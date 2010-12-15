LabelAble поиграл в кубики 15 декабря 2010 11:33:14 Специалисты креативной мастерской LabelAble завершили создание полного идентификационного пакета для компании «Зодчие», занимающейся архитектурными решениями, проектированием зданий, а также внутренними интерьерами . Как пояснили Adlife.spb.ru в мастерской, перед ее специалистами была поставлена задача разработать такое визуальное решение, которое бы доступно объясняло, чем занимается компания. Поэтому в основу знака было решено ввести само трехмерное пространство, с которым имеет дело компания. Также, внешняя схожесть цифры «3» и буквы «З», присутствующей в названии, также сыграла на руку и еще раз позволила подчеркнуть поле, в котором работает архитектурная компания. Ценовой уровень, в котором работает компания, оценивается как middle +, premium. Сейчас закончена разработка всех идентификационных и коммуникационных элементов. Все новости 30 сентября LabelAble сделал identification для стоматологии 02 сентября Обновленный «Кронштадтский» рекламирует «вкусный источник энергии» 10 июня Labelable ускорил «Мобиле-Транспорт» 26 февраля Labelable сконцентрировался на одной цифре vit // 15 декабря 2010 - 11:59:20 симпатишно...

смущает только "завал" право - такое ощущение неустойчивости не лучшим образом играет на имидж компании. ВВ // 15 декабря 2010 - 12:44:14 Согласен с завалом, это очень плохой тон в айдентике для такого рода компании (знаком с несколькими уважаемыми архитекторами).



Общее впечатление - второсорт. Хотели выпендриться, оставив минимализм, а вышло как всегда у многих :)

Больше подходит для компании, занимающейся разработкой и внедрением приложений для КПК

ab // 15 декабря 2010 - 15:40:39 КА-РА-УЛ!



"Специалисты креативной мастерской LabelAble" :-) NO COMMENTS // 15 декабря 2010 - 16:16:28 Не могу понять как он будет смотреться в ЧБ. Совсем иначе будет восприниматься, ощущение "кубизма" и уж тем более прозрачности пропадет и будет новый символ, что плохо для узнаваемости. Василий // 15 декабря 2010 - 17:24:02 Одчие с двумя тройками.

Не... не смотрится.

Кубик криво отбрасывал кругую тень

:)

Хорошо, что архитекторам - скорее все-равно что и как начертано на визитке. ттаарррабаррщик // 15 декабря 2010 - 17:47:29 1. расстояние м.букв... залипает

2. зачем "з" красить... читается "отчие" ...бррр...

3. падение куба (зачем оно вообще нужно?) поддержано курсивом... т.е. если уж падать, так падать?!)

4. плоскость (ноу коментс)

5. конверт не по правилам оформлен.. да еще и не выровнен

6. стиль - где стиль? ... у вас есть линии куба... так строили бы на них... такую графику можно ввести что закачаешься. куча геометрии и все про вас. Linu // 15 декабря 2010 - 18:37:57 Здравствуйте, уважаемые креативщики и просто критики. Я есть заказчик и гендир данной компании, и мне все нравится. Уже активно юзаем данный фирстиль в буклетах и на сайте. С LabelAbel непременно будем работать и дальше и клиентам при необходимости посоветуем. ВВ // 15 декабря 2010 - 19:03:57 тогда остается пожелать вам удачи Linu, она вам пригодится NO COMMENTS // 15 декабря 2010 - 19:10:52 Полный ЗЕИЧДОЗ!) RR // 16 декабря 2010 - 01:00:46 согласен с BB, если, Linu, у вас не будет удачи, то весь ваш бизнес посыплется с таким фирменным стилем, ведь это самое важное на чем держится архитектура. Правда, BB?)))))) Linu // 16 декабря 2010 - 02:56:52 Спасибо за пожелания. Уже год работаем, не сыплется. После ваших слов даже и не знаю, с чем это связано:) ab // 16 декабря 2010 - 03:24:59 2Linu

тоже не спится? :-) ВВ // 16 декабря 2010 - 10:55:50 все ведь зависит от коммерческого отдела, будь то арх бюро или еще что-то, не суть. Продажи идут - отлично, фир стиль тут не помеха, но и не развитие (тот что здесь представлен :)