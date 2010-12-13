Новогоднее оформление обойдется городу в 161 млн рублей

13 декабря 2010 16:50:41

В этом году на оформление Петербурга к Новому году и Рождеству из городского бюджета выделено чуть больше 161 млн рублей, что на 20 млн меньше, чем в предыдущем году, и на 60 млн меньше, чем было потрачено в канун 2009 года. К 2010 году город украшали на 181 млн рублей, к 2009 – на 212 млн рублей.

Как пояснил на заседании правительства Александр Коренников, глава Комитета по печати, появившееся недавно на улицах Петербурга новогоднее оформление во многом повторяет прошлогоднее. При этом совершенно новым является оформление Невского проспекта с каркасами в виде ветвей деревьев, световыми шарами, внутри которых распускаются бутоны. Все это дополнят мерцающие снежинки.

Александр Коренников подчеркнул, что для изготовления оборудования были использованы только современные энергосберегающие технологии.

После очередного ремонта город снова украсит 71 искусственная ель. Живая ель, высотой 25 метров появится по традиции на Дворцовой.

В этом году, как пишет «Росбалт», только стоимость всех работ по украшению Думы составит 1,7 млн рублей, оформление Биржи — 2,1 млн рублей. На пляже Петропавловки установят светодиодное панно (3,3 млн рублей). Демонтаж праздничных украшений должен завершиться в конце января 2011 года.