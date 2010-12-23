Лёвочкин Андрей // 23 декабря 2010 - 12:59:47 Видать, у VALIO остались неосвоенные рекламные или PR-овские деньги...

Когда уже не только эти "тормоза", но и наши "великие" маркетологи поймут, что такие поздравления - деньги ветер, как водка без пива. А ведь все имеют MBA-образование! Статус-то обязывает вроде бы думать головой а не ж...