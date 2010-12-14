Бывший гендиректор «БВ-Медиа» обвиняется в мошенничестве

14 декабря 2010 16:52:49

Вчера, 13 декабря, в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора рекламного агентства «БВ-Медиа» Олега Родионова, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщает сайт gosnews.ru, Олег Родионов, пользуясь своим служебным положением, мошенническим путем, вопреки воли акционера, в разы увеличивал себе заработную плату, причинив таким образом ущерб агентству на сумму более одного миллиона трехсот двадцати четырех тысяч рублей.

Отметим, что Олег Родионов уволился из «БВ-Медиа» еще два года назад. Он пытался восстановиться в должности и, по информации gosnews.ru, взыскать с акционеров премию в размере 6 млн.рублей и компенсацию морального вреда, однако Симоновский районный суд отказал ему в этом в начале 2010 года.

По словам юриста Александра Зорина, представляющего в данном уголовном процессе интересы компании «БВ-Медиа», попытки Олега Родионова затянуть рассмотрение настоящего уголовного дела, в том числе его ссылки на нарушения следователями действующего законодательства, заявление о возвращении дела прокурору для устранения недостатков и ходатайство об исключении недопустимых доказательств были отклонены судьей. «Мы намерены довести разрешение этого дела до обвинительного приговора», – говорит он.

Получить комментарий Олега Родионова не удалось, так как его телефон отключен. В самом «БВ-Медиа» ситуацию дополнительно не комментируют.

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Обсуждение

МИМО ПРОХОДИЛ // 15 декабря 2010 - 17:50:41

вопреки воли - вопреки КОМУ ЧЕМУ волЕ

sniper // 16 декабря 2010 - 11:16:22

дело сфабриковано, имхо

не важно // 16 декабря 2010 - 16:20:14

вор должен сидеть в тюрьме (с)
!!!!:-))))

рекламист // 19 декабря 2010 - 14:00:42

...причинив таким образом ущерб агентству на сумму более одного миллиона трехсот двадцати четырех тысяч рублей.
это просто смешно если еще учитывать ...в разы увеличивал себе заработную плату. сколько тогда он получал официально за год хотябы? 120 тыс р из расчета 10 тыс в месяц! прикольная зп для ген дира такого агенства учитывая обороты. у него зарплата должна быть 1 млн в мес. а здесь ущерб на эту сумму...

Терентий // 20 декабря 2010 - 10:53:06

А может он на два месяца себе так увеличил, а потом это и вскрылось? Думаю, что зарплата у него была 80 000 руб. + премиальные и % от продаж. А он взял, и выписал себе 300 000 руб., потом еще так пару месяцев...
Дело темное.

sniper // 20 декабря 2010 - 11:46:10

Думаю, на ген дира таким вот образом оказывается давление, чтоб вынудить его
отказаться от борьбы за так и не выплаченный ему годовой бонус... Дешевле-уволить и пригрозить уголовкой...

vsegda // 30 декабря 2010 - 20:15:37

родионову уже отказали в иске по бонусам и зарплатам. так что о давлении речи быть не может. просто главный держатель агесттва ингорь костиков бывший министр и сним шутки плохию заедет директор на зону лет на 5

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