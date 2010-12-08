No Comments починит, Near Bird

08 декабря 2010 15:04:37

Продакшн-студия No Comments закончила работу над созданием брэнда Near Bird для автосервиса, который обслуживает постгарантийные автомобили премиум-класса BMW. В рамках проекта были разработаны нейминг, логотип, фирменный стиль, брэндбук. В процессе креативные решения для принтов в СМИ и наружки, вирусные видеоролики и web-сайт.

Как рассказали Adlife.spb.ru в продакшн-студии, на сегодняшний день рынок постгарантийного обслуживания автомобилей сформирован по большей части из мелких станций технического обслуживания, которые в своем большинстве являются переоборудованными гаражами либо официальными сервисными станциями, которые могут предложить высокое качество ремонта АМ и обслуживания клиентов, но за счет высокой стоимости услуг.

«Рынок выглядит достаточно блекло в виду отсутствия на нем сильных игроков, которые отличались бы ярким стилем, четким позиционированием, высоким уровнем обслуживания клиентов и при этом низким уровнем цен по сравнению с официальными сервисными станциями», - считают в студии. Создать альтернативу призван новый сервис-центр под брэндом Near Bird. Сокращенная версия названия –  NB service.

На логотипе изображена птица, помещенная внутрь шестеренки. Птица является движущей силой шестеренки, а значит, и всего механизма. «Птица – символ движения, полета, стремительности, - комментируют дизайнеры. – Такие же определения характерны и для автомобилей марки BMW. Сама история этой автомобильной марки непосредственно  связана с небом – компания BMW была основана как завод авиационных двигателей». Шестеренка, по их словам, – символ надежности, лаконичности, прочности и долговечности. Все эти качества присущи автомобилям марки BMW.

«Птица в шестеренке - это мощь полета в механической оболочке. Именно оригинальная конструкция электро-автомобиля с моторами, размещенными в ступицах передних колес, принесла Фердинанду Порше в 1900 году мировую славу», -  рассказывают в продакшн-студии.

Название Near Bird в переводе на русский язык означает «Возле птицы». При произнесении названия создается фонетическая схожесть с русским нецензурным выражением, но эта схожесть возникает только при неправильном прочтении названия. Если читать по транскрипции и согласно правилам английского языка, по мнению представителей студии, не возникает нецензурных ассоциаций - [nɪə bɜːd]. Учитывая факт, что клиенты компании, скорее всего, не будут тратить время на прочтение названия согласно правилам британского варианта английского языка, было принято решение использовать возникающую при произнесении названия ассоциацию в рекламных целях, осознанно указывая на возможность нецензурной коннотации названия.

Для этого был разработан слоган «Починим, NearBird» и принято решение отказаться от русского варианта начертания фонотипа.

Предположительное восприятие слогана потребителем следующее: «починим в любом случае» или «починим, не взирая на условности».

Проанализировав риски, связанные с употреблением названия Near Bird и слогана «Починим,NearBird», в студии сделали вывод о точном попадании в целевую аудиторию компании. «Употребление названия и слогана в сочетании с фирменным стилем в рекламе будет способствовать повышению узнаваемости брэнда», - комментируют разработчики.

Сокращенное название NB service следует использовать в устной речи для удобства произношения и простоты восприятия, а также во внутреннем документообороте. Аббревиатурный вариант нейминга NB service является равноценной альтернативой основному названию NEARBIRD, и может быть использован в случаях, когда по определенным причинам основной вариант нейминга не может быть употреблен.

Целевая аудитория компании – мужчины от 20 до 55 лет, предпочитающие постгарантийные автомобили марки BMW, не желающие переплачивать за обслуживание и ремонт своих автомобилей в официальных дилерских центрах.

В процессе креативные решения для принтов в СМИ и наружки, вирусные видеоролики и web-сайт. Как рассказал Adlife.spb.ru генеральный директор компании «ТехСервис» (брэнд Near Bird) Алексей Такушевич, новый брэнд будет продвигаться в наружной рекламе, на радио, телевидении, в Интернете.

Творческая группа:

Клиент - компания «ТехСервис».

Продакшн-студия  No Comments:

исполнительный директор - Александра Алехина;
креативный директор - Иван Торговкин;
копирайтер - Влад Семенов;
дизайнер -  Ольга Матвеева;
менеджер проекта - Александр Туркатов.

