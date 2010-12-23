Центростремительный буклет для РОСНО от Deza

23 декабря 2010 11:17:57

Студия Deza разработала буклет для страховой компании РОСНО.

Как пояснили Adlife.spb.ru в студии, в основу концепции корпоративного буклета компании лег принцип клиентоориентированности, которому было найдено образное и буквальное отражение.

«Дизайнерское решение отличается простотой и наглядностью: только основная информация, которая может быть интересна клиентам и партнерам РОСНО, и чёткие иллюстрации ценностного предложения компании. Подобно планетной системе, которая держится на силе притяжения центра, клиент – центр системы РОСНО, и все «вращается» вокруг него. Конструкция буклета такова, что клиент всегда находится в центре внимания – в центре внимания зрителя и в центре внимания компании», – комментируют в Deza.

Буклет издан на русском и английском языках. Для желающих получить более развернутую информацию буклет комплектуется CD с годовым отчетом компании.

«Проект длился несколько месяцев и стал отличным примером командной работы, – рассказывают специалисты Deza. – Большое спасибо Анастасии Бондаревой и Елене Бирюковой  за отличные идеи, активную позицию и требовательность, Снежане Шалай за аккуратность и ответственность, без которых производство такого сложного полиграфического продукта было бы просто невозможным».

Творческая группа:

студия Deza:
арт-директор – Александр Суворов;
дизайнеры – Натали Франц, Андрей Чигарев, Нина Клеопина;
менеджеры проекта – Александр Петросян, Наталья Ядрихинская.

ОАО СК РОСНО:
директор департамента маркетинга – Анастасия Бондарева;
брэнд-менеджер департамента маркетинга – Елена Бирюкова.

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Обсуждение

vit // 23 декабря 2010 - 13:59:43

очень хорошо, дезе в очередной раз респекты.

NO COMMENTS // 23 декабря 2010 - 14:23:20

NO COMMENTS!!!

ab // 23 декабря 2010 - 23:36:26

ОХ.ЕТЬ! ДАЙТЕ ДВЕ! :-)

Вебер Антон // 27 декабря 2010 - 16:39:07

не плохо! Всегда приятно, когда Клиент готов профинансировать хорошие решения...
........ээээээээ, надеюсь, тираж не 20 экз, надеюсь, «кругали» не сами вырезали :)

DEZA // 27 декабря 2010 - 18:45:59

Спасибо всем :)
Нет тираж не 20 экз, несколько тысяч :)) Эх, о том как типографии впадали в ступор из-за этих "кругалей" можно роман писать :)) Памятник ребятам-типографом, которые так аккуратно сумели круги нарезать.... :)

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