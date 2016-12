«Ливиз» интегрировал водку в архитектуру Петербурга 08 декабря 2010 15:42:01 «Ливиз» выпустил водку Saint Petersburg с обновленным дизайном бутылки. Водка Saint Petersburg - одна из первых новинок в продуктовой линейке петербургского ликеро-водочного завода «Ливиз», которая уже появилась на прилавках магазинов. Одна из индивидуальных особенностей емкости - это квадратное горло, редкое решение для тиражной продукции. «Новая бутылка Saint Petersburg разрабатывалась как «визитная карточка» города на Неве. Архитектура бутылки интегрирована в архитектуру города, а минимализм этикетки и пробки c имитацией под медь довершают эту идею», - рассказывают Adlife.spb.ru разработчики. По их словам, рекламный образ развивает идею Cанкт-Петербурга как города дождей. Этот образ в свое время был найден и воспет Александром Розенбаумом, благодаря чему он хорошо закрепился в сознании как жителей, так и гостей города. Новый дизайн разработан агентством агенством Сергея Леликова Lelikov&Partners Brand Bureau. Все новости 06 декабря «Ливиз» расстался с «колючими лучами» 16 февраля «ЛИВИЗ» вывел на рынок новую марку 26 июня "Ливиз" вернулся к бутылке начала прошлого века Морожин // 08 декабря 2010 - 16:37:23 Город вождей MIOкардит // 08 декабря 2010 - 16:59:38 Нужно было так...

http://demiart.ru/forum/journal.php?user=1407&comm=69657 Митя // 08 декабря 2010 - 17:02:53 шрифт читается ПЕТЕАСБУАГ Егоров Егор // 08 декабря 2010 - 21:18:48 Рекламный модуль крут! Смысл // 08 декабря 2010 - 23:44:10 Когда нормальную водку будете в тару разливать?



Пьеш Финляндию и с утра как огурчик.



Выпил нашего пойла и утро наступит только послезавтра! Доколе? NO COMMENTS // 08 декабря 2010 - 23:44:10 Ребята, вот прямо сейчас у меня во лбу 150 гр. этого самого чудного зелья!)))

Вы знаете, зашел в магазин (около 22.30) купить дочке киндер-сюрприз. Подходя к кассе прошел мимо "ликеро-водочного" стелажа, и смотрю, ОНА САМАЯ, что на AdLife сегодня читал -

Я так, знаете, заволновался, затушевался. Взял да и прихватил бутылочку за 156 руб. и будь что будет.

Пришел домой, открыл, налил стопарь, да и хряпнул, глаза зажмурив. И.... О чудо! Она пьется!!! Она реально пьется и не идут искры из глаз, и не перетряхивает, и ознобов нет после первой.



Внимание!!! Вопрос знатокам (пишет нам москвич, Николай Степанович из города Тюмени):

"Через какой период времени, вновь вышедшая на рынок водка "Saint Petersburg ", окончательно превратиться в быдло-пойло, которое станет невозможно пить?""

Хрясь и Пополам // 09 декабря 2010 - 05:52:53 2 NO COMMENTS



не гони "джинсу" :-)

Mackbenak // 09 декабря 2010 - 08:57:15 Весьма волшебно.

Дизайн бутылки - ok

Вот с надписью "since 1703" - не понятьно.

Вернее мне-то понятно, чтоэто относится к городу. А,например, иностранцу.Он ведь такой - долго думать небудет - решит, что это сама водка since 1703. И как это понимать.

Понятно, что Ливиз, хочет как миожно ближе быть к телу, но как-то это все по-нашему получается, по-бразильски.

Присоединяюсь к вопросу москвича Николай Степанович из города Тюмени :) Когда? Мужик Борат // 09 декабря 2010 - 10:08:25 В пойло она превратится тогда, когда будет широкий сбыт, и когда спрос от оптовиков будет превышать возможности розлива продукта. Вот тогда водку будут делать из спирта похуже, вот тогда ее качество будет другое. При неторопливости "ЛИВИЗА" по построению дистрибуции продукта, думаю, что через год-полтора. Андрей? // 09 декабря 2010 - 15:49:27 Дизайн бутылки понра! Чуть-чуть пробка подкачала. Пожалуй, куплю бутылочку в бар поставить. ab // 09 декабря 2010 - 21:04:41 Модуль - вэри, так сказать, ГУД :-)

Слоган - как раз для "ЭХО МОСКВЫ"........:-)

Горлышко пузыря не смахивает на Woolworth Building или Empire State Building? :-)

мосты - нах..... Не попали..... Меркул // 09 декабря 2010 - 21:46:18 На полке будет стоять как водка "Saint". ab // 09 декабря 2010 - 22:17:35 to Сергей Леликов



1) дизайн - не мне судить (пусть ваш art deco профи графдизайна обсасывают)

но Empire State Building быстрей считывается, нежели то, что вы хотели....:-)

2) что до ИДЕИ явленного здесь, то ее, ИДЕИ, просто НЕТ..................