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Обсуждение

Василий // 08 декабря 2010 - 15:57:07

В качестве пошутить - классно
Так можно покуражиться годик-другой, но что дальше?
Жить и работать с таким именем - жесть

vit // 08 декабря 2010 - 16:41:42

дизайнер не чувствует материал... :(
полагаю, что у него нет машины.
ну и уж точно - не бмв.
работа никак не соответствует духу марки.
вообще работа не автомобильная... для рекламного агентства подошло бы: "фирстиль? зафигачим, nearbird".
фонетически тоже так себе решение. большинство прочитает как "неарбёрд" и тонкий юмор авторов останется не понятым.
вопчем, слабо. :(

Nimax // 08 декабря 2010 - 16:42:36

Это и есть тот самый, заявленный на прошлой неделе кейс?
Давно думал, что мешает частным СТО работать над собственным образом. Решение смелое — офис радуется :)
Мне кажется, что яркий образ создать удалось, а по деталям есть вопросы:

Логотип не слишком «европейский» (и сам знак и латинница)? Не испугаются этого суровые матерящиеся (иначе название не поймут) мужчины...
Почему птичка такая добрая? Почти твиттер... Она же «мощь полета»?
На биллборде, на мой взгляд, можно убрать половину всего.

А вот с названием неоднозначно... Не знаю, хороша ли такая фонетическая основа, поскольку аудиторию не изучал. Но мне неудобно его произносить и в смысле произношения (мой линг. критинизм) и в смысле того, что произносится (этика).

Знаете еще: Твой кролик написал. Только кролик в варианте Bunny.

alesha-maladec // 15 декабря 2010 - 18:35:55

На мой взгляд, вполне себе работка.
Со стилем и ближе к народу))

Митя // 08 декабря 2010 - 16:59:46

А теперь представьте неанглоязычную аудиторию? как будет звучать название НЕАРБИРД ? )) теряется весь шик. спорное название

Степа // 10 декабря 2010 - 12:21:05

Супер, мне очень нравится. Лаконично и без чрезмерных градиентов, так часто применяемых в последнее время. Мне такие знаки нравятся. Что касается концепции, то решение на любителя, схожесть фонетики определяется мгновенно и позволяет смотрящему как минимум буркнуть себе под нос матерное словечко и усмехнуться своей догадливости и смелости заказчиков, а хорошее настроение это как минимум неплохо.

Давид Авкян // 08 декабря 2010 - 20:31:37

В случае со слоганом, исчезает смысл нецензурного выражения. Это же очевидно. Такое впечатление, что авторы долгое время жили вне России.
Если б, скажем, было :
NEAR BIRD, УПЛОЧЕНО! - тогда понятно!
Несколько моих друзей ездят на BMW. Могу представить их реакцию на эти «заманчивые призывы». По графике - все с языка сорвал Nimax

Р // 08 декабря 2010 - 20:32:34

Ай, выдумщики! А ведь вё было скорее всего так - курилка, двое, или трое обсуждают бриф (в идеале. скорее всего заказчик свой и просто попросил). И тут случайно, кто-то выдаёт "А слоган будет - починим, не***т!". Тут же второй "Ага, а не***т латиницей напишем, вот тебе и бренд...тишина, переглянулись, улыбнулись...и понЯслося!)) Угадал?)) а развитие будет такое - запустят кампанию, народ будет лыбиться, но "вдруг" найдется кто-то сердобольный, кто напишет куда надо. Это возмущение станет достоянием парочки, другой изданий. Ещё больше народа узнает об этом, компания "примет все меры". переименуется в NB и все довольны: и потребитель и студия, а главное клиент. Я везде вижу заговор? ))
а если серьезно.... (*музыка из к.ф "Барон Мюнхаузен")...Люди, да ведь нормально. Не, ну правда, забавно ведь. Как минимум прочитают и улыбнутся, а это хорошо!....всё я к врачу!)

Инна // 08 декабря 2010 - 22:15:34

Нимакс, как обычно, языком. как помелом.

