Коровы пожелали петербуржцам всего самого Valio

23 декабря 2010 11:42:30

В декабре этого года компания  «Валио» запустила специальную новогоднюю кампанию, цель которой – поздравить своих потребителей с новогодними праздниками, подчеркнув при этом ценности брэнда  Valio.

Креатив был разработан петербургским рекламным агентством «Небо».

Новогодний радиоролик

Компания «Валио»:
директор по маркетингу – Елена Смирнова;
руководитель отдела продуктового маркетинга – Елена Касперская.

Агентство «Небо»:
креативный директор – Владислав Макаров, Наталья Смелова;
копирайтер – Наталья Смелова, Анастасия Шулепова;
арт-директор – Владислав Макаров, Сергей Кожара;
дизайнер – Анна Долгова, Илья Боярков;
аккаунт-менеджер – Ирина Аребиня.

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Обсуждение

ВВ // 23 декабря 2010 - 12:15:35

это реальный пи***ц
не ожидал такого убогого поздравления, хотя я вообще от них его не ожидал :)

40509 // 23 декабря 2010 - 12:29:18

"Эти плавленые сырки, которые везут из Финляндии, известной фирмы Valio, которая в вашем сознании представляет собой олицетворение рыночной экономики и качества, к сожалению, у нас вызывает все большие и большие беспокойства из-за использования экзотических масел"
Руководитель Роспотребнадзора РФ
Геннадий Онищенко.

Лёвочкин Андрей // 23 декабря 2010 - 12:59:47

Видать, у VALIO остались неосвоенные рекламные или PR-овские деньги...
Когда уже не только эти "тормоза", но и наши "великие" маркетологи поймут, что такие поздравления - деньги ветер, как водка без пива. А ведь все имеют MBA-образование! Статус-то обязывает вроде бы думать головой а не ж...

Терентий // 23 декабря 2010 - 13:32:38

Да нормально все.
Финская компания "Valio" заказала рекламу у финского агентства "Небо". То есть финны платят финнам.
Бизнес такой, а про качество коммуникации никто не думает.

vit // 23 декабря 2010 - 13:58:22

фотошоп из всех щелей, монтаж на уровне школьника...
Небо, наймите хорошего тех. дизайнера, не позорьтесь.
ну или реальные шапки бы на коров надели.

Lord-Leon // 23 декабря 2010 - 14:08:47

А зачем первой корове нос отрезали? :)))))))

NO COMMENTS // 23 декабря 2010 - 14:24:49

Общее впечатление - очень позитивно и по-новогоднему добро!))) А значит хорошо!

poise // 23 декабря 2010 - 15:07:44

отторжения не вызывает )

Василий // 23 декабря 2010 - 15:59:01

Идея избитая, но симпатичная.
Сделано не очень.
А вот что 10(!!!) человек тут творили совсем не понятно
:)

Красный Тре // 23 декабря 2010 - 16:50:55

Весело! Молодцы!

markethead // 23 декабря 2010 - 17:26:34

А мне не кажется это "деньгами на ветер". В рамках поддержки бренда - идею натуралности передали, еще раз образы коров использовали и с брендом связали, эмоционально к новому году "примазались"...
Немного, конечно, коровки слишком жалостные... детдомовские - но это, возможно, особенности индивидуального восприятия....
Считаю, что "зачёт" (если, конечно целью кампании на заявлен рост продаж на 30%)

Министр Пилатов // 23 декабря 2010 - 18:38:54

"Небесные коровы"

ab // 23 декабря 2010 - 23:35:00

ЗА-ШИ-БИСЬ!!!! :-)
НЕБО ЗОВЕТ......................!

рекламаст // 24 декабря 2010 - 11:46:06

хорошо :-)

rodocop // 27 декабря 2010 - 19:21:09

Как копирайтеру мне понравился этот забавный конструктор.

Что до визуала, то коровы забавные, конечно, но по-моему они еще мордально напоминают самих финнов. Думаю, не случайно :-)

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