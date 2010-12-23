Promaco и Lemminkäinen рекламируют домашнее счастье по-фински

23 декабря 2010 13:28:36

Маркетинговое агентство Promaco разработало программу вывода на строительный рынок брэнда Lemminkäinen. Дома, построенные финской компанией, рекламируются со слоганом «Дом – это счастье».

Как пояснили Adlife.spb.ru в агентстве, основная идея концепции заключается в раскрытии того, что происходит дома – там, где люди познают моменты настоящей жизни. Таким образом, потенциальный покупатель на мгновение переносится в дом и непосредственно в квартиру Lemminkäinen. Демонстрация фасадов зданий, цен за метр и специальных предложений не является приоритетом брэнда.

Данная концепция, по мнению представителей компании, подчеркивает финское происхождение марки. В финские фирменные элементы и наглядные материалы был внесен местный колорит – агентством разработан копирайтинг, отрисованы в кириллице шрифты, произведена фотосъемка. 

Торговая марка будет представлена в наружной рекламе, печатных СМИ и в брошюрах.

Творческая группа:

компания «Лемминкяйнен Рус»:
директор по продажам и маркетингу – Ольга Семенова-Тян-Шанская. 

Агентство Promaco:

руководитель творческой группы – Кай Хахл;
копирайтер и менеджер проекта – Ольга Карпова;
арт-директор и дизайнер – Дмитрий Петров;
специалист по коммуникациям – Дарья Шишкова;
ассистент менеджера – Никита Светлов; 
фотограф – Юлия Плахотникова.

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Обсуждение

vit // 23 декабря 2010 - 13:55:11

банально до жути.
фотографии за гранью - на мыльницу снимали?
лучше бы из фотостоков надергали, качество лучше в разы, да и дешевле.

Терентий // 23 декабря 2010 - 14:33:34

Хахаха.
100- летняя история компании - это они о чем?
Дома-то строили гастарбайтеры под управлением русских бригадиров.
)))

ab // 23 декабря 2010 - 23:39:00

звоните
помогу :-)

NO COMMENTS // 24 декабря 2010 - 00:45:41

Это мне звоните! Это я помогу!)))

рекламаст // 24 декабря 2010 - 11:48:38

vit всё сказал

Терентий // 24 декабря 2010 - 12:18:35

Не надо никому звонить. Просто надо подумать.

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