «своя», – говорят представители Oblako. – Мы вообразили, что каждый специалист СЗЭСС видит мир через призму энергетики».

Контур ёлки образован из деталей, свойственных конструкции ЛЭП. Вместо новогодних украшений – гирлянды из проводов с изоляторами. На оборотной стороне – поздравительный слоган, в основе которого лежит каламбур. «Помимо традиционной двусмысленности понятий «свет» и «тепло» поздравление подразумевает связь с деятельностью компании», – комментируют разработчики. 

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Обсуждение

Nimax // 29 декабря 2010 - 12:51:24

Может и можно было обойтись более простыми средствами, но я уверен, что важно не только сделать работу, но еще и не заскучать по пути :)

Дед Мороз // 29 декабря 2010 - 13:13:26

"Контур ёлки образован из деталей, свойственных конструкции ЛЭП. Вместо новогодних украшений – гирлянды из проводов с изоляторами. На оборотной стороне – поздравительный слоган, в основе которого лежит каламбур. «Помимо традиционной двусмысленности понятий «свет» и «тепло» поздравление подразумевает связь с деятельностью компании», – комментируют разработчики."

Почему нет объяснения того, что такое настоящая ёлка? Вдруг кто-то не поймёт.

vit // 29 декабря 2010 - 13:34:57

объем проделанной работы внушает. Ну если много свободного времени, то почему бы и не заморочиться?
Но на будущее рекомендовал бы авторам освоить 3д. :)

Вебер Антон // 29 декабря 2010 - 13:59:27

на мой взгляд немного серовато-синевато, но это скорее всего "видение клиента".
А вот ручная работа всегда вызывает уважение, особенно с объемными материалами.

ab // 29 декабря 2010 - 22:19:39

глаза боятся - руки делают
+
ЭНЕРГИЧНЫЕ люди :-)

NO COMMENTS // 29 декабря 2010 - 22:45:43

Маньяки, блин))) +++

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