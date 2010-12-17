Петербургские интернет-юзеры стали осенью самыми активными 17 декабря 2010 14:00:38 Интернет-аудитория Петербурга выросла осенью на 18% по сравнению летними показателями. Московская интернет-аудитория, по данным фонда «Общественное мнение», выросла на 9%. Впрочем в Петербурге в ближайшее время последует стабилизация роста интернет-аудитории, поскольку рост за квартал составил всего 4%, пишет РБК daily. В крупных городах и городах-миллионниках, где уровень проникновения интернета уже превышает средний показатель по России, наблюдается процесс «старения» аудитории. Так, доля месячной аудитории в Москве и Санкт-Петербурге среди возрастной группы 45-54 года достигла и даже незначительно превысила долю пользователей в возрасте 25-34 года по России в целом говорят эксперты «Общественного мнения». Доля интернет-пользователей среди взрослого населения страны составляет 40%, или 46 млн человек. При этом к активной части аудитории, выходящей в Сеть хотя бы раз за сутки, можно отнести 32 млн человек. Для сравнения: два года назад примерно такой же по охвату была месячная интернет-аудитория — 31,7 млн. По данным фонда «Общественное мнение», осенью 2010 года численность месячной аудитории Рунета возросла на 6,4%. Рост суточной интернет-аудитории более существенный — 11,5%, что вызвано в том числе увеличением активности пользователей по сравнению с летним периодом. Летом доля активной аудитории среди всех пользователей интернета снизилась до 65%, но к осени выросла до 69%, что незначительно превышает показатель этой весны, отмечается в сообщении ФОМ. В небольших городах и селах интернет распространен еще не так широко, но именно здесь зафиксирован наибольший прирост: за сезон интернет-аудитория в городах с населением менее 100 тыс. человек и селах выросла примерно на 10%, а за год — на 28 и 31% соответственно. Но, несмотря на всплеск в региональном распространении интернета, пока каждый шестой интернет-пользователь проживает в одной из двух столиц.