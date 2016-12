Smetana придумала «Детские отмазки» 17 декабря 2010 15:01:23 Агентство цифровых коммуникаций Smetana разместило в Сети ролик с социальной рекламой о вреде курения. Ролик создан по собственной инициативе агентства. В видео с названием «Детские отмазки» используются образы детей с сигаретой в руках, оправдывающих курение. Свое мнение по поводу нового «вируса» высказал руководитель агентства интерактивных маркетинговых коммуникаций TRAFFIC Алексей Куприянов. – Насколько силен вирусный потенциал ролика, а также его социальная нагрузка? Будут ли пользователи не просто массово делиться этим роликом, но и задумаются ли они о проблеме? – По всем работам ребят видно, что они очень сильно увлекаются формой обращения, маркетинг и коммуникационные задачи уходят на второй план. Данная работа не стала исключением: «детские отмазки» могут напомнить курильщикам их собственную позицию, этого недостаточно, чтобы бросить. Здесь надо работать над повышением мотивации у курильщика. Пока в команде не появится сильный маркетолог, работы будут занятными, но они не будут решать задачи клиента. – Есть ли возможность делать аналогичную социалку для заказчика из сферы общественных организаций или госструктур? Или дать детям сигареты в руки - это в данном случае слишком смелое решение? – Дети с сигаретами в руках – это сигнал взрослым. Рамки допустимого определяет заказчик, появилась же «белочка» от Минздрава в этом году.

А то упоминается и секс, и алкоголь, даже говорится что бросить легко.

Ну а после того, как показано, как правильно прикуривать, показывается упитанный такой дяденька с грустными глазами, который курит и вполне себе вырос.

Вполне возможно, что видео заставит задуматься слабовольных курящих взрослых, но не более.

А вообще - хорошая реклама табакокурения. Молодцы. Мужик Борат // 17 декабря 2010 - 16:40:19 Захотелось закурить. dj кефир // 17 декабря 2010 - 17:27:08 Интересно, а творцы этого ролика подумали о том, с чем теперь будут ассоциироваться сигареты у детей, снявшихся в этом ролике? Софиты, грим, камеры, внимание взрослых...В этом агентстве думают не тем местом Терентий // 17 декабря 2010 - 17:45:23 А "Сметана" вообще странное явление. Работали с Mixom ( фаст-фуд) , делая им бессмысленную рекламу. Теперь вот это. ab // 17 декабря 2010 - 20:17:45 ЗАШИБИСЬ!!!!!

ГЕНИАЛЬНО...до слез

ПРОРЫВ! РЕАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ!



Smetana! БРАВО!

Снимаю шляпу............. Nimax // 17 декабря 2010 - 20:21:44 Зачем нужно оценивать вирусный потенциал не вирусного ролика?



Слово «маркетинг» в оценке социального ролика подходит весьма ограниченно. В виду отсутствия рынка, товара, услуг...



А почему именно работы Сметаны второй раз заслуживают «встроенного комментария» негативного характера?



Ролик с Миксом — прекрасный. Vlad Semenov // 18 декабря 2010 - 05:26:50 Согласен . Ролик для Mix Cafe очень даже неплох. Зырк // 17 декабря 2010 - 21:37:46 Не верю, что ролик создан по собственной инициативе агентства!

Явно ноги (и деньги) растут от какого-нибудь Филипа Мориса или Бритиш Американ. Хитровыверенные черти! ттаарррабаррщик // 18 декабря 2010 - 03:18:45 супер!

*Ален Карр)) qwerty // 18 декабря 2010 - 14:07:49 идея оригинальна

смотреть интересно

а эффект? желание бросить (не начинать) курить есть?

симпатичная, но совершенно бессильная и бессмысленная реклама

востроги АБ понятны - он рукоплещет всему, что нешаблонно и свежо, даже если это творчество ради творчества :-) Nimax // 18 декабря 2010 - 14:57:18 Мне всегда нравится следить за цифрами:

На счетчике +120 000 за сутки... ab // 18 декабря 2010 - 15:00:12 2qwerty

ШАБЛОННОЕ МЫШЛЕНИЕ один из признаков офисного фашизма

но, не только офисного - посмотрите на язык массового TV, все эти ток-шоу,

сериалы, ширпотребразвлекалово....ЯЗЫК МАКАК, образы и приемы - одноклеточны....



Что до эффекта - в подобныъ вещах эффект токмо комплексный....

