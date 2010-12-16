Мобильное предложение «Уралсиба» разместили на мобильной рекламе

16 декабря 2010 16:28:21

Банк «Уралсиб» провел рекламную кампанию с целью продвижения нового продукта «Телекарта» в Санкт-Петербурге и Колпино. Кампания реализована РА Mass Media Saint-Petersburg совместно с рекламным агентством «Нью-Тон» (Санкт-Петербург).

Как рассказали AdLife.spb.ru в «Нью-Тоне», продукт рассчитан на массового потребителя, поэтому рекламная кампания составлялась с учетом охвата всех районов Санкт-Петербурга, включая центр.



«Кроме того, был разработан рекламный маршрут для удаленного отделения в городе Колпино», – отмечает руководитель группы PR и рекламы петербургского филиала банка «Уралсиб» Евгений Петров.

РК проводилась осенью 2010 года. Концепция разработана центральным офисом банка «Уралсиб» (Москва). «Дизайн, реализованный на «медиаборте», разработан с учетом специфики рекламы банковских услуг. Макет разделен на две части, что позволило вместить всю необходимую информацию о продукте с выделением ключевых фраз: «Кредитная телефонная карта», «Возвращаем на мобильный 3%».Помимо рекламы на транспорте программа подкреплялась размещением полиграфии с идентичным макетом в отделениях банка в виде плакатов, буклетов и листовок. Это позволило усилить общий эффект от рекламной кампании: осведомленность о новом продукте «Телекарта» и брэнде «Уралсиб» заметно повысилась», – комментируют в «Нью-Тоне».

Рекламными носителями стали автобусы, троллейбусы, трамваи, также была задействована печатная продукция.