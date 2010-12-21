Ночной рекламный марафон состоялся в семнадцатый раз

21 декабря 2010 16:28:34

Семнадцатая по счету «Ночь пожирателей рекламы» прошла в Петербурге в прошлую пятницу, 17 декабря. Питерский морозец заставил посетителей изо всех сил припустить к дверям БКЗ, где их с нетерпением ждали организаторы мероприятия. В фойе, отдышавшись после легкой пробежки по заснеженному Петербургу, можно было поучаствовать в различных конкурсах местных массовиков-затейников. Мужчинам предлагали выполнить приседания с дамами на руках, женщин ждала  фотосессия с импозантными парижскими клоунами. Во всю обыгрывалась тема 2010 года как года Франции в России и России во Франции. На втором этаже исполнялись всем известные композиции французского шансона под звон коньячных бокалов. Вдоволь насладившись приятным общением с благородным напитком, зрители проходили в зал, чтобы попробовать основное блюдо ночи – рекламу.

Как и в прошлом году в начале программы состоялось подведение итогов прошлогоднего показа – высоким жюри выбирался лучший видеоролик. Им была признана талантливая пародия на рекламу Ситроен С4 от Chevrolet под запоминающимся слоганом «Будь реалистом». Помимо теле- и радиозвезд зрители с удивлением обнаружили в первом ряду вратаря ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева. Еще больше удивились те, в кого полетел подарочный мяч с автографом звезды футбола, но с честью выдержали испытание на быстроту реакции и увернулись от спортивного снаряда. Как выяснилось позднее – это был не последний подарок от четы Малафеевых.

Организаторы мероприятия, Twin Media, провели дружескую рекламную битву France vs Russia. В рамках состязания показывали ролики двух стран, созданные в разное время, но рекламирующие сходные товарные группы. Соперники разошлись с боевой ничьей. Особенно порадовала любителей «ностальжи» реклама автомобиля Лада под саундтрек Кая Метова – в зале слышались робкие попытки бэквокала.

Антология советской/российской рекламы 90-х –начала 2000-х под названием Back to RUSSR привела к тому, что некоторые фактически пускали слезу, умиляясь то приключениям Лени Голубкова из МММ, то монументальности ролика о Тамерлане для «Банка Империал». Отдав должное тому, что было в рекламе, под громкие аплодисменты началась первая часть показа того, что в рекламе происходит в последние годы.

Судя по реакции зала, одним из самых запоминающихся роликов стал цикл роликов видеоигр rabbids.com. Приключения несчастных зверушек, трогательно стремящихся на луну, не оставили равнодушными зал – стены буквально сотрясались от хохота. Довольно спокойно, если не сказать прохладно, были встречены ролики английских креаторов. В кулуарах были слышны комментарии в диапазоне от «скучно» до «занудно». В перерыве между первым и вторым отделениями помимо традиционных розыгрышей призов, предоставленных спонсорами, публике продемонстрировали еще один сюрприз от четы Малафеевых – группу «М-16», продюсером которой является жена Вячеслава – Марина. Исполнив пару своих произведений, ребята удалились под свист публики, которая не оценила творчество, достаточно сильно напоминающее песни группы БИС. 

Под утро самые стойкие зрители разъезжались из БКЗ. Как сказала pr-специалист из Перми: «И это все? А как же продолжение?». Надеемся, что в следующем году организаторам удастся удовлетворить аппетиты всех пожирателей рекламы.

Сайт о рекламе в Санкт-Петербурге
Версия для печати
Все новости

Обсуждение

Инесса Пресса // 22 декабря 2010 - 18:05:19

Да, впечатления об этом мероприятии остались очень никакие... ."Организаторы видимо показали все на что они способны"- с усмешкой говорили гости мероприятия . Жаль , уходит креатив в никуда. Такая тема заявлена ... и не смогли ее раскрыть достойно. Очень обидно за Twin Media , пора передать брозды правления другим людям. Не смогли удивить они нас. Похоже кризис идей плотно засел в этом рекламном агентстве.