КОСМИЧЕСКИ ГЛУПО на один ролик ВОЗЛАГАТЬ ВСЕЛЕНСКУЮ МИССИЮ.. NO COMMENTS // 18 декабря 2010 - 17:05:08 Вообще мне импонируют ребята из SMETANA. Они молодцы уже потому, что хотя бы пытаются расшевелить наше Питерское рекламное болотце. И скукомонстр мне понравился, весьма брутально, и в меру эпатажно, и с юморком.



Но эта работа на мой взгляд у них не получилась (правда, смотря какие цели коммуникации планировалось достичь)))...

Мне даже думается, что на выходе они получили не совсем то, чего сами ожидали, а так как времени переснимать уже не было, смонтировали тот материал, который уж был.



Социальная реклама, особенно проблема курения - очень тонкая штука.Здесь действительно важен серьезный аналитический подход (Nimax, пользуясь случаем передаю вам привет)), хотя бы на уровне отсмотра и анализа "А что уже было сделано до нас?", не говоря уже о том, что не лишним было бы и научную точку зрения учесть в проблеме курильщиков и т.д.

ЦА в данной проблематике вообще необъятная, потому что курят все: подростки и взрослые; мужчины и женщины; умные и глупые; бедные и богатые; пид%ры и натуралы. И у каждого своя мотивация, свои ценности, проблемы и профессии. Поди разберись к чему апеллировать в рекламном сообщении на тему "Курение это вред".



Это я к тому, что если мы строим в рекламном сюжете драматургию (она у вас удалась) , то нужно чтобы весь этот драматизм считывался однозначно и вызывал у реципиента однозначные эмоции, а не противоречивые.Однозначные в данном случае - отвращение к курению у курильщиков после просмотра. Для хорошей драматургии нужен хорошей режиссер.Смею предположить, что ребята сами все сняли без всяких там MХАТОВ))) (за что им респект)

А я вот уж полгода как бросил курить, но в последнем кадре мужик так смачно затягивается сигареткой, что у меня сработал рефлекс и я захотел сигарету. Реально!



На мой взгляд, разрабатывая социальную рекламу против курения, ни в коем случае нельзя выстраивать аргументацию за счет пафоса (адресация к эмоциям).Только воздействием на рациональную природу сознания, с приведением печальной статистики, фактов, реальных людей... Я могу ошибаться.



2 Зырк

Я думаю это завуалированная лесть ребятам, как и всех тех, кто так думает.)))

Хрясь и Пополам // 18 декабря 2010 - 22:35:06 2ab

Саша, спору нет - талантливо, сцуко, ой как талантливо….. Потому и обсуждаем эту работу.

Но, давай, на минуточку, представим другую ситуёвину - мы с тобой снимаем ролик на подобную тему, и я ставлю иную режиссёрскую задачу! Зачем нам ограничивать себя проблемой курения? Давай расширим тему – перепишем сценарий, и сделаем более жёсткий сюжет: пусть у нас в кадре, бизнес-мальчик закатывает рукава рубашонки и готовит вену под «баян», девочка строит «снежные дорожки» и толкует о сексе (эту сцену снимем более правдоподобно), а другой мальчик будет лихо откупоривать бутылочку водочки после трудового дня. Ну, и…. девочка на подоконнике – не хай, пусть безобидно крутит в ручонках «лайтовую» самокрутку, рассуждая о прелестях курения.

И ведь у нас получится «благородный» ролик – борьба с человеческими пороками под слоганом – «детские отмазки»! Класс! Но, прежде чем начать снимать кино, у меня к тебе один вопрос – ты бы хотел, чтобы в этом ролике снималась твоя внучка? Что-то мне подсказывает, что ты на это вряд ли подпишешься…



Почему-то у меня, когда я смотрел это рол, возникла другая киношная сцена в духе советского неореализма, на тему послевоенного детства: среди развалин жилого дома сидят возле костра ободранные пацаны, лет семи – восьми, а во главе этой кодлы – «жиган», лет четырнадцати, который крутит самокрутку из махры. Потом он поджигает эту «трубу», смачно затягивается и... пускает её по кругу…. И тут случается измена - пацаны отказываются:

- Н-е-е! Мамка заругает!

- Дядька – хирург, говорил, что лёгкие будут чёрные от табака!

- Батька убьет, если запах учует!

