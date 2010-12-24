Мышка от Vozduh отпускает фразочки про интернет

24 декабря 2010 11:57:47

Агентство Vozduh разработало креатив рекламной кампании для продвижения услуги доступа в интернет под брэндом  «Авангард» компании «Северо-Западный Телеком».

Как рассказали AdLife.spb.ru в агентстве, Vozduh был выбран по результатам тендера, проведенного компанией.

Сообщения в РК строятся на игре картинки и комментария, «отпускаемого» постоянным персонажем – компьютерной мышкой. Концепция уже активно используется для рекламы акционных предложений в Санкт-Петербурге и регионах.

Сайт о рекламе в Санкт-Петербурге
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Обсуждение

vit // 24 декабря 2010 - 12:24:37

последний (с башней) явно лишний.
а так - нормуль.

рекламаст // 24 декабря 2010 - 12:29:58

как же все-таки бренд-манагеры сзт не любят бренд авангард :-)

Нестор // 24 декабря 2010 - 14:27:15

Это просто феерический бред!

Vlad // 24 декабря 2010 - 15:42:35

первый и третий ничётак, и - всё (((

ттаарррабаррщик // 24 декабря 2010 - 21:27:32

плоский юмор

ab // 25 декабря 2010 - 01:04:28

Achtung!
Воздух!
ИСПОРЧЕН.......................................................

rediska // 25 декабря 2010 - 10:37:13


каждый день вижу в метро рекламу, которой здесь нет. там елка в лесу и что-то там про елки-палки. всё думала, кто сотворил такое? видимо, тоже воздух?
кем надо считать свою ЦА, что бы так с ней разговаривать???????
зачем эти потуги на юмор?
бородатые шутки про падающую башню и венеру без рук?
не понимаю.
и это еще тендер проводился! страшно всё это

Ваганыч // 26 декабря 2010 - 20:38:38

Полицай улыбнул
"без рук" и "невозможно устоять" - старо как мир(((
Говорящая мышь - выше моего понмания.
Итого: всё это "Аншлаг" для бедных

NO COMMENTS // 27 декабря 2010 - 01:29:44

2 rediska
2 Ваганыч
Один большой нее%ический ПЛЮС!

Стратосфера // 27 декабря 2010 - 17:56:18

Ну 3й ещё куда ни шло... с остальными как-то "не смешно"...

pit>on // 28 декабря 2010 - 18:36:24

про превышение скорости понравилось.
...как идея!

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