Лёвочкин Андрей // 23 декабря 2010 - 13:23:54

А чего Вы, собственно, хотите?
Очередного "рекламного тусняка" с водкой, где "девочки за 200 долларов" - читай: специалисты по маркетингу и рекламе - с умным видом будут в под хмельком рассуждать о тенденциях рекламы ни фига в ней не понимая? А потом гламурненько говорить, что всё - фигня? А как увидят голый зад будут говорить - вот это креатив, это - прорыв?
Или нормального просмотра тенденций современной рекламы и выводов для себя?
Определитесь...

Терентий // 23 декабря 2010 - 14:18:10

О чем спор?
"Ночь пожирателей" - сугубо коммерческое мероприятие, к релкаме не имеющее никакого отношения. Собраны и показываются красивые или необычные ролики. Оценивается не эффективность, а картинка. То есть эти показы просто способ весело провести время.

Инесса Пресса // 24 декабря 2010 - 15:54:47

Весело , то весело , но почему так скучно? Тенденция видна только одна - отсутствие тенденций в рекламном бизнесе !!! Неужели организаторы озабочены только одним- чтобы принять на грудь и забыться ... на это же невозможно смотреть спокойно. А девочки - специалистки за 200 долларов ... просто ничего не понимают кто рядом с ними , что им делать с такой массой народа? Вывод один- перестать ходить на такие сходки, просто стыдно , опять опозорились перед французами.

Новости

 18   августа 11:24:01В Great появились Blablabus и тары-бары
 17   августа 16:55:02«Атриа Россия» предлагает заработать каПИТал на сосисках
 17   августа 15:52:48ФАС запретил алкогольную рекламу на витринах
 16   августа 13:10:42«Икраткое» сочинило «Новую историю»
 12   августа 16:13:56Социальную рекламу поняли неоднозначно
 12   августа 15:03:23В Loki & Bartleby создали рекламу со звездочками без подвоха
 11   августа 12:49:59«Вотервиль» рекламирует на100ящие подарки
 11   августа 11:38:14Петербург заплатит за рекламу городского центра для детей почти 1,5 млн рублей
 10   августа 16:35:52«Балтика» и TRAFFIC побороли Скуку
 10   августа 16:15:34Петербуржцы смотрят футбол по телевизору активнее других россиян
 10   августа 12:41:46«Аргон» и «Балтика» устроили французский бар в цирке
 10   августа 11:46:28ФАС признала «Metro Москва» завышающей тиражи
 09   августа 16:49:57Услугу для строителей прорекламировали девушки и цветной мусоровоз
 09   августа 15:50:14Объемы рекламного рынка выросли на 10%
 09   августа 13:24:53Богатырская русская еда от Great и «Теремка»
 09   августа 11:45:30В «Галактике» появился PR-менеджер
 05   августа 17:02:21Упорядочивать наружку начнут осенью
 05   августа 15:37:58Loki&Bartleby сделали «Новых людей»
 05   августа 13:22:12Creative Bus сформировал жюри и стремится к финалу
 04   августа 16:21:01«Моби Дик» проводит конкурс самопрезентаций для дизайнеров
 04   августа 15:37:56Юбилейный The Baltic PR Weekend состоится в середине сентября
 04   августа 12:39:50«Галактика» обновила «Большую Кружку»
 03   августа 16:53:15В Петербурге появилось новое издание о туризме
 03   августа 12:03:42В петербургском Optimum Media OMD сменился директор по медиаобслуживанию
 02   августа 16:46:50Объем локальной рекламы на ТВ снизился до уровня 2008 года
 02   августа 13:16:04«Иллан» разработал веселые мясные этикетки
 30   июля 16:28:43Metro предлагает не выбрасывать после прочтения
 30   июля 16:15:07«Снежная конференция Маркетинг – 2010» переносится
 29   июля 16:52:07Реклама забралась на крышу автобуса
 29   июля 15:49:23ДП меняет дизайн в интернете и собирает отзывы

Обсуждения

Используете ли вы ненормативную лексику на рабочем месте?

Постоянно

Иногда

Всё зависит от заказчика/агентства, с которым работаю

В крайних случаях

Никогда

Выразить мнение
Сертифицированная пиротехника