И тогда «жиган», плюнув в костёр, и затянувшись ядрёным дымком, произносит решающую фразу: «Детские отмазки»! – после чего, по-царски, протягивает хабарик самому смелому пацану. А дальше уже…. Курят все :-)

Так, что же мне мешает принять этот «антитабачный» сюжет? Тема, идея, конфликт (без него, родимого, нет драматургии), задача, сверхзадача? Вроде бы всё верно…

Тема: борьба с курением.

Идея: представить проблему курения глазами детей. Идея интересная, а почему бы и нет? Только вот, дети в этом ролике не говорят о проблеме. Они пропагандирую курение - сигарета помогает им решить их «личные» проблемы. Понятно, что всё это игра, что речь идёт о взрослых людях. Но… взрослый зритель не проецирует проблему на себя. А значит, всё сообщение – мимо.

Конфликт: его нет. Нет ни какого конфликта! Вся проблема сводится к одному – «ребята, узнали свои «детские отмазки»?! Ну, и что? Ну, узнали? И, что из этого? Это моя жизнь и мой выбор. И выбор этот никого не должен е..бать, ибо мы все взрослые люди. Ведь авторы не говорят о проблеме детского курения, а обращаются к взрослой аудитории.

Задача: заставить людей задуматься о вреде курения :-). Ок, заставили - подумал о том, как плохо, когда курят маленькие дети.

Сверхзадача: убедить взрослых людей бросить курить - мимо, нах… Никак не зацепило, ибо…. такой сверхзадачи у авторов не стояло :-)

Почему в ролике главные персонажи – дети? Разве табакокурение – это проблема 5-7летних детей? Нет. Тогда, зачем они в ролике? Для более сильного эмоционального воздействия на взрослых? Да, это шокирует… Ай-ай-ай! Как плохо! Но, проблема надумана - дети такого возраста не курят (я не беру в расчёт крайние случаи, когда такое случается. Но это пока, слава богу, не массовое явление. Тогда – зачем выстраивать ролик на сопливых малолетках?

Да всё просто - чтобы расширить целевую аудиторию табачных компаний. Тогда, всё правильно и message верный: курить нужно с детского сада! курить «классику» и «лайт»! курить после секса, и под стакан, курить девочкам и мальчикам, курить, курить, курить… И сценарий - хорош, и режиссура - грамотная, и актёрские работы – блестящие!

Поэтому я полностью согласен с Владом:

«Теперь главное, чтобы этот ролик не посмотрели дети».



Резюме: у дьявола хорошие рекламисты… :-(



И ещё, что-то мне мешает поверить в то, что этот, якобы, «самопал» сделан за копейки, сэкономленные на «завтраках» сотрудников агентства Smetana. Хотя, не исключаю благородных порывов и бескорыстного творческого вдохновения: «Дорога в ад выстлана благими намерениями…».









ab // 19 декабря 2010 - 00:07:45 2Хрясь и Пополам

Я бы вречатлился нарисованной здесь тобой картиной, но...!!!

НО! - жизнь гораздо страшнее.............МНОГО СТРАШНЕЙ.....

Социалка ДОЛЖНА БУДИТЬ ВЫШИБАЯ МОЗГ...

после чего ТЕ, КОМУ МОЗГ ВЫНЕСЛО, совершают

ДЕЙСТВИЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.....

Этот ролик - УДАР ПО МОЗГАМ... удар В НЕЗАЩИЩЕННОЕ МЕСТО...

И, значит, УДАР ПРОЙДЕТ, и дыхание собьет........

В ЭТОМ - ПОБЕДА........... Хрясь и Пополам // 19 декабря 2010 - 00:22:19 Да правильно все - удар по мозгам. Вот только вопрос - по чьим мозгам? По детским? Согласен. Только, когда "мозг вынесло", правильных действий уже не совершают.... А то, что жизнь - "много страшнее", я сам вижу :-) ab // 19 декабря 2010 - 02:54:28 2Хрясь и Пополам

Нееееееееееееее - ПО ВЗРОСЛЫМ........

А детей ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ сама жизнь уже давно и УСПЕШНО кормит Хрясь и Пополам // 19 декабря 2010 - 05:37:32 2ab

Ну, да – взрослым этот ролик расширяет представление о том, какой должна быть возрастная группа курильщиков, а детям – «раскрывает глаза» на то, что кроме сигарет существует ещё масса «взрослых» удовольствий. Хорошая идеологическая бомба широкого радиуса действия, направленного на уничтожение титульной нации… Катя Фурцева, царство ей небесное, и дядя Миша Суслов, вероятно уже в гробах перевернулись.

