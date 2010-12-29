Oblako поработало руками 29 декабря 2010 12:11:37 В дизайн-студии Oblako разработали корпоративный буклет и открытку для компании «Севзапэлектросетьстрой». Как рассказали Adlife.spb.ru в дизайн-студии, «Севзапэлектросетьстрой» — одна из ведущих российских компаний в области строительства объектов электросетевого хозяйства, уже 70 лет занимающаяся строительством, расширением, реконструкцией, ремонтом и техническим перевооружением сетевых энергетических объектов.



Компания активно участвует в отраслевых выставках не только для привлечения новых партнеров и заказчиков, но и для поддержания своего имиджа и статуса. Именно поэтому при создании информационного буклета для распространения на межотраслевой выставке дизайнеры и заказчик решили, что он должен решать следующие задачи – поддерживать и повышать уровень информированности о компании и лояльность партнёров и сотрудников компании, привлекать внимание к новому способу позиционирования компании и изготовления рекламной продукции, представить вниманию потребителя сильные стороны компании. Заказчику на выбор было предоставлено несколько креативных концепций, разработанных проектной командой. Остановились на сходстве разработки проектов СЗЭСС с ручной работой. Сравнение деятельности компании «Севзапэлектросетьстрой» с кропотливой ручной работой специалисты Oblako воплотили с помощью фотографий специально изготовленных моделей. «Мы решили, используя визуальный образ, сделать акцент на индивидуальном подходе компании к проектам, уникальности проектов, внимании к деталям, бережной «ручной работе» сотрудников, – рассказывают в студии. – Руки – как аллегория трепетного и внимательного отношения к каждому проекту». По мнению дизайнеров, такие изображения дают ощущение чего-то близкого и приятного на уровне эмоций. Уход в плоскость человеческих отношений позволяет говорить на одном языке с потенциальным потребителем буклета. Для создания такого образа силами дизайн-студии были изготовлены макеты нескольких вышек электропередачи (около 30 см высотой). Процесс осуществлялся под руководством опытного архитектора. На готовые вышки натягивались провода и крепились детали, символизирующие изоляторы. Помимо буклета в Oblako была разработана поздравительная открытка. На фотографию макетов ЛЭП нанесены снежинки, созданные из пиктограмм, разработанных для буклета. «Такие снежинки олицетворяют особенную корпоративную атмосферу, где даже зима «своя», – говорят представители Oblako. – Мы вообразили, что каждый специалист СЗЭСС видит мир через призму энергетики». Контур ёлки образован из деталей, свойственных конструкции ЛЭП. Вместо новогодних украшений – гирлянды из проводов с изоляторами. На оборотной стороне – поздравительный слоган, в основе которого лежит каламбур. «Помимо традиционной двусмысленности понятий «свет» и «тепло» поздравление подразумевает связь с деятельностью компании», – комментируют разработчики.

