GenerationBrand и No Comments сняли немое кино

21 декабря 2010 10:36:47

Специалистами рекламного агентства GenerationBrand и студии No Comments была создана серия  видеороликов для отпаривателей нового поколения ItalSteam.

Как рассказали Adlife.spb.ru в агентстве, поскольку трансляция видеороликов планируется на мониторах в местах продаж, в крупных магазинах города и в общественном транспорте, было принято решение создания серии «немых мини-документальных фильмов». 

Ролики в красках рассказывают о преимуществах продукции компании ItalSteam: отпариватели итальянского производства не оставляют лоска на одежде, не портят деликатные ткани, нейтрализуют неприятные запахи.

Лицом рекламной кампании был выбран российский актёр театра и кино, телеведущий Андрей Ургант.

Творческая группа:

ItalSteam, РА GenerationBrand, production studio No Comments
вторы концепции – Роман Гольцман (ItalSteam) и Борис Григорьев; 
актер - Андрей Ургант;
продюсер – Борис  Григорьев;
менеджер проекта - Татьяна Супонько.

Продакшен:
креативный директор – Иван Торговкин;
сценарист – Влад Семенов;
режиссер – Олег Николенко;
продакшн-менеджер - Екатерина Бердникова.

Постпродакшен:
монтаж и цветокоррекция - Алексей Петровых;
CG и моушн-дизайн - Дмитрий Канн.

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Обсуждение

markethead // 21 декабря 2010 - 12:06:00

Ургант - это хорошо и, наверное, сейчас не особо дорого.
Но немое кино принятно смотреть под музыку... Вот и здесь фоновой музыки явно не хватает... Пусть даже в большинстве случаев она будет выключена...

Демонический хохот Тарасова // 21 декабря 2010 - 12:37:59

И это обещанный NC "прорыв", "бомба" или как там?

Ну не знаю... Ролики и ролики.

Мужик Борат // 21 декабря 2010 - 13:04:12

Унылое гумно.

ab // 21 декабря 2010 - 13:32:45

Творческая группа:....

РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ...:-)

NO COMMENTS // 21 декабря 2010 - 14:21:54

Ну наконец-то! Началось!))

Парни, ну какие же вы ВСЕ завистливые! Вы же сами понимаете, что это канны! И это гран при!

2 Демонический хохот Тарасова
Вы явно меня с кем то путаете, я прорывов никаких не обещал.)) Если Вы внимательно следите за моим базаром, потрудитесь обосновать и сослаться на источник.

2 Мужик Борат
А главное очень свежо и оригинально!

2markethead
Решили, что музыку все равно никто не услышит из-за общего гула. Для интернет-версии м.б. и сделаем какой-нить саунд-дизайн.

2 AB
Только в терновый куст не бросайте))

Это НОВОЕ СЛОВО в видеорекламе в маршрутках! Такого еще не было! Это тренд, если хотите! У нас появятся последователи, и о рекламе в маршрутках будут говорить как об отдельном, НОВОМ медиа! И мы сделали это
первыми!

vit // 21 декабря 2010 - 14:33:58

нормуль.
Ургант - хороший выбор.
продакшен - в рамках бюджета вполне достойно.

Пассажир маршруток // 21 декабря 2010 - 15:06:02

на мой взгляд, цветовая гамма мрачновата - видимо, это стилизованная сепия; но лучше было бы отсутствие звука компенсировать яркой картинкой - она всегда привлекает взгляд.

Мужик Борат // 21 декабря 2010 - 15:22:45

А звука в маршрутках и так не должно быть. Так что музыку и не надо было записывать.

Vlad // 21 декабря 2010 - 15:26:04

для экранов в транспорте - на мой взгляд мало, собственно, бренда. Название в уголке - это хорошо, а как выглядит упаковка, где купить, телефон, как называется и все такое???

Борис Григорьев // 21 декабря 2010 - 16:47:36

2Vlad
Вот теперь в точку. Действительно ролик стоит отнести к категории стимулирование сбыта, так как товар продается по системе личных продаж на специальных стойках с экраном. Стойки расположены в гипермаркетах за линией касс. Основная задача в использовании селебрити - привлечение внимание к торговой точке и повышение доверия к товару.
В дополнение к этим основным роликам есть еще ряд 5-ых специальных к праздникам и акциям.

