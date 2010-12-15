Специалисты креативной мастерской LabelAble завершили создание полного идентификационного пакета для компании «Зодчие», занимающейся архитектурными решениями, проектированием зданий, а также внутренними интерьерами .
Как пояснили Adlife.spb.ru в мастерской, перед ее специалистами была поставлена задача разработать такое визуальное решение, которое бы доступно объясняло, чем занимается компания.
Поэтому в основу знака было решено ввести само трехмерное пространство, с которым имеет дело компания. Также, внешняя схожесть цифры «3» и буквы «З», присутствующей в названии, также сыграла на руку и еще раз позволила подчеркнуть поле, в котором работает архитектурная компания.
Ценовой уровень, в котором работает компания, оценивается как middle +, premium.
Сейчас закончена разработка всех идентификационных и коммуникационных элементов.
1. расстояние м.букв... залипает
2. зачем "з" красить... читается "отчие" ...бррр...
3. падение куба (зачем оно вообще нужно?) поддержано курсивом... т.е. если уж падать, так падать?!)
4. плоскость (ноу коментс)
5. конверт не по правилам оформлен.. да еще и не выровнен
6. стиль - где стиль? ... у вас есть линии куба... так строили бы на них... такую графику можно ввести что закачаешься. куча геометрии и все про вас.
Здравствуйте, уважаемые креативщики и просто критики. Я есть заказчик и гендир данной компании, и мне все нравится. Уже активно юзаем данный фирстиль в буклетах и на сайте. С LabelAbel непременно будем работать и дальше и клиентам при необходимости посоветуем.
ВВ // 15 декабря 2010 - 19:03:57
тогда остается пожелать вам удачи Linu, она вам пригодится