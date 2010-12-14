«Икраткое» вырастило цветы на медицинских инструментах 14 декабря 2010 12:19:34 Рекламное агентство «Икраткое» и страховая группа «Согаз» выпустили буклет и вклейку в справочник «Желтые страницы», которые представят потенциальным клиентам и партнерам новую, современную медицинскую многопрофильную клинику «Согаз». Как пояснили Adlife.spb.ru в агентстве, основные принципы новой клиники – соблюдение мировых стандартов, комфортные условия пребывания пациентов и максимальная забота об их здоровье. Донести их до целевой аудитории и стало основной задачей «Икраткого». В качестве главного образа, передающего бережное и профессиональное отношение клиники к своим клиентам, был выбран мотив природности и натуральности – на страницах буклета и на вклейке медицинские приборы совмещены с растениями, которые традиционно считаются лечебными. «Медицинские инструменты сами по себе могут вызывать страх и неприятные ассоциации, однако, их сочетание с мягкими образами цветов, листьев и плодов лечебных растений удачно сглаживает негативные эмоции и в то же время представляет клинику как современный сплав новейших медицинских технологий, традиций и здоровья, подаренного человеку самой природой», – поясняют дизайнеры. Отметим, макеты, разработанные для буклета, были адаптированы, в том числе, и для наружной рекламы. Творческая группа: дизайнеры – Никита Рубцов, Петр Кузнецов;

креативный директор – Никита Рубцов. Все новости 09 ноября «Икраткое» создало буклет и профессора ХВАКа 18 октября «Икраткое» сделало буклет без лишних элементов 15 сентября «Икраткое» подчеркнуло достоинства «Трибуны» 16 августа «Икраткое» сочинило «Новую историю» 15 июня «Икраткое» вооружило «ПромТехИнвест» vit // 14 декабря 2010 - 12:37:18 с цветов поржал. :))))))

напомнило анекдот про проктолога, который во время осмотра пациента обнаружил розу. "Доктор, а это - Вам..." - смущенно сообщил пациент. :)

а тут как бы обратный вариант. :)

бред, вобщем.

Мужик Борат // 14 декабря 2010 - 13:33:46 Как обычно, "Икраткое" делает просто картинку.

Не думая боле ни о чем... Alexey Brodovich // 14 декабря 2010 - 14:14:46 Ну тут даже картинки нет, так, провинциальный шлак из 90-х. bzz // 14 декабря 2010 - 15:02:31 Когда же вы подачу сделаете интереснее и не так «в лоб»? По контенту все также скучно, несовременно и технологически дешево. rodocop // 14 декабря 2010 - 15:17:04 Мдя, каламбур не есть решение. И уж тем более не самоцель, как в этой работе.



Каламбур - всего лишь один из инструментов коммуникации, уместный в очень ограниченном числе ситуаций... Василий // 14 декабря 2010 - 17:14:19 Логика в иллюстрациях - жесть.

Логика в текстах - через одного.

На это можно (нужно) смотреть издалека и не читая.

Все остальное - пять баллов. RAS // 14 декабря 2010 - 18:15:52 Почему все думают, что можно обойтись без вменяемого копирайтера? Хотя бы отдали корректору, но только из числа ответственных! Потому как ляпов в тексте - через слово. Я уж не говорю про "ул. Малая Конюшенная", "вход с кан. Грибоедова".

Да уж... Экономия на мелочах - вот и выглядит все дешево! ab // 14 декабря 2010 - 21:14:39 х...Йня

причем такого ПСИХИАТРИЧЕСКОГО пошиба, что впору задаться вопросом:

А ВПОЛНЕ ЛИ ВМЕНЯЕМ КРЯативный д-р Никита Рубцов????

То, что КУКУШКА в голове этого "творца" без работы не сидит, а кукует - люди в белых халатах

должны каданить увидеть и услышать...:-)





samvrasov // 16 декабря 2010 - 16:32:49 Порадовали вечно зеленые легкие! Избитая до неприличия картинка велосипедиста и ...все остальное НИКАК!

Господи, спасибо тебе, что я "завязал" с этой деятельностью. Поддержи злого А.Б. Nimax // 17 декабря 2010 - 10:20:00 АБ, не можете вы без перехода на личности. Никак...