ВВ // 21 декабря 2010 - 17:47:16

Очень круто.

Максим // 21 декабря 2010 - 18:05:34

простите , это *издец.
Такие ролики наверное в 90-х делали....

NO COMMENTS // 21 декабря 2010 - 18:19:20

2 Максим

Я тебя прощаю.)

ттаарррабаррщик // 21 декабря 2010 - 18:35:47

нет Максим. в 90-х по маршруткам ТВ не вешали.

... задачу видимо решает. но не вкусно!

Знакомая // 21 декабря 2010 - 19:05:56

Я думаю,что в Каннах, в номинации "Лучшие фейки года", Вы и ваша команда, Иван, будет ежегодно побеждать с завидным постоянством! Ну а ваш "генитальный" NearBird несомненно уже попал в шорт-листы.
Не пробовали сменить род деятельности? Попробуйте!

345 // 21 декабря 2010 - 19:57:46

345

Vasya // 21 декабря 2010 - 20:00:49

Chenute camenti pod firefox blin!

ngr // 22 декабря 2010 - 05:19:23

Стилизация под старое кино или сепию, не читается абсолютно. Для экранов маршрутки информация размещенная в ролике недостаточна, как по содержанию так и по методу размещения. На мой скромный взгляд команда не справилась с самим брендом, которой в получившейся цветовой тональности читается просто цветным пятном, превращая рекламу паровых утюгов ItalSteam просто в рекламу паровых утюгов любого производителя. Честно говоря, о том, что бренд читается как ItalSteam, я, как не знакомый с ним лично человек, узнал только из текста данной статьи.
После эпатажного (и во многом спорного) НееБеда это существенное снижение уровня.

Ежик в тумане, вынул ножик из кармана // 22 декабря 2010 - 10:02:01

Из ролика абсолютно непонятно:
- где купить?
- точки продаж?
- где можно спросить? телефон? сайт?
То. что ролик никак не отразится на продажах - понятно и ежу.
Заказчик зато потешил самолюбие, наверняка лично приезжал, с Ургантом кофейку попить, познакомиться )))

Карина // 22 декабря 2010 - 10:41:10

О чем тут говорить? У нас кино-то нет, а мы говорим о качестве видеороликов - не далеко ушли.
Всегда жалко смотреть на хороших артистов, снимающихся в таком...
Ваня, найди отцу достойную работу!!

Василий // 22 декабря 2010 - 14:39:18

По картинке - укороченный "телемагазин".
По действиям - видел более элегантного промоутера с этой штуковиной.
Работа, ну и работа.


NO COMMENTS // 22 декабря 2010 - 15:23:42

2 Знакомая

Я не помню даже как тебя-я-я-я-я зову-у-у-у-у-т
Та-та-ди-да-а-а-а
Случай свел нас лишь на пя-я-я-я-ть мину-у-у-у-у-т
Та-та-ди-да-а-а-а-а-а....
(в миноре)

P.S. А я, что обещал жениться?)))

Vlad Semenov // 23 декабря 2010 - 22:11:38

Судя по комментариям "Знакомой", Ваня, обещал и забыл.

Как тебе не стыдно доводить тётеньку до такой степени ненависти?

Того и гляди, наделает кукол Вуду и будет после каждого нового опубликованного проекта обрызгивать их ядовитой желчной слюной.

Так что лучше найди ее и сделай все что обещал!

P.S. БоюсъЪ - БоюсЪ; Страшно - Страшно - ж!

P.S.№ 2 Меня всегда смущали фрейдистские совпадения - в одном комментарии подряд слова: фейк, генитальный и short-лист...

NO COMMENTS // 23 декабря 2010 - 16:58:07

Влад, ты ее по-своему раскусил)))
Мне бы еще вспомнить, кого именно обидел! Обычно я галантен до безобразия)))

sandazh // 27 декабря 2010 - 21:39:20

неплохой ролик

sandazh // 27 декабря 2010 - 21:42:33

прикольный кинчик)

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