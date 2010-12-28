Loki&Bartleby пристроили готовый креатив

28 декабря 2010 12:45:39

Аптечная сеть 36,6 откликнулась на призыв петербургского агентства Loki&Bartleby приобрести его креатив, разработанный для продвижения пластырей.

Несколько дней назад на одном из рекламных порталов агентство разместило удачную, на взгляд его представителей, креативную концепцию рекламы пластырей. Как рассказывает Виталий Ковалёв, менеджер проекта, с агентством после публикации новости связались представители сети аптек 36,6. Как пишет Sostav.ru, по словам Антона Володькина, директора по маркетингу аптечной сети, представители 36,6 не могли пройти мимо креатива, предложенного агентством, тем более, сейчас для сети он особенно актуален.

Аптечная сеть 36,6 производит около тысячи наименований товаров под собственной торговой маркой, в том числе и пластыри. Пока в ассортименте насчитывается всего два вида пластырей, но уже в следующем году планируется запуск еще пятнадцати. Доля СТМ в общем товарообороте постоянно растет, у сети большие планы по развитию этого направления. Одной из основных задач 2011 года станет гораздо более активное продвижение СТМ внутри и за пределами аптек: в медиа, наружной рекламе.