ттаарррабаррщик // 19 декабря 2010 - 13:16:51 а по моему все проще. каждый курильщик (как правило лет после 5 самоотравления) начинает задумываться в вреде курения. т.е. привычка ощущается и уже так просто не слезть (всеж думали что это просто прикуривая первую сигаретку) но дальше в курения смысла не видно. ...и тут вот начинаются отмазки. детские. при этом курильщик фиг два признает что это так



- Ну че, сегодняж пн. кто-то обещал бросить?

- Да я это, с утра встал, и чет забыл совсем, по привычки затянулся и все. поздно. следующего понедельника жду.



и фиг, даже сам себе курильщик признается, что это отмазка. а тут вроде как пальцем ткнули.



год назад бухгалетер курить бросить пыталась. принес карра. сказал что лучше и нет ничего. дак она его читала 4 месяца. а на вопрос - "че так долго то?" ответила - "боюсь бросить. читаешь его, читаешь.. и понимаешь что до конца осталось 100 страниц и обратно дороги не будет. и окончательно вить бросить придется".



Нормальный ролик. Проблему в целом не решает (а какой решает?!), но в некоторых моментах задумываться заставляет. ттаарррабаррщик // 19 декабря 2010 - 13:19:33 блин, ну как бесит это маленькое окошко, в который текст набиваешь и отсутствие возм. "редактировать"(( .... но так вить просто этот модуль прикрутить!!!!



сори за кривоту. ab // 19 декабря 2010 - 14:15:27 2Хрясь и Пополам

А вы, батенька, как ЭТО СТАЛО ВИДНО, сторонник

ТОТАЛИТАРНЫХ приемов воспитания...:-)

Учитесь жить В СВОБОДНОМ МИРЕ....

А этот свободный мир - то еще ПОМОЙНОЕ ВЕДРО...

Вас же ностальгия по пионерЛАГЕРЯМ... замучала........:-) Хрясь и Пополам // 19 декабря 2010 - 23:22:01 Эх, Саша! Видать мы с тобой в разных войсках служили, и разным государствам присягу давали. А может ты и не служил ни где? И плевать тебе на Россию, при всех её властях и названиях?

Иначе, не гнал бы мне пургу про "тоталитарные приёмы воспитания".... А может и в правду - продал душу? Но, я в это не верю - не такой ты человек! Просто, кроме "сильного креатива", есть ещё ответственность... перед нашими жёнами, детьми, внуками, и страной (не властями блядскими, а Россией). Такой мне тебе сказ, и такая моя командирская порука :-) ab // 19 декабря 2010 - 23:25:59 2Хрясь и Пополам



СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ! :-) ab // 19 декабря 2010 - 23:31:51 22 Хрясь и Пополам

мне всегда было трудно ГОВОРИТЬ С ТЕНЬЮ (даже вежливой...)



Patria u muerte! не "Родина - мать зовет!"

и еще: Когда градус СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ в речах вопиющего зашкаливает,

есть подозрение, что это ВОПИЮЩИЙ П..Ц :-) Хрясь и Пополам // 19 декабря 2010 - 23:36:51 2ab

Угадал, "вопиющий - П,Ц". :-)

ab // 20 декабря 2010 - 00:18:47 2Хрясь и Пополам



Т.е., круг замкнулся: Хрясь и Пополам = вопиющий - П,Ц :-)

Чтож, может теперь ПРЕДСТАВИТЕСЬ, сударь (рыня)? :-) Vlad Semenov // 20 декабря 2010 - 02:24:29 Знакомство в комментариях...



это так трогательно))) NO COMMENTS // 20 декабря 2010 - 09:48:55 ))) AdLife - сайт знакомств. (как возможная альтернатива выживания ресурса)))



На самом деле у меня к Хрясю тот же вопрос: Кто ты на самом деле? Он или она? Признавайтесь, сударь(рыня)! Kreatin // 20 декабря 2010 - 10:12:14 В принципе, таких вот "социальщиков" надо просто отдавать под суд.

В любой цивилизованной стране о подобных "творцах" мы бы услышали первый и последний раз в жизни. Миллионные штрафы и "волчий билет" на всю оставшуюся жизнь.



