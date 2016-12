GenerationBrand и No Comments сняли немое кино 21 декабря 2010 10:36:47 Специалистами рекламного агентства GenerationBrand и студии No Comments была создана серия видеороликов для отпаривателей нового поколения ItalSteam. Как рассказали Adlife.spb.ru в агентстве, поскольку трансляция видеороликов планируется на мониторах в местах продаж, в крупных магазинах города и в общественном транспорте, было принято решение создания серии «немых мини-документальных фильмов». Ролики в красках рассказывают о преимуществах продукции компании ItalSteam: отпариватели итальянского производства не оставляют лоска на одежде, не портят деликатные ткани, нейтрализуют неприятные запахи. Лицом рекламной кампании был выбран российский актёр театра и кино, телеведущий Андрей Ургант. Творческая группа: ItalSteam, РА GenerationBrand, production studio No Comments

вторы концепции – Роман Гольцман (ItalSteam) и Борис Григорьев;

актер - Андрей Ургант;

продюсер – Борис Григорьев;

менеджер проекта - Татьяна Супонько. Продакшен:

креативный директор – Иван Торговкин;

сценарист – Влад Семенов;

режиссер – Олег Николенко;

продакшн-менеджер - Екатерина Бердникова. Постпродакшен:

монтаж и цветокоррекция - Алексей Петровых;

CG и моушн-дизайн - Дмитрий Канн.

markethead // 21 декабря 2010 - 12:06:00 Ургант - это хорошо и, наверное, сейчас не особо дорого.

Но немое кино принятно смотреть под музыку... Вот и здесь фоновой музыки явно не хватает... Пусть даже в большинстве случаев она будет выключена...

Но немое кино принятно смотреть под музыку... Вот и здесь фоновой музыки явно не хватает... Пусть даже в большинстве случаев она будет выключена... Демонический хохот Тарасова // 21 декабря 2010 - 12:37:59 И это обещанный NC "прорыв", "бомба" или как там?



Ну не знаю... Ролики и ролики. Мужик Борат // 21 декабря 2010 - 13:04:12 Унылое гумно. ab // 21 декабря 2010 - 13:32:45 Творческая группа:....



РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ...:-) NO COMMENTS // 21 декабря 2010 - 14:21:54 Ну наконец-то! Началось!))



Парни, ну какие же вы ВСЕ завистливые! Вы же сами понимаете, что это канны! И это гран при!



2 Демонический хохот Тарасова

Вы явно меня с кем то путаете, я прорывов никаких не обещал.)) Если Вы внимательно следите за моим базаром, потрудитесь обосновать и сослаться на источник.



2 Мужик Борат

А главное очень свежо и оригинально!



2markethead

Решили, что музыку все равно никто не услышит из-за общего гула. Для интернет-версии м.б. и сделаем какой-нить саунд-дизайн.



2 AB

Только в терновый куст не бросайте))



Это НОВОЕ СЛОВО в видеорекламе в маршрутках! Такого еще не было! Это тренд, если хотите! У нас появятся последователи, и о рекламе в маршрутках будут говорить как об отдельном, НОВОМ медиа! И мы сделали это

первыми!

vit // 21 декабря 2010 - 14:33:58 нормуль.

Ургант - хороший выбор.

продакшен - в рамках бюджета вполне достойно. Пассажир маршруток // 21 декабря 2010 - 15:06:02 на мой взгляд, цветовая гамма мрачновата - видимо, это стилизованная сепия; но лучше было бы отсутствие звука компенсировать яркой картинкой - она всегда привлекает взгляд. Мужик Борат // 21 декабря 2010 - 15:22:45 А звука в маршрутках и так не должно быть. Так что музыку и не надо было записывать. Vlad // 21 декабря 2010 - 15:26:04 для экранов в транспорте - на мой взгляд мало, собственно, бренда. Название в уголке - это хорошо, а как выглядит упаковка, где купить, телефон, как называется и все такое??? Борис Григорьев // 21 декабря 2010 - 16:47:36 2Vlad

Вот теперь в точку. Действительно ролик стоит отнести к категории стимулирование сбыта, так как товар продается по системе личных продаж на специальных стойках с экраном. Стойки расположены в гипермаркетах за линией касс. Основная задача в использовании селебрити - привлечение внимание к торговой точке и повышение доверия к товару.

