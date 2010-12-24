«Арт-Профит» и Cafa France улучшили видимость на дорогах 24 декабря 2010 11:32:18 «Арт-Профит» разработал новую рекламную кампанию для брэнда очков водителя Cafa France. Как пояснили Adlife.spb.ru в агентстве, уникальные поляризационные очки представлены на многих АЗС России, при этом коммуникация на местах продаж является основным способом продвижения марки. По словам представителей «Арт-Профита», концепция была разработана на основе проведенных исследований. В итоге получился «научный» креатив от обратного – на принтах «Арт-Профит» показывает сложные ситуации на дороге глазами водителя без очков Cafa France. Для демонстрации значительного улучшения видимости в очках водителя в рамках кампании были также размещены варио-воблеры по принципу «до» и «после». Рабочая группа: ТД «Союз» Cafa France:

директор по маркетингу – Григорий Максимов;

брэнд-менеджер – Юлия Образцова. АИМК «Арт-Профит»:

директор по маркетингу – Мария Бондаренко;

руководитель account-службы – Стас Поляков;

креативный директор – Полина Петрова;

арт-директор – Ольга Образцова;

дизайнеры – Ольга Образцова, Тоня Горчакова, Антон Краснов;

копирайтеры – Полина Петрова, Сергей Ильин, Марис Кузьмин.

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"В тумане видимость 34 процента", "В очках CF - 85 процентов"

то есть в очках видно лучше, чем в тумане, но все равно лишь 85 процентов :))))))

такая же абсолютно ошибка во всех принтах vit // 24 декабря 2010 - 12:32:30 попытка сделать якобы европейскому товару европейскую рекламу в очередной раз провалилась.

Вообще, удивительно - но факт: очень редко российско-китайские бренды получается аутентично выдавать за европейские.

Несмотря на все старания, впечатление от рекламы создается такое: "так, тут явно нае**вают, в названии france, а на деле Китай, значит и остальная информация - лажа." Полина // 24 декабря 2010 - 14:46:46 2 Рекламаст: "В тумане видимость 34 процента", "В очках CF - 85 процентов" - и где же здесь ошибка копирайтера?! Выдана достоверная инфо, ведь и ежу понятно, что никакие очки не дадут 100% видимости при 34% процентах исходных. рекламаст // 24 декабря 2010 - 15:29:28 в тумане - 34%

в очках - 85%

вот что у вас получается )))

дело не в фактах, а в формулировке

поэтому и пеняю на копиров nick // 30 декабря 2010 - 00:58:56 Ошибка в принципе.

надо было дать инф-ию о конкретном преимуществе 51% лучше

кофорт в некомфорте - это пи..ц , а не слоган

хотя с марке таким названием акой только и нужен)))))))))))))) Nimax // 24 декабря 2010 - 21:00:44 Использование данных (если настоящие) — хорошо!

Никакой ошибки копирайтера нет, все понятно.



Я бы детали поправил: обводки лишние, шрифта хватило бы одного, фразы внизу дублируют друг-друга.

На втором принте машину бы в свой ряд вернуть — очень страшно.

На все фото вернуть торпеду или везде убрать — система должна быть.



Ну и насчет возможности диоптрийности — остается только догадываться. Cудя по форме линз либо нельзя, либо сферическая оптика на заказ... Просто проблема эта существует в основном для тех, у кого уже есть очки. ab // 25 декабря 2010 - 01:00:52 Всего по нескольким КЛЮЧЕВЫМ :-) словам

легко вычислить молодого долбоё..ба (бку)....

вот эти слова:

ПОЗИТИВНО

ОБЩАТЬСЯ

КУШАТЬ

КОМФОРТНО



Русский язык СДОХ..:-(

зато: варио-воблер-бля :-) upeva // 27 декабря 2010 - 00:37:54 1. "комфортное вождение в некомфортных условиях" - отлично!

2. "пучки зелени", да.



а про "таксиста" забыли? менять, да? (это некоторым) а "кушать" чем не нравится? -) ab // 27 декабря 2010 - 01:38:10 2upeva

человекам :-) , коим ё..баные СМИ привили пи-джи-рашн,

трудно (практически невозможно) представить сколь они

смешны в глазах поколения книжников............(е путать с нонешней макулатурой)...

