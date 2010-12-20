ТКТ и «БизнесЛинк» показали вместо телевизора ящик

20 декабря 2010 16:31:03

Компания ТКТ запустила новую рекламную кампанию совместно с рекламным агентством «БизнесЛинк Реклама», основной целью которой является продвижение услуги цифрового телевидения «Твое ТV».

Как рассказали Adlife.spb.ru в компании, креативная концепция агентства «БизнесЛинк Реклама» получила наивысшую оценку в рамках тестирования на фокус-группе в рамках тендера, организованного ТКТ.

Перед агентством стояла задача найти простой и понятный визуальный символ, транслирующий целевой аудитории сообщение о том, что, пока они не подключены к цифровому телевидению, они не используют потенциал своего телевизора полностью. «По сути, телевизор, не подключенный к цифровому телевидению «Твое TV» является лишь ящиком, – говорят в ТКТ. – Новая рекламная кампания «Твое TV» призывает раскрыть потенциал телевизора на 100%».

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В рекламной кампании задействованы щиты 3х6, ситиформаты, стикеры и звуковая реклама в метро, листовки. Кампания продлится до 31 января.

Рабочая группа компании ТКТ:

менеджер продуктового направления «Цифровое телевидение» – Мария Лада;
менеджер по маркетингу и рекламе Анна Овчинникова.

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Обсуждение

ВВ // 20 декабря 2010 - 17:27:57

бред полнейший

vit // 20 декабря 2010 - 18:24:43

согласен с предыдущим оратором.
без пояснений смысл считывается туго.

ab // 20 декабря 2010 - 20:33:59

Не хватило ни ВКУСА, ни УМА =
= СОВЕРШЕННО ЛИШНИМ было разрисовывать ящик...
Так же пошло, как объяснять анекдот.......:-)
Как говорится - новое поколение выбирает пепси (в хороших винах ни бум-бум)...:-)

Vlad // 21 декабря 2010 - 15:27:51

слова не те, а так - нормально.

Algoritm // 28 декабря 2010 - 14:21:38

Ну что-то вы совсем их раскритиковали. По мне так тут все ясно.

Печенька // 28 декабря 2010 - 14:13:47

Весело. Зачет однозначно.

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