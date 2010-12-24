Агентство Vozduh разработало креатив рекламной кампании для продвижения услуги доступа в интернет под брэндом «Авангард» компании «Северо-Западный Телеком».
Как рассказали AdLife.spb.ru в агентстве, Vozduh был выбран по результатам тендера, проведенного компанией.
Сообщения в РК строятся на игре картинки и комментария, «отпускаемого» постоянным персонажем – компьютерной мышкой. Концепция уже активно используется для рекламы акционных предложений в Санкт-Петербурге и регионах.
каждый день вижу в метро рекламу, которой здесь нет. там елка в лесу и что-то там про елки-палки. всё думала, кто сотворил такое? видимо, тоже воздух?
кем надо считать свою ЦА, что бы так с ней разговаривать???????
зачем эти потуги на юмор?
бородатые шутки про падающую башню и венеру без рук?
не понимаю.
и это еще тендер проводился! страшно всё это
Ваганыч // 26 декабря 2010 - 20:38:38
Полицай улыбнул
"без рук" и "невозможно устоять" - старо как мир(((
Говорящая мышь - выше моего понмания.
Итого: всё это "Аншлаг" для бедных