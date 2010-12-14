«Пятый канал» стремится увеличить общероссийскую аудиторию

14 декабря 2010 16:58:23

Динамика роста доли телеаудитории «Пятого канала» за последние полгода составила 23%, прирост идет в основном за счет малых городов России. Медиапланированием и размещением рекламы канала в регионах занималось рекламное агентство «Восход».

Как сообщили AdLife.spb.ru в агентстве, перед специалистами стояла задача повысить общероссийский рейтинг телеканала. Летом и осенью реклама размещалась в 23 российских городах. «Это уже второй опыт сотрудничества медийного отдела РА «Восход» и «Пятого канала». Во время первой рекламной кампании размещение велось в городах–миллионниках. В этот раз ставка была сделана на малые и средние города России с населением от 100 тысяч человек. К сентябрю доля «Пятого канала» в малых городах России выросла на 20%. На сегодня эта доля приросла уже на 44% и достигла уровня доли в крупных городах», – пояснили в агентстве.

Справка: По данным TNS Россия, в мае 2010 года среднесуточная доля аудитории «Пятого канала» среди россиян (жителей городов с населением от 100 тыс. человек и выше) старше 18 лет составляла 1,9%, в ноябре 2010 года – 2,2%.