Kreatin // 20 декабря 2010 - 10:13:40 Противней всего, что уж больно такое "творчество" напоминает "классику жанра" - то, как в начале 80-х табачные компании (в первую очередь - американские) спонсировали социальные программы по отказу молодежи от курения. Слоган был примерно такой: "Курение - удел взрослых. Откажись от курения! Сделай свой выбор, когда станешь взрослым". Т.е. очень ЧЕТКО (и, увы - весьма эффективно) "вдалбливалась" идея, что курение есть "самый верный признак взрослости" - т.е. того, к чему подростки стремятся больше всего!



Но тут... Прямо диву даешься - насколько безыскусно и ПРЯМО для детей в том самом возрасте, в котором "импринтировать" привычки легче всего, НАГЛО внедряется подсознательное стремление начать курить (как ВЗРОСЛЫЙ!). Kreatin // 20 декабря 2010 - 10:16:56





Я контактировал с руководством ОЗПП (Общество защиты прав потребителей).

ОБЕЩАЮ, что ОБЯЗАТЕЛЬНО постараюсь добиться того, чтобы за этих "творцов" взялись профессиональные юристы.

Nimax // 20 декабря 2010 - 10:21:27 А на основании чего простите? Ролик снятый для себя, без заказчика и не размещенный нигде, кроме канала агентства на ютубе? Законы о рекламе вряд ли работают в такой ситуации. Думаю вы зря потратите свое время. Nimax // 20 декабря 2010 - 10:25:47 Попробуйте заодно подать в суд на все фильмы, где присутствуют курящие дети. NO COMMENTS // 20 декабря 2010 - 10:56:19 2 Kreatin



Wellcome!))) Glad 2 see U!)



Да, кстати, я совсем забыл высказаться по поводу нравственной стороны момента. Я против такой тенденции (использование детей для иллюстрации проблем взрослых). Это нравственная спикуляция.

Это тот самый случай, когда, бить, что называется нечем... и рекламисты начинают использовать в качестве средств генерации эмоций все, что еще пока свято, все что еще пока не изгажено. Будучи сам отцом, очень не хочу, чтобы моя дочь (которая едва младше тех детишек, что в кадре) начала курить в подростковом возрасте, под влиянием СМИ, рекламы, школы...Вообще это тема для отдельного серьезного разговора.

Эффект "вышибания почвы из под ног" оправдан, когда проблема за счет коммуникации РЕШАЕТСЯ, хотя бы частично. Здесь она не решилась вообще, все об этом уже написали, только почему то АБ не согласен с этим. Странно.



Вчера Никита Сергеевич Михалков высказался очень верно"Сегодня дети - завтра народ"



В качестве хорошего примера приведу ролик с использованием детей.



http://www.adme.ru/ecpat/prekratite-smotret-porno-betc-euro-rscg-46922/



Ролик затрагивает проблему педофилии и после просмотра этого ролика тебе становится настолько Х%ево, что ты готов выбежать на улицу и придушить своими собственными руками первого попавшегося педофила (побуждение к действию). И образ маленькой девочки здесь оправдан и драматургия выстроена правильно и однозначно, и проблема ОБОЗНАЧЕНА!



В общем мой вывод таков: талантливо, но безнравственно.



2 SMETANA

Ребята, прежде чем эксперементировать с тонкими материями, почитайте книгу Питера Винтерхофф-Шпурка "Медиапсихология". Ну а в следующий раз, когда захотите снять очередную жесть, пригласите хотя бы Балабанова в качестве режиссера и "ГРУЗ 200" вам обеспечен.))) ab // 20 декабря 2010 - 11:09:23 2NO COMMENTS



ЧИСТЫМИ РУКАМИ хотите?

Дорогоие мои! Вы затронули тему МОРАЛИ (сиречь - нравственности).... :-)

Что есть мораль (нравственность)?

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НЕГЛАСНЫЙ ДОГОВОР О ЛИЦЕМЕРИИ!

Строить же СУРЬЕЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ возможно токмо говоря о СОВЕСТИ!!!

СО-ВЕСТЬ (со-разговор) - т.е. РАЗГОВОР С АБСОЛЮТОМ ОБ АБСОЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЯХ...

Тогда, ЧТО ЕСТЬ АБСОЛЮТ????

