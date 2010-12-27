«Брендсон» нашел решения для Answell
27 декабря 2010 12:34:25
Брэндинговое агентство «Брендсон» провело комплексную работу по созданию образа новой компании, оказывающей брокерские услуги, – сформировали ее позиционирование, разработали вербальные и визуальные атрибуты брэнда.
Answell – это компания-консультант, оказывающий профессиональные услуги по заключению и сопровождению сделок в сфере страховых, лизинговых, кредитных и юридических услуг по принципу «одного окна», предлагающий индивидуальный сервис и лично консультирующий клиента по целому ряду вопросов в финансовой сфере.
Название Answell – это неологизм, образованный из английских слов answer и well. По мнению представителей «Брендсона», название отражает ключевую компетенцию компании – находить верные решения в области финансов. Дескриптор компании – «мультиброкер» – позволяет компании, по словам разработчиков, расти и расширяться, открывать новые направления деятельности. Брэндлайн – «доверенное лицо» – отражает основное конкурентное преимущество компании, говорит о том, что компания «играет» на стороне клиента, представляя его финансовые интересы.
В основу знака легла монограмма, образованная буквами A, N и W, похожая на монетку – как отражение идеи эффективных финансовых вложений.
«Фирменный стиль Answell, спокойный и лаконичный, поддерживает образ компании — профессионала в своей области, которому можно доверить важное решение», – считают представители «Брендсона».
Творческая группа:
руководитель проекта ― Екатерина Корсунова;
арт-директор ― Тимур Салихов;
копирайтер ― Алексей Румянцев;
дизайнеры ― Роман Маврин, Владимир Ильяшенко.