Бывший гендиректор «БВ-Медиа» обвиняется в мошенничестве

14 декабря 2010 16:52:49

Вчера, 13 декабря, в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора рекламного агентства «БВ-Медиа» Олега Родионова, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщает сайт gosnews.ru, Олег Родионов, пользуясь своим служебным положением, мошенническим путем, вопреки воли акционера, в разы увеличивал себе заработную плату, причинив таким образом ущерб агентству на сумму более одного миллиона трехсот двадцати четырех тысяч рублей.

Отметим, что Олег Родионов уволился из «БВ-Медиа» еще два года назад. Он пытался восстановиться в должности и, по информации gosnews.ru, взыскать с акционеров премию в размере 6 млн.рублей и компенсацию морального вреда, однако Симоновский районный суд отказал ему в этом в начале 2010 года.

По словам юриста Александра Зорина, представляющего в данном уголовном процессе интересы компании «БВ-Медиа», попытки Олега Родионова затянуть рассмотрение настоящего уголовного дела, в том числе его ссылки на нарушения следователями действующего законодательства, заявление о возвращении дела прокурору для устранения недостатков и ходатайство об исключении недопустимых доказательств были отклонены судьей. «Мы намерены довести разрешение этого дела до обвинительного приговора», – говорит он.

Получить комментарий Олега Родионова не удалось, так как его телефон отключен. В самом «БВ-Медиа» ситуацию дополнительно не комментируют.