Новогоднее оформление обойдется городу в 161 млн рублей

13 декабря 2010 16:50:41

В этом году на оформление Петербурга к Новому году и Рождеству из городского бюджета выделено чуть больше 161 млн рублей, что на 20 млн меньше, чем в предыдущем году, и на 60 млн меньше, чем было потрачено в канун 2009 года. К 2010 году город украшали на 181 млн рублей, к 2009 – на 212 млн рублей.

Как пояснил на заседании правительства Александр Коренников, глава Комитета по печати, появившееся недавно на улицах Петербурга новогоднее оформление во многом повторяет прошлогоднее. При этом совершенно новым является оформление Невского проспекта с каркасами в виде ветвей деревьев, световыми шарами, внутри которых распускаются бутоны. Все это дополнят мерцающие снежинки.

Александр Коренников подчеркнул, что для изготовления оборудования были использованы только современные энергосберегающие технологии.

После очередного ремонта город снова украсит 71 искусственная ель. Живая ель, высотой 25 метров появится по традиции на Дворцовой.

В этом году, как пишет «Росбалт», только стоимость всех работ по украшению Думы составит 1,7 млн рублей, оформление Биржи — 2,1 млн рублей. На пляже Петропавловки установят светодиодное панно (3,3 млн рублей). Демонтаж праздничных украшений должен завершиться в конце января 2011 года.

Сайт о рекламе в Санкт-Петербурге
Версия для печати
Все новости

Обсуждение

ввввввввввввв // 13 декабря 2010 - 19:33:05

Интересно сколько в месяц раходуется на очистку крыш от снега?

Новости

 27   июля 16:50:22Asgard создал атмосферу «Пивной кружки»
 27   июля 15:15:08MMCG разработала кофейное имя
 27   июля 13:03:56Жарким летом петербуржцы мечтают о Финляндии
 26   июля 14:12:37Общественный совет вновь ищет антирекламу
 23   июля 12:39:33Объем рекламы на радио пока не вырос
 22   июля 13:24:31В «Министерстве дизайна» создали «говорящую коробку»
 21   июля 15:18:05Производители окон делят «Окна Века» в суде
 20   июля 16:47:05«Алькасар СПб» продает футбольное время на 100ТВ
 20   июля 15:52:37«Руан» освежил отдыхающих
 19   июля 16:50:41Metro расширяет охват по земле
 19   июля 14:31:01«Царская оригинальная» обновила свой наряд
 15   июля 16:40:07Список команд Adlife Beach Volleyball Cup-2010 сформирован!
 15   июля 15:27:18Republico и «Ауди Центр Петроградский» совместили машины и искусство
 15   июля 11:54:35ПTV запустило «Дымова» по второму кругу
 14   июля 16:28:23«Мой район» пошел в БЦ
 14   июля 12:32:45Александр Суворов стал номинантом европейского ADC*E
 14   июля 11:45:50«Брендсон» решил CASE
 13   июля 16:50:45До окончания регистрации на AdLife Beach Volleyball Cup осталось 24 часа
 13   июля 16:00:45Для решения маркетинговых задач появится кейс-клуб
 13   июля 12:27:59Пермяки пришли в Петербург отстаивать «СемьЮ»
 12   июля 16:58:49Flashtech осваивает петербургскую интернет-рекламу
 12   июля 12:14:29Coruna создала «Фабрику хорошего настроения»
 09   июля 16:38:14Глава «ИМА-Пресс» оказался в числе лучших медиа-менеджеров
 09   июля 12:51:39Сеть «М.Видео» выиграла суд у чиновников
 08   июля 13:23:56Комитет по печати нарушил антимонопольное законодательство из-за опечатки
 08   июля 11:45:40Русский музей покажет рекламу начала ХХ века
 07   июля 14:13:13«Папин» и «Мамин» журналы выходят в платную розницу
 06   июля 16:26:49«Реал» оклеил общественный транспорт пассажирами
 06   июля 12:44:51«Ланс Групп» провела реновацию «Готовых проектов»
 05   июля 18:13:06Лучшие болельщики AdLife Beach Volleyball Cup получат награду!

Обсуждения

Используете ли вы ненормативную лексику на рабочем месте?

Постоянно

Иногда

Всё зависит от заказчика/агентства, с которым работаю

В крайних случаях

Никогда

Выразить мнение