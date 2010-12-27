«Брендсон» нашел решения для Answell

27 декабря 2010 12:34:25

Брэндинговое агентство «Брендсон» провело комплексную работу по созданию образа новой компании, оказывающей брокерские услуги, – сформировали ее позиционирование, разработали вербальные и визуальные атрибуты брэнда.

Answell – это компания-консультант, оказывающий профессиональные услуги по заключению и сопровождению сделок в сфере страховых, лизинговых, кредитных и юридических услуг по принципу «одного окна», предлагающий индивидуальный сервис и лично консультирующий клиента по целому ряду вопросов в финансовой сфере.

Название Answell – это неологизм, образованный из английских слов answer и well. По мнению представителей «Брендсона», название отражает ключевую компетенцию компании – находить верные решения в области финансов. Дескриптор компании – «мультиброкер» – позволяет компании, по словам разработчиков, расти и расширяться, открывать новые направления деятельности. Брэндлайн – «доверенное лицо» – отражает основное конкурентное преимущество компании, говорит о том, что компания «играет» на стороне клиента, представляя его финансовые интересы.  

В основу знака легла монограмма, образованная буквами A, N и W, похожая на монетку – как отражение идеи эффективных финансовых вложений.

«Фирменный стиль Answell, спокойный и лаконичный, поддерживает образ компании — профессионала в своей области, которому можно доверить важное решение», – считают представители «Брендсона».

Творческая группа:

руководитель проекта ― Екатерина Корсунова;
арт-директор ― Тимур Салихов;
копирайтер ― Алексей Румянцев;
дизайнеры ― Роман Маврин, Владимир Ильяшенко.

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Обсуждение

ВВ // 27 декабря 2010 - 12:53:09

в целом чистенько (это модно нынче), но разве сложно было найти более интересный прием в графике в компоновке "А" и "W"? Визуальный образ говорите... ну да :)

В принципе, тянет на хорошую курсовую работу. Не более.

Крупский // 27 декабря 2010 - 13:28:31

Гигиенично. Обыкновенно.
Всех с НГ!

Смотрел // 27 декабря 2010 - 14:07:03

ВВ, ну что вы так плоско про спряжение букв. А то что помимо аббревиатуры AW, это может читаться как AN для компании, ANswell. Тоже ведь находка..

ВВ // 27 декабря 2010 - 14:25:21

да нет не плоско )))) тут считывается намного больше, чем просто aNswell.... К примеру, "А" входит в "W" кое чем))) разве не видно? А это уже в музей сексологии))))

Терентий // 27 декабря 2010 - 14:37:02

Где АБ с его говнометом? Сейчас придет и всех обольет.
Химзащиту надо одеть ))

bzz // 27 декабря 2010 - 14:56:30

Вполне

копир // 27 декабря 2010 - 16:14:32

Химзащиту надо НАдеть!

ab // 27 декабря 2010 - 23:06:46

2копир
+ :-)

NO COMMENTS // 27 декабря 2010 - 23:40:52

Катюша,ты еще там?))) Мои соболезнования!

Катюша // 28 декабря 2010 - 02:12:41

to NO COMMENTS
Ванятка, спасибо за внимание! Тронута :)

Неизвестный // 28 декабря 2010 - 11:12:13

Выглядит приятно, но решение с заглавной W спорно. Отдельно Ans — непонятный даже англоговорящему слог, трудночитаемый. Well, к тому же, это ещё и "колодец". Лучше бы Answell.

ттаарррабаррщик // 28 декабря 2010 - 15:45:27

Читаться будет как AW. все гуд. смысл не потерян. хорошая, чистая работа.

2 Брендсон "сформировали ее позиционирование" - ))) э как ушли от брединга)) молодцы)

Неизвестный // 28 декабря 2010 - 17:32:41

в граф знаке понятно, что это AW, но называть их так никто не будет ) а в логотипе AnsWell при том что от Answer только последняя буква ушла.

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