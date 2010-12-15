Vozduh сделал для «Ленты» открытия 15 декабря 2010 12:56:25 Агентство Vozduh разработало рекламную кампанию для торговой сети «Лента» в поддержку открытия новых гипермаркетов в регионах. Как рассказали Adlife.spb.ru в агентстве, «Лента» активно расширяется, «открывая для себя новые города или, скорее, открывая себя в новых городах». Именно слово «открытие» стало ключевым в рекламной кампании. Скачать радиоролик. Перед агентством стояла задача не только сообщить о появлении нового гипермаркета «Лента» в городе N, но и продемонстрировать товарный ассортимент. Кампания «Открытия» реализована на радио и телевидении, а также поддерживается наружной рекламой. Все новости 21 декабря ММСG обновил non-food для “Ленты” 06 ноября ПСКБ «прикроется» брэндом ритейлера 03 октября Городская "Лента" vs "Ленточкару" из деревни 13 августа «Лента» и Infon открыли «марафон» 05 августа "Лента" напишет SMS своим покупателям Я // 15 декабря 2010 - 13:40:32 Хорошо. Lelik // 15 декабря 2010 - 13:47:30 отлично! privet // 15 декабря 2010 - 15:04:35 ну хорошо, правда. не важно даже, что будут ссылки на повторы, если будут, конечно!

Город Аксай будет рад или как там его правильно писать, простите... ab // 15 декабря 2010 - 15:45:28 все правильно

все СТАРО как мир

все мульен раз СПИ..ЗЖЕНО

все ЗАЕ..БАЛО тысячекратно

И какое же ПОГАНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - даже чужое не в состоянии подать нормально



VOZDUHу рекомендую организовать ЗАКРЫТИЕ....для самих себя :-)





рекламаст // 15 декабря 2010 - 15:53:49 брендов то сколько мелькает! как, интересно, договаривались? и договаривались ли вообще?

а так неплохо. пепсикольно.

почему наружку не показали? петрушка // 15 декабря 2010 - 16:04:32 Да, Vozduh, поучитесь-ка у великого и ужасного Бабушкина, как делать ролики, вот одна из его гениальных идей - http://www.burzhuin.ru/index.php3?pid=9&pfid=47 NO COMMENTS // 15 декабря 2010 - 16:28:51 Так это, чо, открытие Ленты что ли?)) пестрая лента // 15 декабря 2010 - 17:37:17 vozduh, застрелитесь Митя // 15 декабря 2010 - 18:43:30 А ведь все просто агентство ВОЗДУХ было аффилировано (ну до момента продажи частей в ней господином Ж) к Ленте, и к фитнесу Экстра спорт Оленевод Тыкхуев // 16 декабря 2010 - 08:52:41 Все, все очень просто. Кружится, кружится, кружится быстро волчок!



Все действительно очень просто. Владелица VOZDUHa имеет прямое отношение к собственнику "Ленты", так что , как в пословице "Собака лает, караван идет..." Это для Бабушкина - сколкьо бы ни трендел он про отсутствие идей, все решают воппросы причастности и отношений. "Лента" (как заказчик) Бабушкину не придет никогда. Никогда.

У нас на Чукоте тоже так - все аффилировано к Роману А. itsme // 16 декабря 2010 - 12:57:46 А мне понравилось. Я, правда, без звука смотрела, но понравилось. Так аппетитно сняты процессы открывания. Красный Тре // 16 декабря 2010 - 13:10:28 Слава, это ты? ab // 16 декабря 2010 - 13:27:14 2Оленевод Тыкхуев

Это вы сейчас с кем говорили?

С собой перед зеркалом? :-) MK // 17 декабря 2010 - 15:06:17 А водка где? Itsme // 18 декабря 2010 - 15:19:23 Без звука-таки лучше. Этот заезженный голос и совершенно шаблонный копирайт убивают всю идею, которая изначально имеет место быть. Мухтар // 23 декабря 2010 - 16:20:10 Хорошее воплощение, учитывая ЦА и трансляцию на регионы (не мск или спб).

Интересно, откуда такая информация о владельцах? ))) Знаю и Жеребцова и владельцев Экстра Спорта... не имеют к данному РА ВООБЩЕ НИКАКОГО отношения.... кто-то где-то пёрнул и "умники с адлайфа" подхватили желтизну...



А АВ порекомендую с его МЕГАПРОЕКТАМИ закрыть рот и закрыться самому. Было бы лучшее решение. Действительно "ЗА..БАЛ тысячекратно"! AD // 29 декабря 2010 - 09:49:10 Вполне прилично, по-моему. Что все взъелись то?