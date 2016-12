Asgard создал образ вина «с историей» 09 декабря 2010 14:26:01 Агентство Asgard разработало серию этикеток для итальянских вин под брэндом Montefiore, представляющем самые интересные вина из знаменитых винодельческих регионов Италии. Как рассказали Adlife.spb.ru в агентстве, в коллекции Autografo представлены великие вина региона Тоскана: Chianti Classico, Nobile di Montepulciano, супертоскана Joia.

Название коллекции обусловило графическое решение этикеток: основным иллюстративным элементом стала каллиграфическая композиция, составленная из эмоциональных эпитетов этого напитка. Отпечатанные на немелованной тисненой бумаге, этикетки поддерживают романтичный образ вина с историей. Вина для людей с развитым чувством вкуса к жизни и еде. Все новости Nimax // 09 декабря 2010 - 15:22:01 На мой взгляд — это прекрасно!

Можно было бы «калиграфические композиции» сделать немного разными, а названия вин, наоборот написанными в одном формате. И контр-этикетку бы посмотреть... MIOкардит // 09 декабря 2010 - 15:22:49 В который раз убеждаюсь, что команда Asgard - лучшие специалисты в Питере, и одни из лучших в России. Всё. NO COMMENTS // 09 декабря 2010 - 16:24:13 Красиво. Весьма по европейски. В лучших традициях так сказать... Lord-Leon // 09 декабря 2010 - 16:34:27 Приятная работа!

Купил бы бутылочку не задумываясь! vit // 09 декабря 2010 - 16:54:57 класс.

редкий случай на эдлайфе в последнее время - реально крутая работа, не придраться.

респект асгарду. ттаарррабаррщик // 09 декабря 2010 - 19:18:04 мои поздравления! супер! ab // 09 декабря 2010 - 21:20:10 УУУУХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ!!!!!!

In vino veritas! прочитавший // 10 декабря 2010 - 10:52:07 Давно не получал удовольствия видя чужие работы

Правда здорово. Молодцы! Вебер Антон // 16 декабря 2010 - 15:47:16 Cosi, Давид, теперь я буду говорить с тобой по-италиански...magicamente!

На мой взгляд очень аутентично. Близко нам это все, несколько лет назад разработали и печатали серию упаковок в Италии. Интерсные они человеки.

Вебер Антон // 16 декабря 2010 - 15:47:16 итальянтсы egd // 10 декабря 2010 - 11:17:59 Хм, а почему названия итальянских вин набраны исконно французским шрифтом?

Так сказать шрифтом прямого конкурента :)



Каллиграфия, к сожалению, тоже работает только как приём Bodegas // 10 декабря 2010 - 12:50:34 Гм... все это хорошо, конечно... дизайн для российского рынка... а разливается где? А Гатчине? Beer // 10 декабря 2010 - 13:52:32 Разливаться будет в России. Заказ от Арама? Сомелье // 10 декабря 2010 - 14:04:38 Виноматериал завозится в Россию и бутилируется здесь.

Не знаю про эти вина, но есть правило - бутылка настоящего вина (сделанного не из виноматериалов) на полке не может стоить дешевле 400 руб. Давид Авакян // 10 декабря 2010 - 14:53:21 О!!!..... Вижу, подтянулись СПЕЦИАЛИСТЫ!

Вино уже в продаже. Купите бутылочку, оно не дорогое, что-то около 500р. Так там на контр-этикетке есть ответы на все, интересующие вас вопросы.

Друзьям, спасибо за теплые слова.

fj // 10 декабря 2010 - 16:33:30 приятная работа.. а бутылка белового вина? Василий // 10 декабря 2010 - 17:01:01 Может и хорошо, и правильно но...

первое впечтление "это производится у нас..."



Опять же, сие не есть плохо ни для продукта, ни для работы.

Просто факт. Ученик Муравьева // 10 декабря 2010 - 17:21:44 Вся штука в том, что культура винных этикеток в Европе немного другая.

Ну вот другая она, и все тут...Это как английский газон - его надо стричь 300 лет, и тогда он будет газоном именно английским.

Так что, действительно видно, что производится у нас... egd // 10 декабря 2010 - 17:45:38 Давид, понятно что проще делить людей на друзей и неких завистников-«специалистов»,

но набирать названия итальянских вин Гарамоном - это типографический mauvais ton,

а Бог – в деталях, как говоривал старик Мис. Давид Авакян // 10 декабря 2010 - 19:51:09 Re: egd

Дорогой(ая) egd, я что, похож на параноика? Просто нужно быть более профессиональным. По вашей логике, все российские товары должны быть подписаны ижицей, немецкие - гельветикой итд... но это странно. Современный мир – очень динамичная штука, а современный дизайн – это культурный микс! Откройтесь многообразию, снимите шоры, наблюдайте за Миром.

