Vozduh сделал для «Ленты» открытия

15 декабря 2010 12:56:25

Агентство Vozduh разработало рекламную кампанию для торговой сети «Лента» в поддержку открытия новых гипермаркетов в регионах.

Как рассказали Adlife.spb.ru в агентстве, «Лента» активно расширяется, «открывая для себя новые города или, скорее, открывая себя в новых городах». Именно слово «открытие» стало ключевым в рекламной кампании.

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Перед агентством стояла задача не только сообщить о появлении нового гипермаркета «Лента» в городе N, но и продемонстрировать товарный ассортимент.

Кампания «Открытия» реализована на радио и телевидении, а также поддерживается наружной рекламой.

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Обсуждение

Я // 15 декабря 2010 - 13:40:32

Хорошо.

Lelik // 15 декабря 2010 - 13:47:30

отлично!

privet // 15 декабря 2010 - 15:04:35

ну хорошо, правда. не важно даже, что будут ссылки на повторы, если будут, конечно!
Город Аксай будет рад или как там его правильно писать, простите...

ab // 15 декабря 2010 - 15:45:28

все правильно
все СТАРО как мир
все мульен раз СПИ..ЗЖЕНО
все ЗАЕ..БАЛО тысячекратно
И какое же ПОГАНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - даже чужое не в состоянии подать нормально

VOZDUHу рекомендую организовать ЗАКРЫТИЕ....для самих себя :-)


рекламаст // 15 декабря 2010 - 15:53:49

брендов то сколько мелькает! как, интересно, договаривались? и договаривались ли вообще?
а так неплохо. пепсикольно.
почему наружку не показали?

петрушка // 15 декабря 2010 - 16:04:32

Да, Vozduh, поучитесь-ка у великого и ужасного Бабушкина, как делать ролики, вот одна из его гениальных идей - http://www.burzhuin.ru/index.php3?pid=9&pfid=47

NO COMMENTS // 15 декабря 2010 - 16:28:51

Так это, чо, открытие Ленты что ли?))

пестрая лента // 15 декабря 2010 - 17:37:17

vozduh, застрелитесь

Митя // 15 декабря 2010 - 18:43:30

А ведь все просто агентство ВОЗДУХ было аффилировано (ну до момента продажи частей в ней господином Ж) к Ленте, и к фитнесу Экстра спорт

Оленевод Тыкхуев // 16 декабря 2010 - 08:52:41

Все, все очень просто. Кружится, кружится, кружится быстро волчок!

Все действительно очень просто. Владелица VOZDUHa имеет прямое отношение к собственнику "Ленты", так что , как в пословице "Собака лает, караван идет..." Это для Бабушкина - сколкьо бы ни трендел он про отсутствие идей, все решают воппросы причастности и отношений. "Лента" (как заказчик) Бабушкину не придет никогда. Никогда.
У нас на Чукоте тоже так - все аффилировано к Роману А.

itsme // 16 декабря 2010 - 12:57:46

А мне понравилось. Я, правда, без звука смотрела, но понравилось. Так аппетитно сняты процессы открывания.

Красный Тре // 16 декабря 2010 - 13:10:28

Слава, это ты?

ab // 16 декабря 2010 - 13:27:14

2Оленевод Тыкхуев
Это вы сейчас с кем говорили?
С собой перед зеркалом? :-)

MK // 17 декабря 2010 - 15:06:17

А водка где?

Itsme // 18 декабря 2010 - 15:19:23

Без звука-таки лучше. Этот заезженный голос и совершенно шаблонный копирайт убивают всю идею, которая изначально имеет место быть.

Мухтар // 23 декабря 2010 - 16:20:10

Хорошее воплощение, учитывая ЦА и трансляцию на регионы (не мск или спб).
Интересно, откуда такая информация о владельцах? ))) Знаю и Жеребцова и владельцев Экстра Спорта... не имеют к данному РА ВООБЩЕ НИКАКОГО отношения.... кто-то где-то пёрнул и "умники с адлайфа" подхватили желтизну...

А АВ порекомендую с его МЕГАПРОЕКТАМИ закрыть рот и закрыться самому. Было бы лучшее решение. Действительно "ЗА..БАЛ тысячекратно"!

AD // 29 декабря 2010 - 09:49:10

Вполне прилично, по-моему. Что все взъелись то?

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