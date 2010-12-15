Volga Volga оформила новые тенденции кино 15 декабря 2010 15:10:29 В Volga Volga Brand Identity разработали объединенный каталог фильмов кинопрокатных компаний A-One Films и P&I Films. Как рассказали Adlife.spb.ru в агентстве, цель компаний – представить новые тенденции и имена, а также познакомить с последними работами уже известных мастеров, таких как Гаэль Гарсия Берналь, Катрин Денев и других. Отобранные фильмы представляют лучшее из молодежного кино Европы, независимого кинематографа США, Латинской Америки, Азии. Критерии отбора фильмов — качество, инновационность и яркая индивидуальность. Дизайнер – Павел Сивохин.