Gadgett // 09 декабря 2010 - 00:45:22

Люблю унылые коменты. Коментят люди о том что материал дизайнером не понят и все такое. Ну вот не веет от этого лого автомобилями BMW... Кстати от самого лого BMW автомобилями тоже не веет - мячик и мячик. Помню даже у них раньше ролик такой был где мячик катится и закатывается в свое место на логотипе (не знаю правда в Росси этот ролик был в проказах или нет). Так что не суть. Хотите что бы все знали, что вы Бэхи ремонтируете? Так и пишите - "Ремонт БМВ" - типа как на биллборде. А в лого всякую всячину тащить не нужно, а то приспичит вам потом и москвичи (ну или мерсы) ремонтировать, а у вас из лого БМВ торчит? Что тогда? Тогда еще один унылый комент будет - "дизайнер не дальновиден". Так что нечего. Все тут в материале дизайнер почувствовал.
А в целом фонэтическая игра и вправду не очевидна даже для тех кто английский учил. Те, кто учил немецкий-французский-что-то еще-ничего и вовсе в пролете. Но все же лучше чем кривой слоган пива Бад "Bud собой!". Биллборд и вправду подкачал. Зато типографика вложеная в узорчик шдевр, может (с)пёрто? Если нет, то салют из пушки.

Леха // 08 декабря 2010 - 23:11:15

По-моему, очень грубо. Сосёт за копейки, только теперь это - птичка на БМВ.

Елена // 08 декабря 2010 - 23:14:12

"Починим, не взирая на условности" ... хорошо пропарили заказчика)))))

NO COMMENTS // 09 декабря 2010 - 00:11:46

2 NIMAX

По иронии судьбы, это не то самый кейс, которым я хотел похвастать. Пружина интриги в том, что бренд, котрый мы выпустили пол года назад, для школы танцев "PLASTICA"
http://dance-plastica.ru/ - является слишком старым для новости на AdLife. Хотя, кейс, на мой взгляд-действительно интересный:
Лого - http://n-comments.ru/portfolio/?pid=22
Креатив - http://n-comments.ru/portfolio/?ct=3
3-D ролик - http://n-comments.ru/portfolio/?pid=59

Поэтому, выложил, то, что сделали недавно. Раз обещал)). Ну так, поднять настроение коллегам, пред новым годом)))

Эхо // 09 декабря 2010 - 00:24:14

Ни черта не смыслью в дизайне,потому оффтоп-Гаджету: придумал слоган пиву BUD "Не является лекарством.Является стопроцентным БАДом" )
А работы Но Комментс видел-очень классные! Ян

GadGett // 09 декабря 2010 - 22:45:42

Эхо - нормальный такой копирайтерский труд)) Я бы тоже пофантазировал с удовольствием на эту тему , но мне завтра утром в школу, а у меня эльф не прокачан - ну вы понимаете))

Р // 09 декабря 2010 - 10:27:39

2 GadGet
а я вчера своему 81 апнул. грац ми!)
ну, что бы не сочли за оффтоп:
А чего АБ молчит? Хочется услышать! )
2 NO COMMENTS
с поднятием настроения коллегам справились. успехов.

КП // 09 декабря 2010 - 12:01:20

Эх, вы... Герцоги мира.

ттаарррабаррщик // 09 декабря 2010 - 12:37:58

оченно когда народ рассуждает о игре слов в неймах. все тут же напяливают очочки и открывают журавлева с фоносемантикой, а между строк проскакивают слова типа "этимология данного фонотипа" ... откуда не возьмись, боком примазывается "позиционирование" ... а там и до брединга не далеко.

2ноу коментс. красавцы! классная работа. свою аудиторию найдет точно!

NO COMMENTS // 09 декабря 2010 - 13:26:59

2 ттаарррабаррщик: Служим отечеству!))

Хоть я и не верю в маркетинг, а лишь иногда с ним считаюсь. Могу сказать, что обслуживать постгарантийную машину для любого автовладельца - это процесс связанный с высокой вовлеченностью и негативной мотивацией.

Сейчас поясню.
Высокая вовлеченность, как тип потребительского поведения, связана здесь главным образом с желанием найти как можно более выгодный вариант обслуживания, ремонта, покупки запчастей для своего авто, в нашем случае BMW. Т.е. человек запаривается, обзванивает СТО, просматривает интеренет и т.д. пока не найдет для себя и своей машинки наиболее приемлемый вариант в соотношении цена/качество обслуживания.

Негативная мотивация - в нашем случае объясняется тем, что когда машина ломается или требует хоть какого-то ремонта - это всегда проблема. Т.е. человек вынужден срочно выделять на это незапланированный бюджет (запчасти на BMW не из дешевых).

Поэтому аргументация в рекламном сообщении "Починим, NearBird!" зиждется именно на степени вовлеченности и типе мотвации наших владельцев постгарантийных BMW.

