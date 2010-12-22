Теремок и Great поздравляют с новым вишнёвым

22 декабря 2010 12:34:31

РА Great разработало новогоднюю рекламу для «Теремка». Принты будут размещены на улицах Петербурга.

«Прогуливаясь по заснеженным проспектам в предвкушении праздника, хочется побаловать себя чем-то горячим и сладким, – мечтают в агентстве. – Поэтому блин с вишней появился в меню сети «Теремок» очень кстати, а блинные ёлочки на плакатах отлично вписались в новогоднее убранство города».  

Творческая группа:

Сеть блинных «Теремок»:
начальник отдела маркетинга и рекламы – Елена Федотова.

РА Great:
эккаунт-директор – Анна Ряхина;
креативный директор – Дмитрий Макаров;
копирайтер – Татьяна Кучерова;
арт-директор – Павел Дубов. 

Сайт о рекламе в Санкт-Петербурге
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Обсуждение

Nimax // 22 декабря 2010 - 12:59:44

Ура! Один из немногих щитов, которые в принципе можно прочитать.

ВВ // 22 декабря 2010 - 13:07:56

здорово, блин :)

Карина // 22 декабря 2010 - 13:08:02

Аппетитный блинчик. Только фраза "здорово, блин" явно лишняя.

ab // 22 декабря 2010 - 13:50:11

+
как дохтур прописал :-)

Petrov // 27 декабря 2010 - 10:33:56

Хорошо!

блин // 22 декабря 2010 - 17:10:07

Будет ли, "C Новым Муромцем!"?

Docter // 22 декабря 2010 - 17:53:25

Не понимаю, чего тут все нахваливают...
Фон отвратительный с какими - то пятнами. Так и хочется сказать - Протрите объектив.
Ягоды выглядят очень ненатурально.
СОВСЕМ НЕ ВКУСНО ВЫГЛЯДЯТ.
Логотип болтается, как унылое г...но в проруби!!!

Инесса Пресса // 27 декабря 2010 - 10:21:49

Могут же , когда захотят . Я бы еще добавила , к логотипу , жми сюда! Уж больно на кнопку блин похож...

Лёвочкин Андрей // 23 декабря 2010 - 13:11:19

"Здорово, блин!", - точно лишнее, поэтому и логотип "болтается".
Когда уже надоест "великим" "креативно" играть со словами в матерном контексте?
А главное, когда это надоест "великим" маркетологам-рекламодателям?

Терентий // 23 декабря 2010 - 13:33:57

Вообщем-то, это показатель.
Показатель того, как все уныло в рекламе города.
Когда такой заурядный макет вызывает кучу эмоций, каких-то нелепых возгласов.

Красный Тре // 26 декабря 2010 - 00:47:02

Терентий, я с вами согласен. Но ведь с этим заурядным(т.е. как должно быть), в спб, рядом ничего нет(((

ab // 26 декабря 2010 - 01:12:00

2Красный Тре
:-)
http://www.flickr.com/photos/bdda/5244219111/

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