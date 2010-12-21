Ночной рекламный марафон состоялся в семнадцатый раз 21 декабря 2010 16:28:34 Семнадцатая по счету «Ночь пожирателей рекламы» прошла в Петербурге в прошлую пятницу, 17 декабря. Питерский морозец заставил посетителей изо всех сил припустить к дверям БКЗ, где их с нетерпением ждали организаторы мероприятия. В фойе, отдышавшись после легкой пробежки по заснеженному Петербургу, можно было поучаствовать в различных конкурсах местных массовиков-затейников. Мужчинам предлагали выполнить приседания с дамами на руках, женщин ждала фотосессия с импозантными парижскими клоунами. Во всю обыгрывалась тема 2010 года как года Франции в России и России во Франции. На втором этаже исполнялись всем известные композиции французского шансона под звон коньячных бокалов. Вдоволь насладившись приятным общением с благородным напитком, зрители проходили в зал, чтобы попробовать основное блюдо ночи – рекламу. Как и в прошлом году в начале программы состоялось подведение итогов прошлогоднего показа – высоким жюри выбирался лучший видеоролик. Им была признана талантливая пародия на рекламу Ситроен С4 от Chevrolet под запоминающимся слоганом «Будь реалистом». Помимо теле- и радиозвезд зрители с удивлением обнаружили в первом ряду вратаря ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева. Еще больше удивились те, в кого полетел подарочный мяч с автографом звезды футбола, но с честью выдержали испытание на быстроту реакции и увернулись от спортивного снаряда. Как выяснилось позднее – это был не последний подарок от четы Малафеевых. Организаторы мероприятия, Twin Media, провели дружескую рекламную битву France vs Russia. В рамках состязания показывали ролики двух стран, созданные в разное время, но рекламирующие сходные товарные группы. Соперники разошлись с боевой ничьей. Особенно порадовала любителей «ностальжи» реклама автомобиля Лада под саундтрек Кая Метова – в зале слышались робкие попытки бэквокала. Антология советской/российской рекламы 90-х –начала 2000-х под названием Back to RUSSR привела к тому, что некоторые фактически пускали слезу, умиляясь то приключениям Лени Голубкова из МММ, то монументальности ролика о Тамерлане для «Банка Империал». Отдав должное тому, что было в рекламе, под громкие аплодисменты началась первая часть показа того, что в рекламе происходит в последние годы. Судя по реакции зала, одним из самых запоминающихся роликов стал цикл роликов видеоигр rabbids.com. Приключения несчастных зверушек, трогательно стремящихся на луну, не оставили равнодушными зал – стены буквально сотрясались от хохота. Довольно спокойно, если не сказать прохладно, были встречены ролики английских креаторов. В кулуарах были слышны комментарии в диапазоне от «скучно» до «занудно». В перерыве между первым и вторым отделениями помимо традиционных розыгрышей призов, предоставленных спонсорами, публике продемонстрировали еще один сюрприз от четы Малафеевых – группу «М-16», продюсером которой является жена Вячеслава – Марина. Исполнив пару своих произведений, ребята удалились под свист публики, которая не оценила творчество, достаточно сильно напоминающее песни группы БИС. Под утро самые стойкие зрители разъезжались из БКЗ. Как сказала pr-специалист из Перми: «И это все? А как же продолжение?». Надеемся, что в следующем году организаторам удастся удовлетворить аппетиты всех пожирателей рекламы.