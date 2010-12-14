«Пятый канал» стремится увеличить общероссийскую аудиторию

14 декабря 2010 16:58:23

Динамика роста доли телеаудитории «Пятого канала» за последние полгода составила 23%, прирост идет в основном за счет малых городов России. Медиапланированием и размещением рекламы канала в регионах занималось рекламное агентство «Восход».

Как сообщили AdLife.spb.ru в агентстве, перед специалистами стояла задача повысить общероссийский рейтинг телеканала. Летом и осенью реклама размещалась в 23 российских городах. «Это уже второй опыт сотрудничества медийного отдела РА «Восход» и «Пятого канала». Во время первой рекламной кампании размещение велось в городах–миллионниках. В этот раз ставка была сделана на малые и средние города России с населением от 100 тысяч человек. К сентябрю доля «Пятого канала» в малых городах России выросла на 20%. На сегодня эта доля приросла уже на 44% и достигла уровня доли в крупных городах», – пояснили в агентстве.

Справка: По данным TNS Россия, в мае 2010 года среднесуточная доля аудитории «Пятого канала» среди россиян (жителей городов с населением от 100 тыс. человек и выше) старше 18 лет составляла 1,9%, в ноябре 2010 года – 2,2%.

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Обсуждение

Trend please // 14 декабря 2010 - 17:51:22

Помесячную динамику за год покажите пожалуйста!!!
Или кто-то отменил сезонность телесмотрения?

Sinael // 14 декабря 2010 - 23:49:55

сейчас, напротив, число телезрителей падает. из-за набившей оскомину рекламы, откровенно бесчеловечных и идиотических развлекательных передач и прочего. люди смотрят нужные себе фильмы на компьютере или онлайн, или ДВД. а то и не сомтрят фильмы, а читают, играют, общаются...
так что «динамика роста 23% за полгода» — шутка, да?

Андрей Коротков // 14 декабря 2010 - 23:22:25

1,9% ......... 2.2% ..........
Выводы в пределах ошибки?!!! - "...... мать, мать, мать", - привычно отозвалось эхо...

Андрей Коротков // 14 декабря 2010 - 23:40:25

И еще вот от этих "1,9%" в 100 тысячных городах замерили приросты в 20%, и аж в 44% . Почему не в 44,1415926....%? Все, алес, это даже не смешно.

Василий // 15 декабря 2010 - 10:37:52

:)
Не "в пределах ошибки", а "за" ее пределами...
"Медиаисследователи" - они как дети... не мешайте им играть(ся)... с деньгами рекламодателей.
:)

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