Вы хотите поговорить о БОГЕ????????????????????????? ab // 20 декабря 2010 - 11:26:33 http://www.clarkyboy.com/pics/pony.jpg

http://graphics.nytimes.com/images/promos/business/09angry_baby.jpg

http://designitsyou.files.wordpress.com/2008/10/love20hatepreview.jpg

http://i22.photobucket.com/albums/b326/Viviobluerex/PONY_1.jpg?t=1255929033

ab // 20 декабря 2010 - 11:38:25 Вся серия PONY здесь:

http://www.adme.ru/creativity/pony-pozicionirovanie-protiv-sporta-1383/ NO COMMENTS // 20 декабря 2010 - 11:42:56 2 AB



Александр, уверен, что в дискуссии о философских категориях я вам безнадежно проиграю, хотя бы потому, что Вы в прошлом преподаватель ФИЛОСОФИИ, а я всего лишь несостоявшийся программист(((



ОБЩЕСТВЕННЫЙ НЕГЛАСНЫЙ ДОГОВОР О ЛИЦЕМЕРИИ! Да, согласен с вами полностью.

Но ведь у каждого человека наступает свой момент истины, когда горе приходит в его дом, касается его семьи, его близких. И вот тут начинается самое ужасное, когда каждый остается один на один со своей проблемой (бедой) и идти некуда и человек от безысходности начинает верить в бога. Ибо выбора у него больше нет, другой альтернативы тоталистическая (буржуазная) философия еще пока не предложила...О боге говорить здесь не хочу, не то это место.



Пока что мне ясно одно, мы все еще переживаем смену парадигм. И при этом переходе от капитализма к информационному обществу происходит радикальный пересмотр представлений о человеке, его мировоззрении и ценностей. Те институты которые сберегла и взрастила эпоха капитализма (религия в том числе) начинают рушиться как хрустальные замки и отголоски этих разрушений будут проецироваться на все сферы человеческой деятельности и рекламы в том числе. Это я к тому, что в мою систему ценностей (которую бесспорно отчасти сформировала эпоха совка и отчасти капитализма) все равно не вписываются такие методы пропаганды. ab // 20 декабря 2010 - 12:34:45 2NO COMMENTS

Как говорил Серен Кьеркегор, к богу можно придти только через

"СТРАХ И ТРЕПЕТ"..."БОЛЕЗНИ К СМЕРТИ" (это работы) ,

и взвешивать все ЗА и ПРОТИВ вы будете не на безмене, а "НА ВЕСАХ ЙОВА" (это уже

Шестов...)........:-)

"Христиан - миллион. Верующих - единицы"......

Это тоже - Серен.......

Ваш второй абзац приведет вас к Бодрийяру...

Успехов в ОБРЕТЕНИИ................ NO COMMENTS // 20 декабря 2010 - 12:55:22 2 AB



Я не считаю свое мнение критериальным. Просто если все пойдут путем SMETANA, то однажды границы "нормальности" и "ненормальности" совсем исчезнут и ЭПАТАЖ в своем истинном понимании перестанет быть ЭПАТАЖЕМ. Это кстати можно прицепить к вопросу о всеобщей "толерастии", которая начинает приобретать массовый характер.

Латентный ген - знаете ли, очень опасная штука))) ab // 20 декабря 2010 - 13:39:15 2NO COMMENTS

значит, хотите оазобраться?

извольте:

1) ПРАВИЛА лучше, чем их ОТСУТСТВИЕ

2) еще лучше - АБСОЛЮТНЫЕ ПРАВИЛА....т.е. ВСЕОБЩИЙ ДОГОВОР...

3) история социума - ИСТОРИЯ "АБСОЛЮТНЫХ" ПРАВИЛ

кавычки здесь неслучайны :-)

приверженцы одних "АБСОЛЮТНЫХ" ПРАВИЛ смертным боем шли на

привеженцев иных "АБСОЛЮТНЫХ" ПРАВИЛ...

Это - история войн...

Religio значит СВЯЗЬ...с источником АБСОЛЮТНОГО ЗНАНИЯ

Поскольку смертный бой идет между religio, уместен вопрос:

Или в небесной концелярии сидят адепты Babylon system (эдакий вселенский Петя Кропоткин),

или ПРИЁМНИКИ в человеческих башнях... по-разному ловят ОДИН сигнал, и требуется

новый СОЦИАЛЬНЫЙ МЕНДЕЛЕЕВ, дабы экуменизировать разобщенные и воинствующие

интерпретации ГЛАСА БОЖЬЕГО...:-)

Предпочту не погружаться в ТРЯСИНУ демагогии о природе МОРАЛИ (бля..дство это...)...

Для разговора же о СОВЕСТИ (вот вам новая УТОПИЯ - всеобщая ЕДИНАЯ СОВЕСТЬ - эдакий праведный фашиствующий тоталитаризм...)...и этой затравки хватит...



