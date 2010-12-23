Центростремительный буклет для РОСНО от Deza 23 декабря 2010 11:17:57 Студия Deza разработала буклет для страховой компании РОСНО. Как пояснили Adlife.spb.ru в студии, в основу концепции корпоративного буклета компании лег принцип клиентоориентированности, которому было найдено образное и буквальное отражение. «Дизайнерское решение отличается простотой и наглядностью: только основная информация, которая может быть интересна клиентам и партнерам РОСНО, и чёткие иллюстрации ценностного предложения компании. Подобно планетной системе, которая держится на силе притяжения центра, клиент – центр системы РОСНО, и все «вращается» вокруг него. Конструкция буклета такова, что клиент всегда находится в центре внимания – в центре внимания зрителя и в центре внимания компании», – комментируют в Deza. Буклет издан на русском и английском языках. Для желающих получить более развернутую информацию буклет комплектуется CD с годовым отчетом компании. «Проект длился несколько месяцев и стал отличным примером командной работы, – рассказывают специалисты Deza. – Большое спасибо Анастасии Бондаревой и Елене Бирюковой за отличные идеи, активную позицию и требовательность, Снежане Шалай за аккуратность и ответственность, без которых производство такого сложного полиграфического продукта было бы просто невозможным». Творческая группа: студия Deza:

арт-директор – Александр Суворов;

дизайнеры – Натали Франц, Андрей Чигарев, Нина Клеопина;

менеджеры проекта – Александр Петросян, Наталья Ядрихинская. ОАО СК РОСНО:

директор департамента маркетинга – Анастасия Бондарева;

брэнд-менеджер департамента маркетинга – Елена Бирюкова.