В бытность мою редактором принято было тексты вычитывать перед сдачей в печать 6 раз:

2 раза - литературное редактирование, а затем 4 раза - контекстная корректура...

Нонче ведущие печатные СМИ выходят БЕЗ ЕДИНОЙ корректорской правки и безо

всяккого литературного редактирования.... От того и КУШАЮТ (б.лядь) все, и ОБЩАЮТСЯ,

и КОМФОРТНО всем, хто :-) ПОЗИТИВЕН...........

В отличие от ПРАГМАТИЧНОГО языка саксов, русский ВАРИАТИВЕН безгранично........

Такой РУССКИЙ стопудово умрет.... (аглицкий XIV века не поймет ни один англичанин....слишком сложен)

НО НЕ УМЕР ЖЕ ЕЩЕ....:-)

copywriter // 27 декабря 2010 - 08:59:33 2upeva

вы насчет теоремы пифагора тоже, наверное, сомневаетесь?

ab правильно говорит, а то, что вам лично это неизвестно, вряд-ли является вашим преимуществом)))

о! еще одно слово для диагностики - ПРЕИМУЩЕСТВО! :-) MJ // 27 декабря 2010 - 16:42:33 В тумане - 34

В очках - 84



За сюрреализм - пять, за русский язык - кол.

С другой стороны, арт профит же MJ // 27 декабря 2010 - 17:23:15 2ab



Александр, вы любите футбол? Вы стали бы предъявлять футболистам клуба второй лиги, дивизион Северо-Запад, предъявлять претензии в том, что они играют, как футболисты клуба второй лиги?))

Это глупо, потому что не имеет смысла. Во второй лиге играют так, как могут и умеют. Полина // 27 декабря 2010 - 17:48:29 2 MJ: Уважаемый, а Вы, видимо, из некой первой лиги? MJ // 27 декабря 2010 - 18:06:53 2Полина



Я вообще из другого чемпионата)



Кроме того, не подумайте, что у меня цель - потроллить. Я, наоборот, "удивляюсь удивлению".

Нормальная работа петербургского аегнтства второго звена.



P.S. "второе звено" - не в обиду) Docter // 27 декабря 2010 - 18:10:57 2 MJ

НУ если кому и ставить кол по русскому, так это вам...

Раскройте секрет из какой вы лиги? А лучше из какой компании.

Не понимаю почему все придираются к копирайту? НА мой взгляд все предельно понятно и легковоспринимаемо.

Перед тем как писать "Арт-Профит же" и "второго звена" лучше посмотрите работы остальных агентств, в том числе и на этом ресурсе. По сравнению с АП их не назвать даже любительской лигой Узбекистана... Полина // 27 декабря 2010 - 18:17:42 2 MJ : Просто стало интересно. что Вы считаете первой лигой, что второй - это не из разрада "обиделась"\ "не обиделась". назовем это кратким экспертным (Вы же эксперт, верно?!) интервью.



2 Docter: Долой сравнения! Мы против оскорблений наших коллег по цеху! 2Docter // 27 декабря 2010 - 18:19:33 Хорошо, я вам объясню на пальцах как самому "доходчивому".



В тумане - стлько-то

В очках - столько-то



Туман и очки становятся однородными сущностями.

А смешение разнородных сущностей, становится, как правило, былинными копирайтерским фэйлом.



Теперь понятнее? MJ // 27 декабря 2010 - 18:23:03 2Polina



Нет, не верно.

Хорошо, если хотите мой персональный ранжир, вот он:



петербургская "вышка": небо, волга, грейт, блинк (до последних двух лет)



пер.див и втор.див - все остальные.

Не согласны? Ваше право Docter // 27 декабря 2010 - 18:23:58 Я изначально понимал о чем вы. Но спросите любого потребителя около стойки с очками, как это понял он! И вы убедитесь, что понял он это именно так, как надо!



