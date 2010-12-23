Promaco и Lemminkäinen рекламируют домашнее счастье по-фински 23 декабря 2010 13:28:36 Маркетинговое агентство Promaco разработало программу вывода на строительный рынок брэнда Lemminkäinen. Дома, построенные финской компанией, рекламируются со слоганом «Дом – это счастье». Как пояснили Adlife.spb.ru в агентстве, основная идея концепции заключается в раскрытии того, что происходит дома – там, где люди познают моменты настоящей жизни. Таким образом, потенциальный покупатель на мгновение переносится в дом и непосредственно в квартиру Lemminkäinen. Демонстрация фасадов зданий, цен за метр и специальных предложений не является приоритетом брэнда. Данная концепция, по мнению представителей компании, подчеркивает финское происхождение марки. В финские фирменные элементы и наглядные материалы был внесен местный колорит – агентством разработан копирайтинг, отрисованы в кириллице шрифты, произведена фотосъемка. Торговая марка будет представлена в наружной рекламе, печатных СМИ и в брошюрах. Творческая группа: компания «Лемминкяйнен Рус»:

директор по продажам и маркетингу – Ольга Семенова-Тян-Шанская. Агентство Promaco: руководитель творческой группы – Кай Хахл;

копирайтер и менеджер проекта – Ольга Карпова;

арт-директор и дизайнер – Дмитрий Петров;

специалист по коммуникациям – Дарья Шишкова;

ассистент менеджера – Никита Светлов;

фотограф – Юлия Плахотникова.