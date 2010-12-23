это реальный пи***ц
не ожидал такого убогого поздравления, хотя я вообще от них его не ожидал :)
40509 // 23 декабря 2010 - 12:29:18
"Эти плавленые сырки, которые везут из Финляндии, известной фирмы Valio, которая в вашем сознании представляет собой олицетворение рыночной экономики и качества, к сожалению, у нас вызывает все большие и большие беспокойства из-за использования экзотических масел"
Руководитель Роспотребнадзора РФ
Геннадий Онищенко.
Видать, у VALIO остались неосвоенные рекламные или PR-овские деньги...
Когда уже не только эти "тормоза", но и наши "великие" маркетологи поймут, что такие поздравления - деньги ветер, как водка без пива. А ведь все имеют MBA-образование! Статус-то обязывает вроде бы думать головой а не ж...
Терентий // 23 декабря 2010 - 13:32:38
Да нормально все.
Финская компания "Valio" заказала рекламу у финского агентства "Небо". То есть финны платят финнам.
Бизнес такой, а про качество коммуникации никто не думает.
vit // 23 декабря 2010 - 13:58:22
фотошоп из всех щелей, монтаж на уровне школьника...
Небо, наймите хорошего тех. дизайнера, не позорьтесь.
ну или реальные шапки бы на коров надели.
Общее впечатление - очень позитивно и по-новогоднему добро!))) А значит хорошо!
poise // 23 декабря 2010 - 15:07:44
отторжения не вызывает )
Василий // 23 декабря 2010 - 15:59:01
Идея избитая, но симпатичная.
Сделано не очень.
А вот что 10(!!!) человек тут творили совсем не понятно
:)
Красный Тре // 23 декабря 2010 - 16:50:55
Весело! Молодцы!
markethead // 23 декабря 2010 - 17:26:34
А мне не кажется это "деньгами на ветер". В рамках поддержки бренда - идею натуралности передали, еще раз образы коров использовали и с брендом связали, эмоционально к новому году "примазались"...
Немного, конечно, коровки слишком жалостные... детдомовские - но это, возможно, особенности индивидуального восприятия....
Считаю, что "зачёт" (если, конечно целью кампании на заявлен рост продаж на 30%)