Кстати, для Франции в большей степени характерен шрифт Franklin.

Re: Ученик Муравьева

Вы культуру винных этикеток каких стран Европы имеете ввиду? Будете удивлены, но эти культуры значительно разнятся. Представленные этикетки сделаны не только для российского рынка, но и для остального мира. И итальянские виноделы очень благодарны нам.

Не сочтите это оскорблением, но почему вы скрываетесь за именем дорогого мне человека? Что мешает писать под своим именем?

А вообще – больше позитива, друзья! Впереди славные праздники! Всех с наступающим НГ!

egd // 10 декабря 2010 - 23:28:05 "Просто нужно быть более профессиональным"



В целом, довольно непрофессиональный ответ, с точки знания истории типографики.

На сем, со своей стороны, дискуссию заканчиваю rodocop // 11 декабря 2010 - 21:50:35 Я, конечно, не дизайнер ни разу. Но то, что я вижу на картинках - это не вино вообще. Тем более не итальянское вино. И уж совсем не итальянское вино с историей...



Это мои личные ассоциации всего лишь, конечно...



P.S. Типографика реально напрягает (опять же на уровне чувств и ощущений - я не готов назвать себя большим ее знатоком). Причем, даже не Гарамон в названиях, а исполнение бренднейма. Визуально это не марка вина - это хедлайн из журнала... Егоров Егор // 13 декабря 2010 - 11:42:34 Приятно, красиво, вкусно!

Пойду куплю! Bodegas // 13 декабря 2010 - 12:51:57 Заявлено DOCG. Разливается в России. Великоле-эпно)) D\\\'text // 13 декабря 2010 - 18:01:49 "...Приятно, красиво, вкусно!

Пойду куплю!..."

Десять раз подумайте, прежде чем отправитесь за покупкой...

Да... винцо-то странное... Прежде чем на этикетке лепить DOCG и морочить голову гражданам, нужно бы подсмотреть хотя бы стандарты для подобных вин... То, что льют в бутыли не в Италии, понятно, иначе спец марка вокруг горлышка присутствовала бы. Производителя, естественно, тоже не видим. Год сбора урожая?! Пустое, видимо.. Зачем перегружать потребителя ненужными сведениями... Место разлива? Ах, оставьте... Процентное содержание алкоголя?! Да кому это нужно?!.. Вместимость бутылки?! Наплевать!...

В итоге - рисовали, рисовали, а ЭТИКЕТКИ для вина не создали... alex_gambler // 13 декабря 2010 - 23:33:42 Господа, ну вздумалось Bodegas'у, что вино в Гатчине разливают.. Написал же он об этом с вопросительным знаком.., но почему тогда все приняли это за должное?)

Montefiore - единый бренд для вин Венето, Тосканы и Сицилии, созданных известными винными домами Cesari и Campomaggio. Естественно там же и розлитых). Такова концепция бренда. Кстати, этитетка, которая выше характерна только трем Тосканским винам, всего же разработано 3 стиля для вин разного уровня качества.

А, Вы, D\\\'text, не беспокойтесь.. Рисовать спецмарки на бутылках техническим заданием Аsgard'a определенно не являлось)), с "живыми" бутылками все в порядке)) bzz // 14 декабря 2010 - 15:04:31 D\\\'text абсолютно прав! alex_gambler // 14 декабря 2010 - 19:18:32 А что не так то? Спецмарка говорю вам в наличии, год урожая есть даже на макете, D\\\'text к тому моменту уже разошлелся видимо, смотреть было некогда.. Место розлива на лицевой этикетке? Это что-то из нового? Ничего не путаете с французскими понятиями? Вся необходимая информация есть на контрэтикетке.. D\\\\\\\\\\\\\\\'text // 16 декабря 2010 - 12:50:41 to alex_gambler

Да хрен с ним, с годом... Окунитесь просто в тему...



Вино контролируемых наименований по происхождению - DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)

Обязательные пункты на фронтальной этикетке:

Классификационная марка

Подлинное наименование вина, как правило, оригинальное и переводу не подлежит

Свидетельство классификации вина, которая относит его к системе контролируемых наименований по происхождению (DOCG)

Производитель вина

Название виноградника

Год сбора урожая

Объем нетто (т.е. объем вина, содержащегося в бутылке) в литрах “л”, сантилитрах “ел” или миллилитрах “мл”.

Указание алкометрической отметки в процентах от объема

Страна производства

Место розлива (и производства) и название дома. Указание на то, что вино бутилировано и произведено на одном предприятии



А потом уже размышляйте о французских понятиях! :) Или винах стоимостью в 150 рублей...