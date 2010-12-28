Loki&Bartleby пристроили готовый креатив

28 декабря 2010 12:45:39

Аптечная сеть 36,6 откликнулась на призыв петербургского агентства Loki&Bartleby приобрести его креатив, разработанный для продвижения пластырей.

Несколько дней назад на одном из рекламных порталов агентство разместило удачную, на взгляд его представителей, креативную концепцию рекламы пластырей. Как рассказывает Виталий Ковалёв, менеджер проекта, с агентством после публикации новости связались представители сети аптек 36,6. Как пишет Sostav.ru, по словам Антона Володькина, директора по маркетингу аптечной сети, представители 36,6 не могли пройти мимо креатива, предложенного агентством, тем более, сейчас для сети он особенно актуален.

Аптечная сеть 36,6 производит около тысячи наименований товаров под собственной торговой маркой, в том числе и пластыри. Пока в ассортименте насчитывается всего два вида пластырей, но уже в следующем году планируется запуск еще пятнадцати. Доля СТМ в общем товарообороте постоянно растет, у сети большие планы по развитию этого направления. Одной из основных задач 2011 года станет гораздо более активное продвижение СТМ внутри и за пределами аптек: в медиа, наружной рекламе.

Сайт о рекламе в Санкт-Петербурге
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Обсуждение

untser // 28 декабря 2010 - 17:26:22

Локанично, свежо, молодцы. Кстати, кто придумал?
Желаю агентству это продать, а клиенту не поскупиться.

ттаарррабаррщик // 28 декабря 2010 - 17:19:52

здорово!

Алексеев // 28 декабря 2010 - 17:31:23

Чёткая и хорошая идея, ничего лишнего. Сейчас редкость

untser // 28 декабря 2010 - 22:27:05

Есть ощущение, что своровали, сейчас поищу.

ab // 28 декабря 2010 - 22:24:21

+++ если не сп..издили
- если сп..издили

копир // 29 декабря 2010 - 09:08:33

идея вызывает стойкое ощущение дежавю
но сделано хорошо, да :-)

itsme // 29 декабря 2010 - 11:37:04

Да-да, ощущение дежавю присутствует.
Но работа в любом случае хороша! Блестяще!

ВВ // 29 декабря 2010 - 12:06:41

жаль, что украли

Прокурор // 29 декабря 2010 - 13:24:27

а где украли то? пруфлинк в студию господа!
иначе нех трепаться без дела.

ВВ // 29 декабря 2010 - 13:49:17

2 Прокурор

Нисколько не хотел обидеть ребят из локи, но точно такую же рекламу видел здесь: http://adsoftheworld.com/
еще года три назад. Нет времени искать, но принты там 100% должны быть.

Мужик Борат // 29 декабря 2010 - 16:48:32

Обязательно найду ссылку. Я видел это в сети, европейская работа.

tuling // 29 декабря 2010 - 17:10:33

http://adsoftheworld.com/media/ambient/nexcare_cracks

Невское // 29 декабря 2010 - 18:10:06

О, уже где-то в мире рекламировали пластырь, действительно неожиданно.
Скандалы, интриги, расследования.

ab // 29 декабря 2010 - 22:24:44

мддааа :-(

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