Есть сделанное профессионалом то, что умрет не успев вспыхнуть, ибо вспыхивать НЕКЧЕМУ...

3) что до СУТИ налитого туды, то СУТИ там - ПОЙЛО........

На фоне ШЕДЕВРОВ уровня GREY GOOSE, как-то даже смешно ливиз обсуждать...:-) Лео Барнетт // 10 декабря 2010 - 10:06:03 Леликов вообще забавный персонаж. Не создав ни одного бренда, написал книжку о брендинге. Володя // 10 декабря 2010 - 11:35:46 to Лео Барнетт

Вообще-то Леликов - не персонаж. Это живой человек и профессионал своего дела. На счет не создал - это ваше личное заблуждение, на мой взгляд. Лично я долгое время работал с Сергеем и видел созданное своими глазами. А книга еще не вышла. Так что странно слышать такие некомпетентные обвинения и суждения от человека, который даже боится показать свое настоящее имя, а подписывается чужим немалоизвестным.

Если у вас какие-то личные счеты к Сергею, так и пишите ему на личную почту. Зачем блудить на общественных ресурсах? Или представляйтесь, кто вы есть на самом деле.

Екатерина Л // 10 декабря 2010 - 12:03:47 to ab:

Александр, вы явно обижены по жизни. Судя по всем вашим комментариям. Не поленилась и ваше портфолио посмотреть. Не впечатлило, если честно.

Что касается ИДЕИ - то идея здесь есть и лежит она на поверхности. Только такие замороченные псевдокреативщики рассуждают подобно вам.

А что касается сравнения с Grey Goose - так вы вообще от маркетинга похоже далеки. Вы порядок цен на эти продукты сравните для начала!

А прежде чем верещать о качестве нового продукта - проверьте! Или хотя бы у людей, которые успели попробовать спросите.

Зачем же так личную неприязнь к человеку выражать явно, принижая достоинство его работ и пытаясь сумничать здесь?

Вам это в работе и собственном продвижении однозначно НЕ поможет!



Могу сказать, как представитель со стороны Клиентов (причем крупных) - потенциальные клиенты редко читают весь этот флуд в комментариях. На это у нормальных людей времени нет. Да и все понимают, что здесь постоянно пишут комментарии только те, кому нечего делать и кому показать нечего. Так что зря стараетесь.

Это вам для информации просто.

Если бы не имя Сергея Леликова, которого я очень уважаю, даже и не стала бы читать и тем более отвечать что-то людям подобным вам.

Смешно это. Вроде не мальчик уже. Хотя обида - дело такое....

Лоли // 10 декабря 2010 - 14:18:32 Дорогой, Дед Мороз, раз уж в прошлом году у АБ не отвалилось желание и пальцы, раз уж он весь год лил г.. . То ты, Дед Мороз, у меня в неоплатном долгу. Поэтому, пока я еще верю в тебя, сделай так: у АБ орган пальцы кыц-кыц, орган гнилой мозг ногами топ-топ.

Спасибо.

Всегда твоя, Лоли. ab // 10 декабря 2010 - 21:16:15 2Екатерина Л

:-)

детка....:-)

я б не лез, если б раз-другой не пересекался с...... Гради

и Гради...отходил в сторону....

последний раз в работе с "Керамикой", над которой Гради поиздевался от души....

Одни "Вековые традиции кирпичного домостроения" с ДУБОМ ИЗ КИРПИЧА чего стоят :-)

валялся весь город.....

тогда Сергей сие РА возглавлял....



Меня поражало и поражает желание ДИЗАЙНЕРОВ лезть в БРЕНДИНГ...

И тут ОДИНАКОВО СМЕШНО И ГЛУПО выглядят и Гради и Коруна и....:-)



Что до данной работы: ПУСТОТА (смысловая, идеологическая etc) густо замешанная

на ТЕОРЕТИЧЕСКИХ БАЗАХ притянутых ЗА УШИ......

Это вообще мухинский тренд.....:-(



Екатерина Л // 10 декабря 2010 - 21:54:36 to ab

мне даже жалко вас стало. Не переживайте, если вы перестанете только следить за другими и хаять по чем зря, да еще и присоединяя к своей обиде "весь город", а попробуете заниматься своим делом, то у вас сразу все начнет получаться.

На самом деле вы большой и добрый :)

С уважением, "детка" ab // 10 декабря 2010 - 22:04:46 2Екатерина Л

"На самом деле вы большой и добрый"

Я СТАРЫЙ ЛЫСЫЙ И ЕМ ДЕТЕЙ



ab // 11 декабря 2010 - 11:38:03 http://adlife.spb.ru/blog/?pageid=2&blog=104236&id=255853

NO COMMENTS // 11 декабря 2010 - 16:42:27 2 Хрясь и Пополам



Кстати водка так себе. На утро было мутновато в голове. Хотя выпил не больше 150 гр. и закусил)). Лучше буду копить всю неделю на нрмальную))) Хрясь и Пополам // 11 декабря 2010 - 17:35:20 2 NO COMMENTS



Осторожней, коллега! Хватаетесь за всё, чё дизигнеры нарисуют, а потом головушка креативит как "птица в шестерёнке" !

