Мышка от Vozduh отпускает фразочки про интернет 24 декабря 2010 11:57:47 Агентство Vozduh разработало креатив рекламной кампании для продвижения услуги доступа в интернет под брэндом «Авангард» компании «Северо-Западный Телеком». Как рассказали AdLife.spb.ru в агентстве, Vozduh был выбран по результатам тендера, проведенного компанией. Сообщения в РК строятся на игре картинки и комментария, «отпускаемого» постоянным персонажем – компьютерной мышкой. Концепция уже активно используется для рекламы акционных предложений в Санкт-Петербурге и регионах. Все новости vit // 24 декабря 2010 - 12:24:37 последний (с башней) явно лишний.

а так - нормуль. рекламаст // 24 декабря 2010 - 12:29:58 как же все-таки бренд-манагеры сзт не любят бренд авангард :-) Нестор // 24 декабря 2010 - 14:27:15 Это просто феерический бред! Vlad // 24 декабря 2010 - 15:42:35 первый и третий ничётак, и - всё ((( ттаарррабаррщик // 24 декабря 2010 - 21:27:32 плоский юмор ab // 25 декабря 2010 - 01:04:28 Achtung!

Воздух!

ИСПОРЧЕН....................................................... rediska // 25 декабря 2010 - 10:37:13

каждый день вижу в метро рекламу, которой здесь нет. там елка в лесу и что-то там про елки-палки. всё думала, кто сотворил такое? видимо, тоже воздух?

кем надо считать свою ЦА, что бы так с ней разговаривать???????

зачем эти потуги на юмор?

бородатые шутки про падающую башню и венеру без рук?

не понимаю.

и это еще тендер проводился! страшно всё это

Ваганыч // 26 декабря 2010 - 20:38:38 Полицай улыбнул

"без рук" и "невозможно устоять" - старо как мир(((

Говорящая мышь - выше моего понмания.

Итого: всё это "Аншлаг" для бедных NO COMMENTS // 27 декабря 2010 - 01:29:44 2 rediska

2 Ваганыч

Один большой нее%ический ПЛЮС!

Стратосфера // 27 декабря 2010 - 17:56:18 Ну 3й ещё куда ни шло... с остальными как-то "не смешно"... pit>on // 28 декабря 2010 - 18:36:24 про превышение скорости понравилось.

...как идея!