В Петербурге появится клуб цифровых типографий 10 декабря 2010 15:47:41 Петербургские цифровые типографии объединяются в региональный клуб. Такое решение было принято на собрании представителей «цифровиков», организованном журналом «Реклама и полиграфия» совместно с издательством Политехнического университета. Как объяснили Adlife.spb.ru организаторы, решение объединиться было продиктовано необходимостью обсудить ряд проблем, важных и актуальных для отрасли, например, формирование единой базы полиграфических кадров, условия контрактов FSMA и снижение стоимости клика, сервис ЦПМ, взаимодействие с поставщиками бумаги и другие. «Мы часто говорим о снижении стоимости клика на цифре, но в действительности никто из нас не признается, какая цена установлена для каждого в FSMA, - говорит Максим Румянцев, директор типографии «Любавич». – Но в принципе мы можем определить ценовой коридор и рекомендовать предприятиям цифровой печати не выходить за его пределы, чтобы не рушить рынок». «Мы можем организовать встречи с поставщиками оборудования и материалов для обсуждения насущных проблем. И только так, в диалоге, мы добьемся реальных результатов», - считает Павел Хазанов, исполнительный директор типографии «Галерея печати». «Ни у кого из участников нашей встречи не возникло сомнений, что подобный клуб нужен, - комментирует Александра Кириченко, главный редактор «Рекламы и полиграфии». – Он будет идеальной площадкой для информационного обмена. У цифровиков есть ряд вопросов, которые требуют, как минимум, коллективного обсуждения — и клуб станет реальным рычагом для решения подобных проблем. Мы планируем собираться регулярно и приглашаем к участию руководителей цифровых типографий Петербурга». Александр Иванов, руководитель издательства Политехнического университета, пригласил коллег в ознакомительную поездку к цифровикам соседней Финляндии, чтобы ознакомиться с их условиями работы. Уже определена дата — 23 февраля 2011 года. По словам Александра Иванова, сегодня в Петербурге – более четырехсот полиграфических предприятий, и каждое второе из них оснащено цифровым печатным оборудованием. На региональном рынке около 100 единиц тяжелой цифровой техники, предназначенной для промышленной печати. Подобное оборудование есть лишь у нескольких десятков цифровых типографий Петербурга. Именно эти 30 предприятий и делают погоду на цифровом рынке, как раз они и должны быть заинтересованы в объединении. В Петербурге одна типография приходится на 10 тыс. чел. В США этот показатель — 5 тыс., в Германии — 6 тыс. чел. То есть, по мнению Александра Иванова, в Северной столице пока имеется ресурс роста полиграфии, но уже не слишком большой. Однако потребление печатной продукции на душу населения в России в несколько раз ниже, чем в тех же западных странах. А значит, предложение полиграфических услуг на сегодня изрядно превышает спрос. Поэтому ресурс роста может быть реализован только при условии, что вырастет потребление.