2Полина, какие нафиг тут могут быть коллеги по цеху? Все прекрасно, что за аудитория на этом ресурсе. MJ // 27 декабря 2010 - 18:25:01 2 Docter



"Стойка с очками" - это нестандарт? Docter // 27 декабря 2010 - 18:26:37 2MJ

Правильно! До последних двух лет! Сейчас они выдают только перлы подобно:

http://adlife.spb.ru/news/7912.shtml

http://adlife.spb.ru/news/7907.shtml

http://adlife.spb.ru/news/7915.shtml



и т.д. Docter // 27 декабря 2010 - 18:29:38 2MJ

Стойка, наверное, все же не к агентству, а к клиенту. upeva // 28 декабря 2010 - 00:41:16 2AБ

не знаю. мне кажется, вы усложняете. само собой, что растиражированные словечки и фразы-клише типа "позитивный" или "главное событие года" часто портят общую картинку и восприятие, да и автору имени не делают, но тут, считаю, всё в порядке.

мультитран: "comfort сущ.- удобство, уют, отдых, комфорт, нега, отрада, приволье, утешение, успокоение, покой".

"комфортная погода"? - вряд ли. но и не "удобная" и не "уютная" тоже. по-русски разве: "а уютна сегодня погода?" а вот "некомфортные условия", сопровождаемые картинкой с колючей метелью или липким снегом - вполне. информация получена и не требует нудных пояснений.

"уютное вождение"? автомобиль - не кресло с пледом перед камином. или "удобное вождение"? может, "отрады полное вождение" или "нежась я гнал своё авто сквозь туман"? хрень какая-то. и даже "удобное вождение" говорит о других удобствах. в общем, думаю, всё нормально здесь.

то, что кто-то тупо использует слова под кальку, совсем не значит, что эти слова не работают в нужных условиях. в ином случае как же быть с вечным "кушать подано"? да и потом, мы все в быту общаемся кальками-клише. это легко заметить. и даже тут, обращаясь к собеседнику мы пишем не "к АБ", например, а "2АБ". что тоже ведь смешно, правда?



2copywriter

если примером про "пифагоровы штаны" вы хотели показать недоступную мне очевидность обсуждаемого, то напомню, что даже теорему Пифагора необходимо доказывать. иначе она была бы аксиомой.

да и "преимущество" - отличное русское слово. не знаю, чего вы. ab // 28 декабря 2010 - 01:15:38 2upeva

только без обид:-)

"да и потом, мы все в быту общаемся кальками-клише"

ТАК, как вы здесь выразились, ОБРАЗОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК не сможет и в пьяном виде....:-)

МЫ ВСЕ В БЫТУ ИСПОЛЬЗУЕМ....слова паразиты...:-) Вы ЭТО хотели сказать? :-)



Про "кушать-подано"

Заметьте, у нас перестали ЕСТЬ (завтракать, обедать, ужинать, перекусывать etc.) - все КУШАЮТ.....:-)

У нас перестали говорить, излагать мысли, сообщать, перекидываться парой слов, спорить, дискутировать, болтать о том о сем, шептаться etc.) - все ОБЩАЮТСЯ...:-)

Это - ДЕБИЛИЗМ.....

Словарь Эллочки-людоедки составлял лишь 30 слов, но ими она могла выразить практически любую свою мысль....

2) "как же быть с вечным "кушать подано"?"

Слово "кушать" уместно в разговорах с детьми (кушай, детка); в иронично-шутливой форме (накушался = сиречь - набухался....)... , встречается как синоним "яства" - кушанье = анахронизм или старый литературный язык

Ну и, классика половых, КУШАТЬ ПОДАНО.....

Дорогая!

Очень рекомендую ДВЕ СУПЕР-КНИГИ:

Марина Королева "Говорим по-русски правильно"

"Говорим по-русски с Ольгой Северской" Nimax // 28 декабря 2010 - 09:24:53 Upeva — не тратьте время, разве вы еще не поняли ситуацию?

Лучшая тактика — опубликовать работу, но не защищать.



«В тумане...» и «В очках...» — воспринимается как спланированная конструкция. Хорошо.

«Комфорт» — господа, сядьте в тачку и на скандинавию ночью — вам очень захочется отсутствия неприятных ощущений (это и есть банальное удобство, комфорт). Хорошо.



В целом: если язык упрощается — отлично.



АБ — как же смешно звучит от вас все это после прочтения ваших комментариев. Книжник...

«сделаем Вам красиво» — с вашего сайта.



В любой работе главное — осмысленная основа. Здесь она есть и прекрасно читается. MJ // 28 декабря 2010 - 13:16:39 2Nimax



«В тумане...» и «В очках...» — воспринимается как спланированная конструкция. Хорошо.