Уже по традиции: ваши собственные проекты находятся либо на том же уровне, либо ступенькой ниже.

Так что решите все вопросы с собственной «кукушкой».

ab // 17 декабря 2010 - 19:25:05 2Nimax

значит тебе ЭТА Х..НЯ нравится :-)

что и требовалось доказать...:-)



и мои скромные труды всё покоя тебе горемычному не дают...:-)

спишь, поди, плохо...:-)



Nimax // 17 декабря 2010 - 19:40:30 Я этого не сказал. Я считаю эту работу утилитарной (и это не плохо) — это «рабочая лошадка». Такие буклеты в огромных количествах делаются каждый день. Если относится так, то нет смысла ни анализировать, ни придираться. ab // 19 декабря 2010 - 00:00:50 2Nimax

1) Эти "ПРИЕМЫ":-) канали в 95-ом....

Впрочем, тогда уже ЗА ТАКОЕ в приличное РА не брали :-)



2) давайте честно:

после ЭТОГО :-) рекламное агентство «Икраткое» должно

объявить о своем ЗАКРЫТИИ.........



3) Или - рекламное агентство «Икраткое»

ГОРДО СООБЩАЕТ СООБЩЕСТВУ,

что у него ЕСТЬ ПОДХОДЫ к страховой группе «Согаз»...:-)



4) Или - в страховой группе "Согаз" СОВСЕМ СТРАХ ПОТЕРЯЛИ И ВЫЖИЛИ ИЗ УМА....:-)

если такое, прости господи, ПОРНО готовы оплачивать...



ВОПРОС!!!!

Что, НАСТОЛЬКО ВСЁ ПЛОХО в "Согаз", что опустились до

"рекламного" агентства «Икраткое»???? :-)

Типа: приходит ТАКОЙ менагер согаза к шефу и молвит в том духе

что г..авно НОСИТЕЛЬ париться западло да и ни к чему и

нах голову забивать - пусть ларечники типа Й или кто еще из охламонов копеечных

намалюет пургу для долбо.ё.ов из ца в желтые ... Сойдет.. :-)

Никита! Вы в это верите?:-)

Я уверен (на все 100) что там МОРЩИЛИ ЛБЫ, цокали языками....

Ведь когда с обеих сторон ИДИОТЫ, они ведут себя так, будто

подписывают Бреттон-Вудское соглашение...:-)

Мы живем в стране, где те, кто вошел в раж сосания бабла,

совершенно не обращают внимания на свой м..удацкий вид...

А здесь м..дацкий вид и у заказчика и у исполнителя :-)

Nimax // 19 декабря 2010 - 09:12:18 Александр, тем не менее нужно различать «проект» и «полиграфическое обслуживание». В первом случае дизайн и верстка такого буклета стоит от 50-100 в зависимости от агентства. И включает кроме технических операций, обоснование и вытекающую из него работу со структурой и контентом. Должно было получиться примерно как здесь:



http://qus-qus.com — кстати обратите внимание, тоже Спб. Но уровень!



Во втором случае это размещение клиентского текста на страницах и подготовка картинок. Почти ничего не стоит, поскольку многие типографии делают бесплатно при большом тираже (чем сильно осложняют нам жизнь). Более того, при регулярном обслуживании, большинство клиентов категорически не готовы за такие буклеты платить как за проекты.



Так вот в этих подходах даже рабочие группы разные. Для проекта: менеджер, копирайтер, дизайнер, арт-директор, иллюстратор, хорошо если маркетолог или любой человек с бизнес-мышлением. Для полиграфического обслуживания это только менеджер и дизайнер. Оттуда и предсказуемый результат. ab // 19 декабря 2010 - 14:23:58 2Nimax

я давно не в РА

Но, даже работая пять лет креэйтором в DivisionLSR, 90% времени уделял

работе в своей студии....

Я не верю, что В МАССЕ СВОЕЙ РА способны умно работать...

Причина? Очень сложно выдержать ПРОФЕССИОНАЛИЗМ на всех

позициях....Крепкость цепи, как известно, определяется САМЫМ СЛАБЫМ ее звеном...

А в РА большинство звеньев - СЛАБЫЕ...:-)

Особенно горько видеть, как СЫПЯТСЯ НА ХАЛТУРЕ знаковые РА....

Это уже - ТРЕНД