ТОВАРИЩ, ПОМНИ! ДИЗАЙНЕР НЕ РАЗЛИВАЕТ ВОДКУ В БУТЫЛКИ!

К тому же переплатили... У меня возле дома в "Дикси" 0,5 л. по 129 р.? Подозрительно как-то ценник виляет :-) NO COMMENTS // 11 декабря 2010 - 20:01:42 2 Хрясь и Пополам



Это был спортивный интерес!)) Я же говорю, прежде чем брать бутылочку за 156р. я занервничал, как будто уже почуял неладное.)) Я как, наивный чукоцкий парынь, подумал -а вдруг в первую партию нармальной водочки налили и я успею)). А стоила она 156, потому что это был просто какой-то магазинчег частненький. Я просто посчитал, раз водка дороже 150 рублей, значит не говоно.)) Ошибся. NO COMMENTS // 11 декабря 2010 - 20:04:24 Да, кстати "птичка в шестеренки" придумывалась под благородный абсент!)) Мужик Борат // 13 декабря 2010 - 10:08:09 Очень хорошая водка "Русский гарант" из Петрозаводска, отлично пьется и похмелье не такое тяжелое. Еще ничего была "Маруся" (но это уже другая группа - от 250 руб.) NO COMMENTS // 13 декабря 2010 - 13:19:41 2 Мужик Борат



Да, Маруся действительно хорошая, но она стоит 399р. или что-то около того...Русский гарант не пробовал, но если рекомендуете...) Мужик Борат // 13 декабря 2010 - 15:06:00 Да, очень рекомендую! Сам не большой любитель водки, но если надо покупать - то стараюсь "Гарант". Потому что за адекватные деньги приличное качество. Я водку оцениваю просто - если пьется легко, и после стопки не перекашивает рот от послевкусия - значит, нормуль, хорош напиток))) Потому как плохую водку надо обязательно закусить - зажевать, чтобы послевкусие перебить ((( И такое может быть и с дорогими бутылками - типа, заплатил за красивую упаковку 500 руб., а внутри сивуха ((( romantic // 18 декабря 2010 - 00:41:33 Вы господа рекламисты меня удивляете - принялись обсуждать качество напитка. "О деле надо думать". Рассуждаете как ПТУшники в первый раз в парадном по глодку сделавшие. Кого передернуло, кому послевкусие подавай. А какое послевкусие после тыкилы, когда лаймом закинулся и соль на губах??? Качество напитка определяется на утро! Советую баккарди - там и послевкусие и "утро не возьмет свою дань."

Мне лично бутылка не нравиться не вкусная она. В ней уксус продавать или оливковое масло. А этикетка хорошая, но с шрифтом, что-то надо делать. romantic // 18 декабря 2010 - 00:41:33 Даже странно, что Вы рекламисты обсуждаете качество напитка. "О деле надо думать." Кстати, качество напитка определяется на утро, а вот это все послевкусие, или кого передернуло после первой...- вы как ПТУшники в перый раз в "парадном". Вспомните послевкусие у тыкилы, когда лаймом закидываетесь..А? У кого послевкусие,так это у баккарди. Мне форма бутылки не нравится - не "вкусная" она. В ней уксус продавать или оливковое масло /хотя против оливкового масла ни чего не имею/." Импая Билдинг"- вот, что мне эта стеклотара напоминает.

Где же тут РУСЬ,не говоря о Питере. Мужик Борат // 14 декабря 2010 - 17:51:07 Романтик, вот ты ляпнул )))

Ты это дегустаторам расскажи профессиональным, про то, как определять и что... на утро... )))

Стандарт водки - прозрачный напиток без вкуса и запаха и без послевкусия!

Все неприятные ощущения после глотка - свидетельство некачественной водки, или дешевой водки )))

Если нечего обсуждать, то поговорим о водках ))) romantic // 18 декабря 2010 - 00:41:33 2 Мужик Борат

Дружище, ты второй раз доказываешь, что для тебя, что водка, что пулемет. Особенно меня очаровало сравнение

"Гарант" и "Маруся".Обе марки замечательные по-своему, но есть понятие мужской пьянки и пьянки с дамами. Не в службу,а в дружбу скажи с какой ты пойдешь к дамам. А вообще мне показалось,что мы тут форму обсуждаем,а не содержание, о чем я и пытался сказать в своей реплике. Мужик Борат // 15 декабря 2010 - 08:33:19 К дамам я пойду с мартини, или шампанским.

Если ты привык к проституткам ходить с водкой, что ж, тоже опыт )))



Ты хочешь сказать, что "Маруся" дамская водка? Бугагагагагагагагагагагагагага!!!!

Никому этого не говори, промолчишь - за умного сочтут. romantic // 18 декабря 2010 - 00:41:33 2 Мужик Борат

Шоколадку забыл, и прямиком в дом терпимости, прямо как у классика.

А вот про "Марусю" ответ правильный.Не дамский напиток.