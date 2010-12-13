Пожиратели рекламы отметят юбилей в «Октябрьском»

13 декабря 2010 14:00:28

17 декабря 2010 года в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» в очередной раз пройдет «Ночь пожирателей рекламы». Российские ценители рекламы снова смогут увидеть ролики из знаменитой Синематеки.

«Ночь пожирателей рекламы» включает 400 лучших роликов, отобранных французом Жаном Мари Бурсико. Это он, еще будучи ребенком, занялся, на первый взгляд, совершенно бессмысленным делом – собиранием рекламных фильмов. И в 1981 году в парижском кинотеатре впервые показал их публике. Сегодня коллекция Бурсико, именуемая теперь Синематекой и насчитывающая более 1 млн. роликов, признана достоянием Франции и хранится уже не в пыльном чулане, а в средневековом замке.

В этом году, как рассказали Adlife.spb.ru организаторы «Ночи», интригу добавляет 30-летний мировой юбилей «Ночи пожирателей рекламы». 2010 год объявлен во Франции годом России, а в России – годом Франции, стал особенным и для проекта. В рамках шоу будет показана «рекламная дуэль» Россия-Франция, а в фойе гости услышат исполнение лучших французских хитов в эксклюзивном VJ-баре Hennessy от VJ Serge.

Петербургские звезды кино и телевидения приглашены принять участие в просмотре и высказать свое мнение о подборке роликов в этом году. Шоу начнётся с церемонии AdAwardsна которой именитое жюри выберет лучший рекламный фильм прошлого года. Председателем жюри церемонии в этом году  выступит Николай Валуев.

«В этом шоу – все мы, мы постарались собрать всё самое яркое, что было показано за последние  годы, и добавить кое-что особенное», - говорит Наталья Горина, продюсер «Ночи», генеральный директор РА «Твин Медиа».

Блоки  Ночи:

 · Самая лучшая британская реклама совместно с «Ассоциацией производителей Рекламы»;

· Лучшие социальные и гуманитарные ролики со всего мира;

· Золотой век эстонской рекламы… это такой китч!

· Потрясающие автомобильные ролики от SatCar;

· Шокирующая реклама Diesel, ее нельзя пропустить!

· Юмор в рекламе презервативов;

· Все самое лучшее «Ночи пожирателей рекламы»: 30 лет незабываемых рекламных роликов со всех уголков мира!

Сайт о рекламе в Санкт-Петербурге
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