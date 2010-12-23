«Алькасар» займется региональной видеорекламой на RuTube

23 декабря 2010 15:51:23

Один из лидеров рынка телерекламы группа компаний «Алькасар» будет продавать рекламу в региональном трафике видеопортала RuTube. По прогнозам «Алькасара», продажа региональных рекламных возможностей RuTube в 2011 году принесёт более 30 млн рублей. Весь объём этого рынкакомпания оценивает в 60 млн рублей, что сегодня  составляет около 10% от объёма рынка видеорекламы в Рунете. Эксперты сомневаются в быстром успехе данного начинания, так как рынок компаниям придется создавать, по сути, с нуля.

По данным TNS, в ноябре 2010 года из регионов (без учёта Москвы) на RuTube зашли 8,5 млн уникальных пользователей, на которых пришлось более 56 млн просмотров видео. Доля регионов в общероссийском трафике составила 74,9% по просмотрам и 74,8% по уникальным пользователям. «Алькасар» получит на реализацию 15-30% от трафика в каждом регионе.

«За последний год мы несколько раз столкнулись с тем, что медиазадачи региональных клиентов требуют локализации при размещения рекламно-информационных материалов, –  говорит генеральный директор «Алькасара» Пётр Рыбак. – Несколько проведенных нами на RuTube тестовых кампаний показали хорошие результаты».

«Сегодня региональный трафик предлагают рекламодателям очень немногие интернет-ресурсы. Думаю, проблема здесь не в отсутствии спроса на него, а в том, что даже у крупнейших игроков нет сегодня отлаженных структур в регионах, позволяющих наладить продажи, – считает генеральный директор RuTube Михаил Ильичёв.

Правда, как пояснил AdLife.spb.ru директор по информационной политике RuTube Тимур Бордюг, до сих пор видеопортал продавал рекламу в региональном трафике только из Москвы, это были разовые сделки. «Среди местных рекламодателей лишь единицы заказывали рекламу на свой регион, связавшись с офисом RuTube в Москве. Надо понимать, что в руках региональных рекламодателей сосредоточены значительные бюджеты на интернет. Если ты не работать с ними непосредственно, эти деньги для тебя недоступны», – комментирует он. 

Выбор компании «Алькасар», которая специализируется на продажах ТВ-рекламы, в RuTube объясняют тем, что региональный трафик сегодня не монетизирует ни один из российских видеопорталов, это делают только крупнейшие интернет-ресурсы Рунета. Однако даже у них нет аналогов сети региональных представительств «Алькасара» – 33 собственных региональных офиса, специализирующихся на продаже медийной рекламы. Аналогичная ситуация с агентствами, продающими интернет-рекламу, – сети из нескольких десятков офисов в регионах нет ни у кого, поясняет Тимур Бордюг.

«Алькасар» будет продавать региональный трафик RuTube как самостоятельный канал коммуникации, пакетных предложений, объединяющих ТВ-рекламу и видеорекламу в интернете запускать не планируют. Селлер создает в каждом из своих региональных офисов специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно продажами рекламы на RuTube.


«Ценовая политика в отношении регионального трафика пока находится в стадии формирования. Не исключено, что мы применим дифференцированный подход: цены могут измениться  как в большую, так и в меньшую сторон», – комментирует Тимур Бордюг.

AdLife.spb.ru попросил прокомментировать планы «Алькасара» и RuTube Алексея Куприянова, генерального директора агентства интерактивных маркетинговых коммуникаций TRAFFIC.

– Насколько правильный путь – отдавать продажи в регионах компании, которая до этого не занималась интернет-рекламой? Создание спецотделов в рамках «Алькасара» в регионах решит эту задачу?
– Создать собственную службу продаж будет очень тяжело, банально на рынке ОЧЕНЬ большой дефицит квалифицированных кадров. С видеорекламой будет еще сложней, рынок совсем не развит.
 
– Компания говорит о том, что до этого сделки с локальными рекламодателями были разовыми, сможет ли появление региональных представителей значительно увеличить их количество? Ощущается у петербургских рекламодателей интерес, который будет расти при правильной работе с клиентами, к такого рода рекламе в Сети?
– Рынок ТВ-рекламы не очень большой, если вычесть федералов, докупающих GRP в региональных эфирах, то на местных рекламодателей придется порядка 30% размещений. Т.е. потенциальная емкость тоже не очень большая. Пока спроса на видеорекламу в городе нет – рынок надо будет строить с нуля. 
 
 – Что касается ценообразования, возможно ли, чтобы CPM в регионах был выше, чем общефедеральный?
– Обычно наоборот – региональный ниже. 

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Обсуждение

igork // 25 декабря 2010 - 21:20:28

Сомневаюсь в коммерческом успехе затеи, создать 33 спецподразделения для продажи только рутьюба очень рискованно. Хотя если продавать не только пре и пост роллы, но и все рекламные возможности сайта возможно что то и получится.

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