В дополнение к этим основным роликам есть еще ряд 5-ых специальных к праздникам и акциям. ВВ // 21 декабря 2010 - 17:47:16 Очень круто. Максим // 21 декабря 2010 - 18:05:34 простите , это *издец.

Такие ролики наверное в 90-х делали.... NO COMMENTS // 21 декабря 2010 - 18:19:20 2 Максим



Я тебя прощаю.) ттаарррабаррщик // 21 декабря 2010 - 18:35:47 нет Максим. в 90-х по маршруткам ТВ не вешали.



... задачу видимо решает. но не вкусно! Знакомая // 21 декабря 2010 - 19:05:56 Я думаю,что в Каннах, в номинации "Лучшие фейки года", Вы и ваша команда, Иван, будет ежегодно побеждать с завидным постоянством! Ну а ваш "генитальный" NearBird несомненно уже попал в шорт-листы.

Не пробовали сменить род деятельности? Попробуйте! 345 // 21 декабря 2010 - 19:57:46 345 Vasya // 21 декабря 2010 - 20:00:49 Chenute camenti pod firefox blin! ngr // 22 декабря 2010 - 05:19:23 Стилизация под старое кино или сепию, не читается абсолютно. Для экранов маршрутки информация размещенная в ролике недостаточна, как по содержанию так и по методу размещения. На мой скромный взгляд команда не справилась с самим брендом, которой в получившейся цветовой тональности читается просто цветным пятном, превращая рекламу паровых утюгов ItalSteam просто в рекламу паровых утюгов любого производителя. Честно говоря, о том, что бренд читается как ItalSteam, я, как не знакомый с ним лично человек, узнал только из текста данной статьи.

После эпатажного (и во многом спорного) НееБеда это существенное снижение уровня. Ежик в тумане, вынул ножик из кармана // 22 декабря 2010 - 10:02:01 Из ролика абсолютно непонятно:

- где купить?

- точки продаж?

- где можно спросить? телефон? сайт?

То. что ролик никак не отразится на продажах - понятно и ежу.

Заказчик зато потешил самолюбие, наверняка лично приезжал, с Ургантом кофейку попить, познакомиться ))) Карина // 22 декабря 2010 - 10:41:10 О чем тут говорить? У нас кино-то нет, а мы говорим о качестве видеороликов - не далеко ушли.

Всегда жалко смотреть на хороших артистов, снимающихся в таком...

Ваня, найди отцу достойную работу!! Василий // 22 декабря 2010 - 14:39:18 По картинке - укороченный "телемагазин".

По действиям - видел более элегантного промоутера с этой штуковиной.

Работа, ну и работа.





NO COMMENTS // 22 декабря 2010 - 15:23:42 2 Знакомая



Я не помню даже как тебя-я-я-я-я зову-у-у-у-у-т

Та-та-ди-да-а-а-а

Случай свел нас лишь на пя-я-я-я-ть мину-у-у-у-у-т

Та-та-ди-да-а-а-а-а-а....

(в миноре)



P.S. А я, что обещал жениться?))) Vlad Semenov // 23 декабря 2010 - 22:11:38 Судя по комментариям "Знакомой", Ваня, обещал и забыл.



Как тебе не стыдно доводить тётеньку до такой степени ненависти?



Того и гляди, наделает кукол Вуду и будет после каждого нового опубликованного проекта обрызгивать их ядовитой желчной слюной.



Так что лучше найди ее и сделай все что обещал!



P.S. БоюсъЪ - БоюсЪ; Страшно - Страшно - ж!



P.S.№ 2 Меня всегда смущали фрейдистские совпадения - в одном комментарии подряд слова: фейк, генитальный и short-лист... NO COMMENTS // 23 декабря 2010 - 16:58:07 Влад, ты ее по-своему раскусил)))

Мне бы еще вспомнить, кого именно обидел! Обычно я галантен до безобразия))) sandazh // 27 декабря 2010 - 21:39:20 неплохой ролик

sandazh // 27 декабря 2010 - 21:42:33 прикольный кинчик)