Батенька, это вы так троллите, или вы и вправду дурачок? Печенька // 28 декабря 2010 - 14:04:28 Придираетесь, господа, на пустом месте-простым людям (те, которые не знакомы со всеми тонкостями рекламы и т.д), совершенно понятно о чем идет речь. Более того, понравился принт с фарами и "30 000"-яркость реально бьет по глазам, что знакомо каждому автомобилисту, когда по встречке едут с дальним светом. Словом работа получилась жизненной и вызывающей доверие у потребителя.



К комментарием АБ по поводу того, что русский язык вымирает и все употребляют слово "кушать" вместо есть (в частности): если в круге Вашего общения говорят иммено так, это не значит, что остальные выражаются теми же словами. Не стоит обощать. MacLeir // 28 декабря 2010 - 16:11:15 Дорогой ab, "литература" хороша в романтической обстановке, водиле на заправке ни к чему углубляться в отличия "кушать" от "жрать", ему важна суть, а суть изложена вполне:) Желание же потрясти публику своими познаниями выдает в Вас человека гордого и претенциозного, о прочих Ваших достоинствах не осведомлен. Но понятие "целевая аудитория" Вам, похоже, неизвестно. Впрочем, тоска Ваша по хорошему языку понятна, однако не стоит тыкать ею в чужие души так настырно и невежливо:) Особенно претит употребление Вами словес с окончанием на еб и прочих.... Давайте следовать собственным озвученным принципам, и будет всем счастье:) С наилучшими пожеланиями.

Nimax // 28 декабря 2010 - 18:27:12 MJ — после вашего шестого, не очень умного комментария, вы произносите слово «троллинг»?



Вы наверное считаете, что ваша «находка» очень важна? Нет. Она важна исключительно для вас лично.

Эффективность этой рекламы не изменится если заменить эти слова. Вы работаете с текстами и любите копаться в деталях? Сходите на заправку и поговорите с дальнобойщиками...



Про ваши соображения о лигах: спасибо, все объяснили, рассказали. А мы и не знали....



Повторю вопрос про вашу лигу? Пока вы не зарегистрированы, я не вижу вашего имени и результатов вашей собственной работы — вы остаетесь маленьким и злобным троллем. MJ // 28 декабря 2010 - 21:44:32 2Nimax



Уважаемый, когда человек на профильном сайте называет детскую ошибку, допущенную копирайтером, "хорошо спланированной конструкцией", можно ли это рассматривать иначе, чем акт троллинга?



А уже когда вы говорите про "дальнобойщикам - и так сойдет", этим только проясняете соображения о цели вашего поста.

Nimax // 28 декабря 2010 - 22:21:02 MJ — я написал несколько соображений по визуальной части. Тем не менее я считаю, что это только детали и серьезно на результат они не повлияют. Почему вы не понимаете то же самое про слова?



Если слишком долго работать с деталями, почти всегда это значит постепенно избавляться от них — мы получим:

ровный серый фон с текстом: «На XX% лучше видно в тумане. Очки Cafa France.»



В данном случае это будет безжизненно (в смысле не работает), поскольку непонятно ЦА. MJ // 28 декабря 2010 - 23:22:24 2 Nimax



Просто я не считаю, что на грубейшую ошибку, которая не пойдет в ущерб результату (кстати, с чего это вдруг не пойдет?), можно закрыть глаза, или вовсе не принимать ее за ошибку.



И, надеюсь, большинство работающих в индустрии тоже так не считает.



То, что вы написали, о работе с деталями, это не креатив, а сообщение, каким оно может выглядеть в брифе. Мы, насколько я понимаю, обсуждаем креатив.



В экзекьюшене допущена очень грубая копирайтерская ошибка - смешение разнородных сущностей, и это не ДЕТЕЛИ, и не МЕЛОЧЬ как вы говорите.



Кроме того, у меня нет цели придраться к ребятам, у кого не было ошибок, но вот к комментарии в духе "да ладно, и так сойдет" - они меня удивляют.



Если у вас граф.дизайнер будет допускать грубые ошибки, а на ваше замечание ответит мол "что вы придираетесь, для дайнобойщиков и так сойдет, они-то этого не заметят", вы как на это отреагируете? Поощрите и скажете продолжать в том же духе?