В Петербурге появится клуб цифровых типографий

10 декабря 2010 15:47:41

Петербургские цифровые типографии объединяются в региональный клуб. Такое решение было принято на собрании представителей «цифровиков», организованном журналом «Реклама и полиграфия» совместно с издательством Политехнического университета.

Как объяснили Adlife.spb.ru организаторы, решение объединиться было продиктовано необходимостью обсудить ряд проблем, важных и актуальных для отрасли, например,  формирование единой базы полиграфических кадров, условия контрактов FSMA и снижение стоимости клика, сервис ЦПМ, взаимодействие с поставщиками бумаги и другие.

 «Мы часто говорим о снижении стоимости клика на цифре, но в действительности никто из нас не признается, какая цена установлена для каждого в FSMA, - говорит Максим Румянцев, директор типографии «Любавич». – Но в принципе мы можем определить ценовой коридор и рекомендовать предприятиям цифровой печати не выходить за его пределы, чтобы не рушить рынок».

 «Мы можем организовать встречи с поставщиками оборудования и материалов для обсуждения насущных проблем. И только так, в диалоге, мы добьемся реальных результатов», - считает Павел Хазанов, исполнительный директор типографии «Галерея печати».

«Ни у кого из участников нашей встречи не возникло сомнений, что подобный клуб нужен, - комментирует Александра Кириченко, главный редактор «Рекламы и полиграфии». –  Он будет идеальной площадкой для информационного обмена. У цифровиков есть ряд вопросов, которые требуют, как минимум, коллективного обсуждения — и клуб станет реальным рычагом для решения подобных проблем. Мы планируем собираться регулярно и приглашаем к участию руководителей цифровых типографий Петербурга».

Александр Иванов,  руководитель издательства Политехнического университета, пригласил коллег в ознакомительную поездку к цифровикам соседней Финляндии, чтобы ознакомиться с их условиями работы. Уже определена дата — 23 февраля 2011 года.

По словам  Александра Иванова, сегодня в Петербурге –  более четырехсот полиграфических предприятий, и каждое второе из них оснащено цифровым печатным оборудованием. На региональном рынке около 100 единиц тяжелой цифровой техники, предназначенной для промышленной печати.  Подобное оборудование есть лишь у нескольких десятков цифровых типографий Петербурга. Именно эти 30 предприятий и делают погоду на цифровом рынке, как раз они и должны быть заинтересованы в объединении.

В Петербурге одна типография приходится на 10 тыс. чел. В США этот показатель — 5 тыс., в Германии — 6 тыс. чел. То есть, по мнению Александра Иванова, в Северной столице пока имеется ресурс роста полиграфии, но уже не слишком большой. Однако потребление печатной продукции на душу населения в России в несколько раз ниже, чем в тех же западных странах. А значит, предложение полиграфических услуг  на сегодня изрядно превышает спрос. Поэтому ресурс роста может быть реализован только при условии, что вырастет потребление.

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Обсуждение

Андрей Коротков // 10 декабря 2010 - 17:31:17

400 типографий на 10000 человек..... А сколько заказчиков на 400 типографий? А емкость рынка? Экспертные оценки участников будущего клуба есть? Или все расчеты - типографий на душу населения?

Терентий // 14 декабря 2010 - 14:26:55

Опять хотят монополию замутить. Все неймется...
А вот почему мне в одной цифровой типухе тираж в 100 А4 печатают по одной цене, и с аналогичным качеством и на аналогичном материале в другой типухе на 40% ниже? Потому что рынок ))) а не монополька.

Илья Шамин // 15 декабря 2010 - 01:32:52

Ну, не все так плохо в сфере цифровой печати.

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