Знакомая // 09 декабря 2010 - 14:13:22

Ваня! Ну когда ты уже повзрослеешь-то? Тебе не надоело из себя шута горохового строить? Может уже хватит глумиться над клиентами! Однажды будешь плакать горькими слезами.

Хомяк // 09 декабря 2010 - 17:07:41

Иван, вы молодец.
Мне очень нравится "ПОЧИНИМ И НЕ..БЕТ!!!" - Это четкое утверждение исполнителя, что мы отремонтируем вашего коня и не важно какие усилия мы для этого приложим.
Что дает гарантии клиенту и спокойствие даже из этих слов!!!!!!!

ADOV // 09 декабря 2010 - 17:12:04

Продолжение обсуждения уже тут: http://www.adme.ru/nejming/avtoservis-v-peterburge-nazvali-niebiod-221955/

Морожин // 09 декабря 2010 - 17:37:20

Blue water, но работать будет....

Грустно..

ттаарррабаррщик // 09 декабря 2010 - 19:27:23

2NC

=) ... единственный минус - это очень сильная привязка к качеству. ни дай бог техник сделает хреново. вы по пацански ответили.... с другой стороны привязали... обратной дороги нет))) так пусть чинят и ниипет)))

NO COMMENTS // 09 декабря 2010 - 19:56:18

2 ттаарррабаррщик

На самом деле, если отбросить весь пафос и как всегда отказаться от идеи надувания щек)), то скажу следующее - решение NEAR BIRD далось очень тяжело. По неймингу было предложено порядка 10 вариантов и были очень достойные во всех отношениях и с фоносемантической и аудиальной точек зрения. Мы провоцировали заказчика аж 2 раза на то, чтобы он отказался от этой концепции в пользу других, более спокойных и солидных наверное, пугали возможными последствиями, приводили примеры неудачных кампаний. Но все это не имело значения для нашего смелого клиента и он, думаю, окажется прав.

Что касается, четких и дерзких парней - так это действительно так. И саму СТО держат серьезные ребята и к ним чиниться приезжают тоже не из робкого десятка...так сказать. Думаю они между собой всегда договорятся))

Я могу утверждать одно, если бы мы разрабатывали бренд- концепцию для очередного официального дилера, то естественно подход был бы другим (наверняка более скучным). Но ведь мы по сути говорим о вторичном сервисе, гараже, ангаре. Так уж лучше так, чем никак.

Кстати, после минимальных попыток себя прорекламировать (банер, флаера), к нашему заказчику поехали чиниться и не по знакомству, а реально с улицы, что называется. Вот и думайте))

ттаарррабаррщик // 09 декабря 2010 - 20:18:36

оффтоп: друг приехал с месяц назад в гости "кретивить" типо. давай говорит Жень мне имечко придумаем для автомастерской по прокачке. скорее конструкторское бюро. получилось AD cars (advanced design cars) =) ... и ниче. доволен. ))))

ab // 10 декабря 2010 - 10:24:35

2NO COMMENTS

1) Что вы, простите, разработали?
BRAND? :-)
BRANDBOOK? :-)
Вы БОЛЬНЫ?

2) Птичка и вентилятор - ...:-)
3) Пчелайн ваще ПАРАЛЕЛИТ с БЭХиным колером :-)
4) Концепт РК: главное - жахнуть по ЗЕНКАМ, а чем - .......

5) По дизайну - все сказано выше

П..Ц, одним словом...
НАДО ПОРОТЬ :-)


NO COMMENTS // 09 декабря 2010 - 21:51:06

2 AB

Александр, приходите к нам в гости с ремнем!)) Порку от великого и ужасного - сочту за честь. (not gay)))
Мы так всей своей группой творческой приподнагнемся, штанишки приспустим. А вы нас ремнем, ремнем, чтоб не засирали больше окружающую среду!

Это не брэнд, это просто попытка заявить о себе обычному СТО с ангаром. Таких мильен.)
Да, я болен. А вы, нет? В нашей, простите профессии (если ее так можно назвать) есть другие люди?))

