Центростремительный буклет для РОСНО от Deza
23 декабря 2010 11:17:57
Студия Deza разработала буклет для страховой компании РОСНО.
Как пояснили Adlife.spb.ru в студии, в основу концепции корпоративного буклета компании лег принцип клиентоориентированности, которому было найдено образное и буквальное отражение.
«Дизайнерское решение отличается простотой и наглядностью: только основная информация, которая может быть интересна клиентам и партнерам РОСНО, и чёткие иллюстрации ценностного предложения компании. Подобно планетной системе, которая держится на силе притяжения центра, клиент – центр системы РОСНО, и все «вращается» вокруг него. Конструкция буклета такова, что клиент всегда находится в центре внимания – в центре внимания зрителя и в центре внимания компании», – комментируют в Deza.
Буклет издан на русском и английском языках. Для желающих получить более развернутую информацию буклет комплектуется CD с годовым отчетом компании.
«Проект длился несколько месяцев и стал отличным примером командной работы, – рассказывают специалисты Deza. – Большое спасибо Анастасии Бондаревой и Елене Бирюковой за отличные идеи, активную позицию и требовательность, Снежане Шалай за аккуратность и ответственность, без которых производство такого сложного полиграфического продукта было бы просто невозможным».
Творческая группа:
студия Deza:
арт-директор – Александр Суворов;
дизайнеры – Натали Франц, Андрей Чигарев, Нина Клеопина;
менеджеры проекта – Александр Петросян, Наталья Ядрихинская.
ОАО СК РОСНО:
директор департамента маркетинга – Анастасия Бондарева;
брэнд-менеджер департамента маркетинга – Елена Бирюкова.