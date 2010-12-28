В этом году «Зенит» заработает на рекламе около $20 млн

28 декабря 2010 12:52:33

В 2010 году «Газпром нефть» должна была перечислить «Зениту» по рекламному контракту 1 014 млрд рублей, пишут «Ведомости». Общую сумму, в которую концерну обходятся футбольные амбиции, ни представители «Газпрома», ни ФК не раскрывают.

Условия документа, по которому за рекламу «Газпром нефти» «Зенит» получил более 1 млрд рублей, были одобрены советом директоров компании еще в феврале. Сопоставимая сумма была в 2009 году. Наверняка и на 2011 год будет заключен похожий контракт, рассказал изданию источник, близкий к «Газпрому».

В масштабах «Газпрома» это небольшие деньги. На 1 млрд руб. можно построить всего 3,4 км балтийского газопровода Nord Stream (из 1200). А для «Зенита» это серьезная сумма. Без учета группы «Газпром» доходы клуба составят в этом году около $60 млн, говорит заместитель руководителя пресс-службы ФК Дмитрий Циммерман: $15-20 млн «Зенит» заработает от продажи билетов, столько же – по рекламным контрактам с МТС, «М.видео», Nike и проч., $10-12 млн – от мерчандайзинга, $10 млн призовых от участия в еврокубке, около $2 млн – телеправа.

«Рекламный контракт «Газпром нефти» с «Зенитом» – крупнейший в группе «Газпром», – уверяет представитель концерна Сергей Куприянов, но цифр не раскрывает. Представитель нефтяной компании от комментариев отказался. А если брать данные из базы СПАРК, вливания «Газпрома» должны быть намного больше: выручка «Зенита» за 2009 год составила около $113 млн, но были еще прочие доходы – тоже около $113 млн (почти у всех российских клубов они сопоставимы с выручкой). Итого выходит $226,6 млн, рекордный показатель для России и 11-я позиция в Европе.