P.S. Не судите строго, мне еще в армии голову отбили)))

ab // 09 декабря 2010 - 22:23:53

2NO COMMENTS
Иван! Дорогой! :-)
я ж любя :-)
Ну ить Сергей Славинский ТАК СТАРАЛСЯ по полочкам раскладывая
ТМ и Brand .....(читай его почаще)

Для СТО с ангаром - ШЕДЕВР (это я совершенно :-) СУРЬЕЗНО)

way to go! :-)

NO COMMENTS // 10 декабря 2010 - 11:26:00

2AB

Я думал,Александр, что хотя бы здесь вы поддержите меня авторитетно!)) Эх...А вы!? ( отворачиваюсь в сторону и едва сдерживая слезы удаляюсь)))

Просто я хочу чтобы наш мир стал немного добрее, красочнее и счастливее!))

Сомелье // 10 декабря 2010 - 14:10:49

Как вы лихо своим работам наклеиваете этикетки - "БРЕНД" !!!!
А известно ли Вам, что к бренду можно отнести только то, что харакетиризует в сознании потребителя товарную категорию? А не только залихватский дизайн?Примеры:
Спортивная одежда - ADIDAS, NIKE. Бренды?
Водка - "Столичная" (для всего мира просто "Столи"), "Абсолют".

Авторемонт? Неужели ?...

NO COMMENTS // 10 декабря 2010 - 15:05:43

2 Сомелье

Спасибо, что ВЫ, с нами, КЭП!))

Игорь Лорак // 10 декабря 2010 - 20:50:58

Это ж надо было так исковеркать английский )))
Фирменый стиль ни о чем.

Хрясь и Пополам // 11 декабря 2010 - 06:54:18

"Птица является движущей силой шестеренки, а значит, и всего механизма" - ппц! ЗАНАВЕС!!! ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ..

NO COMMENTS // 11 декабря 2010 - 16:50:48

2 Хрясь и Пополам

Это успех!!!)

Хрясь и Пополам // 11 декабря 2010 - 17:17:53

2 NO COMMENTS

Несомненно! Полный АНШЛАК :-)

NO COMMENTS // 11 декабря 2010 - 21:01:49

2 Хрясь и Пополам

Евгений Петросян не одобряет этот пост)))

Антимаркетолог // 11 декабря 2010 - 23:33:59

Обоснование бренд-концепции - это гениальная пародия и злая сатира на то,как рекламисты впаривают любую хy%ню заказчику, прекрываясь умными терминами и знанием матчасти! NO COMMENTS - красавцы, всех на чистую воду вывели)). Господа, это же зеркальное отражение всех ВАС!!!

Хрясь и Пополам // 12 декабря 2010 - 02:08:27

2 Антимаркетолог

Ага, а вы всё это покупаете, чтобы прикрыть свои задницы перед директоратом )) Самое главное - так было, так есть, и так будет)). "На дурака не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним, что хошь"! )))

NO COMMENTS // 13 декабря 2010 - 12:56:30

2 Антимаркетолог

Вы нас явно переоцениваете! Мы никакие не красавцы, мы обычные засранцы.)

Vlad Semenov // 14 декабря 2010 - 17:35:45

Приходите в NEARBIRD, NEARBIRD не NAEBIRD!

Признаюсь, было непросто докатить шестереночную птичку до БМВ. Чего скрывать - обоснование сосал из пальца.

Нунтяку - пополам аплодирует под закрывающийся занавес,
Ттаарррабаррщик угадал, что я был в очечках,
мы даже почти получили бесплатную порку от ab!

Значит, Ваня, мы шли правильным путем. Я рад, что все мои попытки оттащить тебя от неebird-a оказались безуспешными, ведь в противном случае мы не получили бы здесь столь занимательной меж-комментаторской беседы, наполненной глубоким профессиональным объективным анализом нашей совместной работы.

И согласись, ты немножко лукавишь, говоря, что мы обычные засранцы.
Сам прекрасно знаешь, что не обычные и не засранцы. Мы - НАСРАНЦЫ.
Ведь глубоко в душе нас на самом деле ничего NEARBID )))

P.S. Господа комментаторы, спасибо за ваши мнения, они не пригодились.

NO COMMENTS // 14 декабря 2010 - 17:41:33

Влад! Вернись, я все простчу!)))

Хрясь и Пополам // 14 декабря 2010 - 20:08:00

Владик, да не переживай ты так! Это не самая ухёвая работа)) как говорят AD-мэтры: "Мы все не без греха" :-)

Vlad Semenov // 15 декабря 2010 - 00:55:30

Ааа... Теперь я понял, почему никто ни в кого камнями не кидается)))

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