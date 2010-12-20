К концу года в городе станет на 5 тыс. незаконных конструкций меньше

20 декабря 2010 16:54:44

Городские власти продолжают демонтировать незаконно установленные рекламные конструкции. В прошлую пятницу, в частности, очередное панно покинуло фасад дома на улице Марата. Работы проводились специалисты ГУ «Городская реклама и информация», которые уже убрали в этом году с улиц порядка 4200 подобных щитов, а до конца года планируют демонтировать еще 500 вывесок, передает dailyj.ru.

«Порядка 60-70% предписаний на демонтаж исполняются добровольно владельцами конструкций, в вопиющих случаях – когда либо отказываются, либо чинят препятствия – выполняется принудительный демонтаж», – поясняет Ярослав Иванов, директор ГУ «ГРиИ».

В случае с рекламой, снятой в пятницу на Марата, с определением владельца конструкции проблем не было – рекламируемое заведение находилось в том же доме. Так как владельцы щита не посчитали нужным выполнить предписание, демонтаж был осуществлен принудительно на бюджетные деньги. Однако теперь владельцам рекламной конструкции грозит штраф от 50 тыс. рублей.