Агентство Vozduh разработало рекламную кампанию для торговой сети «Лента» в поддержку открытия новых гипермаркетов в регионах.
Как рассказали Adlife.spb.ru в агентстве, «Лента» активно расширяется, «открывая для себя новые города или, скорее, открывая себя в новых городах». Именно слово «открытие» стало ключевым в рекламной кампании.
А ведь все просто агентство ВОЗДУХ было аффилировано (ну до момента продажи частей в ней господином Ж) к Ленте, и к фитнесу Экстра спорт
Оленевод Тыкхуев // 16 декабря 2010 - 08:52:41
Все, все очень просто. Кружится, кружится, кружится быстро волчок!
Все действительно очень просто. Владелица VOZDUHa имеет прямое отношение к собственнику "Ленты", так что , как в пословице "Собака лает, караван идет..." Это для Бабушкина - сколкьо бы ни трендел он про отсутствие идей, все решают воппросы причастности и отношений. "Лента" (как заказчик) Бабушкину не придет никогда. Никогда.
У нас на Чукоте тоже так - все аффилировано к Роману А.
itsme // 16 декабря 2010 - 12:57:46
А мне понравилось. Я, правда, без звука смотрела, но понравилось. Так аппетитно сняты процессы открывания.
2Оленевод Тыкхуев
Это вы сейчас с кем говорили?
С собой перед зеркалом? :-)
MK // 17 декабря 2010 - 15:06:17
А водка где?
Itsme // 18 декабря 2010 - 15:19:23
Без звука-таки лучше. Этот заезженный голос и совершенно шаблонный копирайт убивают всю идею, которая изначально имеет место быть.
Мухтар // 23 декабря 2010 - 16:20:10
Хорошее воплощение, учитывая ЦА и трансляцию на регионы (не мск или спб).
Интересно, откуда такая информация о владельцах? ))) Знаю и Жеребцова и владельцев Экстра Спорта... не имеют к данному РА ВООБЩЕ НИКАКОГО отношения.... кто-то где-то пёрнул и "умники с адлайфа" подхватили желтизну...
А АВ порекомендую с его МЕГАПРОЕКТАМИ закрыть рот и закрыться самому. Было бы лучшее решение. Действительно "ЗА..БАЛ тысячекратно"!