P.S. все ВЫШЕВЫСТУПИВШИЕ с ЖАРОМ в очах, с ОГНМ в сердцах своих

БОЙКО возопили о ПОКУШЕНИИ....

НА ЧТО???????????? О, лицемеры :-)

На то, ЧТО УЖЕ ДАВНО ПОРУГАНО!!!!!

Именно ЭТИ ГЛАШАТАИ идеи защиты детской непорочности, ГЛАВНЫЕ ЛИЦЕМЕРЫ!!!!!

Потому как - путобрехи и пи..здоболы....

ВСЁ ГОРАЗДО СЕРЬЕЗНЕЙ И СТРАШНЕЙ.....давно :-)

и не этими СОПЛИВЫМИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ пионерскими лозунгами и призывами решаемо...

NO COMMENTS // 20 декабря 2010 - 14:31:19 2 AB



P.S. - к сожалению вы безнадежно правы.(

Тогда, где истина? И в чем ее мерить? Получается можно все!?







Терентий // 20 декабря 2010 - 14:37:27 Бабушкину дай повод - он начнет поверхностно разглагольствовать. Философ, мля.

Все гораздо проще - пройдохи от рекламы способны на все для бабала. Какая философия, какие моральные императивы? Вы лица этих людей видели? Лица "Сметаны"? Там же написано все - денег давай, сбацаем что угодно.

Бабушкин, кстати, сам такой.

ab // 20 декабря 2010 - 14:45:33 2NO COMMENTS

если б знал..........



Прерывая курс лекций // 20 декабря 2010 - 14:47:00 2АБ

Забавный вы, Александр, здесь комментируете, что это гениально и прорыв, и до слез.

А в своем комменте под прошлой работой Сметаны http://adlife.spb.ru/news/7799.shtml вы крест на них ставили и заявляли, что будущего у них нет, и завадались риторическим вопросом, кто их рожал. Стоило ли на личности переходить. ab // 20 декабря 2010 - 15:00:44 2Прерывая курс лекций

Говна только у тех, кто ничерта не делает нет..:-)

от скукометра и сейчас тошнит...:-)

Эта работа УДИВИЛА...

как и это:



http://mediabane.com/wp-content/uploads/2009/11/anti-pedophilia-ad-boy-truck.jpg



http://assets.shitbrix.com/hashed_silo_content/silo_content/129/resized/stained-glass-51982.jpg?1267139767



http://goodnews.ws/wp-content/uploads/2009/10/aides.jpg













MK // 20 декабря 2010 - 16:33:26 Круто! Прерывая курс лекций // 20 декабря 2010 - 17:21:20 2АБ

Ну, я вообще не совсем об этом, скорее совсем не об этом. Утверждать, что есть те, кто вообще не ошибается, станет только очень странный человек, который ошибается уже в тот момент, когда такие заявления делает ))

Я скорее про форму возмущения плохой, на ваш взгляд, работой. Почем не писать, что работа дерьмо, а не люди и, тем более их родственники, которые вполне себе толковые. На примере: если мне какая-то ваша работа не понравится, я не вижу смысла писать - какую же внучку вырастит этот отватительный старикашка! потому что ваши родственники к делу вообще не относятся. А ставить громкие диагнозы типа "нет будущего" - это как-то вообще сплошная экспрессия, не работающая на смысл ("аа, ну очередной тролль высказался").

(Не воспринимайте это только как попытку вас воспитать, потому что я понимаю, сколько вам лет, и какой у вас багаж за плечами) ab // 20 декабря 2010 - 17:38:25 2Прерывая курс лекций

Знаете, когда, скажем, GREAT выдаст говно, то,

люди так и напишут: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ GREAT опустился до...,

рубит капусту etc... Т.е. в подтексте - асы, Макаров и Платонов, решили на классе выехать

и прогнали порожняк...:-) Ну и....простят - знают ведь, на что оба способны...

А когда я вижу СКУКОМЕТР (х..ёметр) от младенцев, мне так и хочется сказать

про НЕДОСОСАННУЮ СОСКУ....

По молодости-то всегда ПО МОРДЕ получаешь - ДЕДОВЩИНА.......:-)

Да и реклама - НЕ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ....

Что СМЕТАНУ дальше ждет - хз....

Может опять на СкУКОМЕТРЫ потянет.....

