Теремок и Great поздравляют с новым вишнёвым 22 декабря 2010 12:34:31 РА Great разработало новогоднюю рекламу для «Теремка». Принты будут размещены на улицах Петербурга. «Прогуливаясь по заснеженным проспектам в предвкушении праздника, хочется побаловать себя чем-то горячим и сладким, – мечтают в агентстве. – Поэтому блин с вишней появился в меню сети «Теремок» очень кстати, а блинные ёлочки на плакатах отлично вписались в новогоднее убранство города». Творческая группа: Сеть блинных «Теремок»:

начальник отдела маркетинга и рекламы – Елена Федотова. РА Great:

эккаунт-директор – Анна Ряхина;

креативный директор – Дмитрий Макаров;

копирайтер – Татьяна Кучерова;

арт-директор – Павел Дубов.