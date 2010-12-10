Компании не планируют увеличивать бюджеты на подарки

10 декабря 2010 14:59:32

Оборот рынка бизнес-подарков и промопродукции в этом году вырос по сравнению с предыдущим, но докризисного уровня еще не достиг.

Как рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров «Проект 111» Андрей Дегтяренко, в этом году оборот рынка бизнес-подарков и промопродукции достигнет $400-420 млн, а до кризиса он составлял  около $500 млн. По мнению генерального директора компании «Гратон» Евгений Лаби, в кризис рынок сувениров упал на 35-40% до уровня 2004 г., а в этом году вырос на 10%.

Оборот «Проект 111» в ноябре — 110 млн руб., на 7% больше, чем в ноябре 2007 г., а за 11 месяцев этого года — 520 млн, на 11% меньше, чем до кризиса, говорит Андрей Дегтяренко. Компании второго эшелона пострадали сильнее. По словам Евгения Лаби, некрупные компании получили в кризис сильный удар и конкурентная обстановка улучшилась. По словам представителя компании «Триарт», круг постоянных клиентов не изменился, но объемы заказа стали меньше. По мнению экспертов, спросом пользуется недорогая сувенирная продукция. Наиболее популярны в этом году у заказчиков флеш-карты, ежедневники и вещи из текстиля.

По словам Юлии Неменовой, специалиста по связям с общественностью МТС, до кризиса объемы заказов МТС постоянно росли, а в 2009-2010 гг. оставались на уровне 2008 г. Для рекламных акций МТС заказывает сувениры для массового рынка, для корпоративных клиентов и партнеров — более дорогие. «Банк «Санкт-Петербург» оптимизировал расходы на подарки, в этом году их объем не изменится», -  говорит руководитель пресс-службы банка Анна Бархатова. «В кризис мы не заказываем дорогих подарков, а основная часть праздничного бюджета ориентирована на сотрудников», — говорит Алексей Кедрин, директор по корпоративным связям и информации «Пивоваренной компании «Балтика».

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