Собственно, и НЕТ ЕЩЕ НИЧЕГО, что 7говорило бы о

СТАБИЛЬНОСТИ, КАК ПРИЗНАКЕ КЛАССА....

Всего три работы показали. И все три - ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА....

Так что, поживем - увидим............:-) Хрясь и Пополам // 20 декабря 2010 - 21:10:08 2ab

2NO COMMENTS

Смешные вы, сынки – всё пиписками меряетесь. И к чему этот вопрос о моей половой принадлежности? Насмешили до слёз, ей богу! :-)

А «жизнь страшная» от того, что вы сами её такой делаете, каждый день, и каждый на своём месте. И ролик этот – ещё одна капля в наше всеобщее б..лядство. Кто следующий… скреативит? Валяйте, ребята…. Только потом не жалуйтесь, когда в ваши семьи придёт реальный ППЦ. Удачи!

ттаарррабаррщик // 20 декабря 2010 - 21:27:55 забавный диалог получился. очень глубокие материи, очень давние проблемы и очень много инстанций.



на злобу дня: http://files.adme.ru/files/news/part_7/71241/cigarette_kids.jpg



=) Борис Григорьев // 20 декабря 2010 - 23:38:22 Стыдно, глупо и очень надеюсь наказуемо. К рекламе не имеет никакого отношения. чтобы другим маргиналам от рекламы было не повадно, придется принять меры... Прерывая курс лекций // 21 декабря 2010 - 12:22:57 2АБ

На мой взгляд, это абсолютно разные вещи, говорить "до чего человек докатился, рубит капусту и делает дерьмо" и говорить, что он "выродок". первое все-тки о профдеятельности, а второе - нет. Я только об этом собсно AD // 21 декабря 2010 - 12:36:12 2 Прерывая курс лекций

+100000000000000000000000 Джазззз // 21 декабря 2010 - 13:06:04 Хорошо, что скоро помойка для выливания испражнений АБ прикроется. ab // 21 декабря 2010 - 13:28:32 простим тех, кто в силу отсутствия образования ни х.я не понял...:-)





Vlad // 21 декабря 2010 - 13:39:01 ко всем: вы чё, народ????



Григорьев, что имеет отношение а что - нет к рекламе, поостереглись бы говорить. Тема больно скользкая.



Борис Григорьев // 21 декабря 2010 - 13:47:43 2 Vlad

Оршер, данная тема не скользкая, а противозаконная.

И давно мы на Вы? Vlad // 21 декабря 2010 - 14:13:50 противозаконная? конкретней, пожалуйста. ab // 21 декабря 2010 - 14:21:04 2Vlad

Влад! Ты с ними поосторожней :-)

Они - блаженней Митрополита Кирилла и Папы Римского...

Прям - МОЛОДАЯ (б.ля) ГВАРДИЯ...:-) NO COMMENTS // 21 декабря 2010 - 14:26:17 2 VLAD



Влад, пользуясь случаем, так сказать... Отдай мне Андрюху, пожалуйста. Мне без него совсем хреново(((

Vlad // 21 декабря 2010 - 15:19:28 2 NO COMMENTS: )))) Не хочу его отдавать. Мне с ним хорошо. То есть - сделаю все от меня зависящее, чтобы не отдать. )) Но, хочу сказать, что у нас все-таки крепостничество в 1861 еще отменили, - в том числе и в некоторых компаниях,- а потому он, как мальчик уже достаточно взрослый, сам себе голова. ))) Вы лучше давайте ему фриланс - но не в рабочее время ))) NO COMMENTS // 21 декабря 2010 - 16:33:29 2 VLAD

Блин, я так и знал))) Борис Григорьев // 21 декабря 2010 - 16:40:38 Посмотрите репортаж где Автор отстаивает свою позицию http://www.5-tv.ru/news/35221/ ab // 21 декабря 2010 - 17:02:09 ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ ПОСИДЕТЬ НА ВЕТКЕ:



http://adlife.spb.ru/blog/?pageid=2&blog=104236&id=256243?error=9

ab // 21 декабря 2010 - 17:37:34 или так

http://adlife.spb.ru/blog/?pageid=2&blog=104236&id=256243 Эхо // 22 декабря 2010 - 02:01:58 Кристофер Бакли. Здесь Курят!

Он подтянул плакат в поле зрения камеры. Только текст, и ничего больше. "Все, что родители говорят тебе про курение, - чистое золото".

- Произнеси вслух последние три слова.

- "Курение - чистое золото"...

