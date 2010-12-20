ТКТ и «БизнесЛинк» показали вместо телевизора ящик 20 декабря 2010 16:31:03 Компания ТКТ запустила новую рекламную кампанию совместно с рекламным агентством «БизнесЛинк Реклама», основной целью которой является продвижение услуги цифрового телевидения «Твое ТV». Как рассказали Adlife.spb.ru в компании, креативная концепция агентства «БизнесЛинк Реклама» получила наивысшую оценку в рамках тестирования на фокус-группе в рамках тендера, организованного ТКТ. Перед агентством стояла задача найти простой и понятный визуальный символ, транслирующий целевой аудитории сообщение о том, что, пока они не подключены к цифровому телевидению, они не используют потенциал своего телевизора полностью. «По сути, телевизор, не подключенный к цифровому телевидению «Твое TV» является лишь ящиком, – говорят в ТКТ. – Новая рекламная кампания «Твое TV» призывает раскрыть потенциал телевизора на 100%». Прослушать радиоролик. В рекламной кампании задействованы щиты 3х6, ситиформаты, стикеры и звуковая реклама в метро, листовки. Кампания продлится до 31 января. Рабочая группа компании ТКТ: менеджер продуктового направления «Цифровое телевидение» – Мария Лада;

менеджер по маркетингу и рекламе Анна Овчинникова.