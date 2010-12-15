Volga Volga оформила новые тенденции кино

15 декабря 2010 15:10:29

В Volga Volga Brand Identity разработали объединенный каталог фильмов кинопрокатных компаний A-One Films и P&I Films.

Как рассказали Adlife.spb.ru в агентстве, цель компаний – представить новые тенденции и имена, а также познакомить с последними работами уже известных мастеров, таких как Гаэль Гарсия Берналь, Катрин Денев и других.

Отобранные фильмы представляют лучшее из молодежного кино Европы, независимого кинематографа США, Латинской Америки, Азии. Критерии отбора фильмов — качество, инновационность и яркая индивидуальность.

Дизайнер – Павел Сивохин.

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Обсуждение

Мужик Борат // 15 декабря 2010 - 15:19:52

Хорошо. Спокойно.

ab // 15 декабря 2010 - 15:38:43

1) ТЕМА - зачет... Можно обсуждать годами
2) Исполнение - не Esquire... ОБСУЖДАТЬ НЕЧЕГО :-)

Alexey Brodovich // 15 декабря 2010 - 17:23:06

Хорошо сделано

ВВ // 16 декабря 2010 - 10:58:05

суховато для такого жанра каталога...
красота в деталях ведь, а здесь их нет

ттаарррабаррщик // 16 декабря 2010 - 18:39:30

супер! молодцы!

Зырк // 16 декабря 2010 - 21:26:18

Народная примета:
"Если комментарий уважаемого АБ на adlife укладывается в 2 строчки, то, стало быть, ребята сработали хорошо"
:)

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