РА Great разработало новогоднюю рекламу для «Теремка». Принты будут размещены на улицах Петербурга.
«Прогуливаясь по заснеженным проспектам в предвкушении праздника, хочется побаловать себя чем-то горячим и сладким, – мечтают в агентстве. – Поэтому блин с вишней появился в меню сети «Теремок» очень кстати, а блинные ёлочки на плакатах отлично вписались в новогоднее убранство города».
Творческая группа:
Сеть блинных «Теремок»: начальник отдела маркетинга и рекламы – Елена Федотова.
РА Great: эккаунт-директор – Анна Ряхина; креативный директор – Дмитрий Макаров; копирайтер – Татьяна Кучерова; арт-директор – Павел Дубов.
Не понимаю, чего тут все нахваливают...
Фон отвратительный с какими - то пятнами. Так и хочется сказать - Протрите объектив.
Ягоды выглядят очень ненатурально.
СОВСЕМ НЕ ВКУСНО ВЫГЛЯДЯТ.
Логотип болтается, как унылое г...но в проруби!!!
Инесса Пресса // 27 декабря 2010 - 10:21:49
Могут же , когда захотят . Я бы еще добавила , к логотипу , жми сюда! Уж больно на кнопку блин похож...
"Здорово, блин!", - точно лишнее, поэтому и логотип "болтается".
Когда уже надоест "великим" "креативно" играть со словами в матерном контексте?
А главное, когда это надоест "великим" маркетологам-рекламодателям?
Терентий // 23 декабря 2010 - 13:33:57
Вообщем-то, это показатель.
Показатель того, как все уныло в рекламе города.
Когда такой заурядный макет вызывает кучу эмоций, каких-то нелепых возгласов.
Красный Тре // 26 декабря 2010 - 00:47:02
Терентий, я с вами согласен. Но ведь с этим заурядным(т.е. как должно быть), в спб, рядом ничего нет(((