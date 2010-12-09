«55 метров» начинают бороться с «бессмысленностью» радиорекламы 09 декабря 2010 12:50:13 «Проектное бюро «55 метров» запускает проект – «Реклама в формате «Справкиорекламе»». «Формат «справкиорекламе» – рациональный подход к рекламе, который должен прийти на смену привычному и бессмысленному размещению рекламы на радио», - заявляют представители бюро. Как пояснили Adlife.spb.ru авторы проекта, основная проблема в рекламе на радио состоит в том, что радио – динамический носитель. «Реклама «сдается» заказчику как «статический» продукт, а реализуется как динамический, - поясняют они. – Положите перед собой текст или плакат, а теперь «пронесите» его перед глазами. Есть разница в восприятии?». Новый проект представляет собой интернет-сервис, рассчитанный на потребителей рекламы на радио и рекламодателей. Рекламную информацию на сайте разделили на два потока – динамический (радиоролики) и статический (рекламные модули). Функция аудиоролика на радио – описание рекламного предложения, функция рекламного модуля – подробное описание предложения, дополненное визуальным блоком и полной контактной информацией: сайт, адреса, карты подъезда и пр. «Потенциальному клиенту достаточно запомнить слово или фразу из текста рекламного ролика, чтобы найти рекламную страницу клиента», - говорят представители «55 метров». В формате «справкиорекламе» звучит блок из 10-и секундных информационных роликов клиентов, сопровождающийся описанием функций ресурса справкиорекламе.ру. Клиенту доступны три типа рекламного модуля, различающиеся по структуре. «На наш взгляд, проект может претендовать на обслуживание до 10% рынка аудиорекламы и позволит дать импульс в его развитии», - считают разработчики проекта. По словам руководителя проекта Олега Полякова, пока у интернет-ресурса нет рекламодателей, однако он планирует разместить рекламную кампанию на радио в декабре и к Новому году заполучить первые контракты. Он утверждает, что радиореклама зашла в тупик, несмотря на то, что она приносит деньги. Тупиковость, по его мнению, заключается в том, что рекламная информация проходит мимо слушателя, поскольку он не успевает запомнить контактную информацию. Стоит отметить, что при этом Олег Поляков не считает свой проект конкурентным для радиостанций, которые, по его мнению, тоже должны быть заинтересованы в таком ресурсе. Однако участники рынка радиорекламы этого мнения пока не разделяют. Они не хотят тратить рекламный эфир своих клиентов на продвижение нового проекта. «Данный проект еще очень "сырой" и требует более детального анализа потребностей рекламодателей и потребителей», - комментируют инициативу в Sales House Media Plus в Санкт-Петербурге. «Полный бред! Если человек заинтересовался рекламой, но не получил нужных контактных данных, то он воспользуется привычными системами поиска информации, то есть пойдет в поисковые системы. Подобные сайты он не будет посещать», - считает генеральный директор агентства интерактивных маркетинговых коммуникаций TRAFFIC Алексей Куприянов. Кроме того, большинство рекламодателей имеют собственные сайты. Этот проект может быть интересен только небольшим фирмам, которые не имеют своего сайта – клиникам, ресторанам, магазинам. Но в Сети сейчас много справочных сервисов, отображающий такую информацию и данный проект станет всего лишь одной из их альтернатив, считают эксперты. По мнению участников рынка радиорекламы, обывателю необязательно запоминать контактную информацию из рекламного сообщения. Любое рекламное сообщение, на радио, щите или в журнале, не может вместить всю информацию о брэнде или рекламодателе: оно ограничено по времени или площади. Главная задача рекламного сообщения, по словам экспертов, – посыл, месседж, услышав который, потребитель сам найдет контакты в справочниках или интернет-поисковиках.

