Специалистами рекламного агентства GenerationBrand и студии No Comments была создана серия видеороликов для отпаривателей нового поколения ItalSteam.
Как рассказали Adlife.spb.ru в агентстве, поскольку трансляция видеороликов планируется на мониторах в местах продаж, в крупных магазинах города и в общественном транспорте, было принято решение создания серии «немых мини-документальных фильмов».
Ролики в красках рассказывают о преимуществах продукции компании ItalSteam: отпариватели итальянского производства не оставляют лоска на одежде, не портят деликатные ткани, нейтрализуют неприятные запахи.
Лицом рекламной кампании был выбран российский актёр театра и кино, телеведущий Андрей Ургант.
Творческая группа:
ItalSteam, РА GenerationBrand, production studio No Comments вторы концепции – Роман Гольцман (ItalSteam) и Борис Григорьев; актер - Андрей Ургант; продюсер – Борис Григорьев; менеджер проекта - Татьяна Супонько.
Продакшен: креативный директор – Иван Торговкин; сценарист – Влад Семенов; режиссер – Олег Николенко; продакшн-менеджер - Екатерина Бердникова.
Постпродакшен: монтаж и цветокоррекция - Алексей Петровых; CG и моушн-дизайн - Дмитрий Канн.
Ургант - это хорошо и, наверное, сейчас не особо дорого.
Но немое кино принятно смотреть под музыку... Вот и здесь фоновой музыки явно не хватает... Пусть даже в большинстве случаев она будет выключена...
Демонический хохот Тарасова // 21 декабря 2010 - 12:37:59
Парни, ну какие же вы ВСЕ завистливые! Вы же сами понимаете, что это канны! И это гран при!
2 Демонический хохот Тарасова
Вы явно меня с кем то путаете, я прорывов никаких не обещал.)) Если Вы внимательно следите за моим базаром, потрудитесь обосновать и сослаться на источник.
2 Мужик Борат
А главное очень свежо и оригинально!
2markethead
Решили, что музыку все равно никто не услышит из-за общего гула. Для интернет-версии м.б. и сделаем какой-нить саунд-дизайн.
2 AB
Только в терновый куст не бросайте))
Это НОВОЕ СЛОВО в видеорекламе в маршрутках! Такого еще не было! Это тренд, если хотите! У нас появятся последователи, и о рекламе в маршрутках будут говорить как об отдельном, НОВОМ медиа! И мы сделали это
первыми!
vit // 21 декабря 2010 - 14:33:58
нормуль.
Ургант - хороший выбор.
продакшен - в рамках бюджета вполне достойно.
Пассажир маршруток // 21 декабря 2010 - 15:06:02
на мой взгляд, цветовая гамма мрачновата - видимо, это стилизованная сепия; но лучше было бы отсутствие звука компенсировать яркой картинкой - она всегда привлекает взгляд.
Мужик Борат // 21 декабря 2010 - 15:22:45
А звука в маршрутках и так не должно быть. Так что музыку и не надо было записывать.
2Vlad
Вот теперь в точку. Действительно ролик стоит отнести к категории стимулирование сбыта, так как товар продается по системе личных продаж на специальных стойках с экраном. Стойки расположены в гипермаркетах за линией касс. Основная задача в использовании селебрити - привлечение внимание к торговой точке и повышение доверия к товару.
В дополнение к этим основным роликам есть еще ряд 5-ых специальных к праздникам и акциям.
ВВ // 21 декабря 2010 - 17:47:16
Очень круто.
Максим // 21 декабря 2010 - 18:05:34
простите , это *издец.
Такие ролики наверное в 90-х делали....
Я думаю,что в Каннах, в номинации "Лучшие фейки года", Вы и ваша команда, Иван, будет ежегодно побеждать с завидным постоянством! Ну а ваш "генитальный" NearBird несомненно уже попал в шорт-листы.
Не пробовали сменить род деятельности? Попробуйте!
Стилизация под старое кино или сепию, не читается абсолютно. Для экранов маршрутки информация размещенная в ролике недостаточна, как по содержанию так и по методу размещения. На мой скромный взгляд команда не справилась с самим брендом, которой в получившейся цветовой тональности читается просто цветным пятном, превращая рекламу паровых утюгов ItalSteam просто в рекламу паровых утюгов любого производителя. Честно говоря, о том, что бренд читается как ItalSteam, я, как не знакомый с ним лично человек, узнал только из текста данной статьи.
После эпатажного (и во многом спорного) НееБеда это существенное снижение уровня.
Ежик в тумане, вынул ножик из кармана // 22 декабря 2010 - 10:02:01
Из ролика абсолютно непонятно:
- где купить?
- точки продаж?
- где можно спросить? телефон? сайт?
То. что ролик никак не отразится на продажах - понятно и ежу.
Заказчик зато потешил самолюбие, наверняка лично приезжал, с Ургантом кофейку попить, познакомиться )))
Карина // 22 декабря 2010 - 10:41:10
О чем тут говорить? У нас кино-то нет, а мы говорим о качестве видеороликов - не далеко ушли.
Всегда жалко смотреть на хороших артистов, снимающихся в таком...
Ваня, найди отцу достойную работу!!
Василий // 22 декабря 2010 - 14:39:18
По картинке - укороченный "телемагазин".
По действиям - видел более элегантного промоутера с этой штуковиной.
Работа, ну и работа.