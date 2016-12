No Comments починит, Near Bird 08 декабря 2010 15:04:37 Продакшн-студия No Comments закончила работу над созданием брэнда Near Bird для автосервиса, который обслуживает постгарантийные автомобили премиум-класса BMW. В рамках проекта были разработаны нейминг, логотип, фирменный стиль, брэндбук. В процессе креативные решения для принтов в СМИ и наружки, вирусные видеоролики и web-сайт. Как рассказали Adlife.spb.ru в продакшн-студии, на сегодняшний день рынок постгарантийного обслуживания автомобилей сформирован по большей части из мелких станций технического обслуживания, которые в своем большинстве являются переоборудованными гаражами либо официальными сервисными станциями, которые могут предложить высокое качество ремонта АМ и обслуживания клиентов, но за счет высокой стоимости услуг. «Рынок выглядит достаточно блекло в виду отсутствия на нем сильных игроков, которые отличались бы ярким стилем, четким позиционированием, высоким уровнем обслуживания клиентов и при этом низким уровнем цен по сравнению с официальными сервисными станциями», - считают в студии. Создать альтернативу призван новый сервис-центр под брэндом Near Bird. Сокращенная версия названия – NB service. На логотипе изображена птица, помещенная внутрь шестеренки. Птица является движущей силой шестеренки, а значит, и всего механизма. «Птица – символ движения, полета, стремительности, - комментируют дизайнеры. – Такие же определения характерны и для автомобилей марки BMW. Сама история этой автомобильной марки непосредственно связана с небом – компания BMW была основана как завод авиационных двигателей». Шестеренка, по их словам, – символ надежности, лаконичности, прочности и долговечности. Все эти качества присущи автомобилям марки BMW. «Птица в шестеренке - это мощь полета в механической оболочке. Именно оригинальная конструкция электро-автомобиля с моторами, размещенными в ступицах передних колес, принесла Фердинанду Порше в 1900 году мировую славу», - рассказывают в продакшн-студии. Название Near Bird в переводе на русский язык означает «Возле птицы». При произнесении названия создается фонетическая схожесть с русским нецензурным выражением, но эта схожесть возникает только при неправильном прочтении названия. Если читать по транскрипции и согласно правилам английского языка, по мнению представителей студии, не возникает нецензурных ассоциаций - [nɪə bɜːd]. Учитывая факт, что клиенты компании, скорее всего, не будут тратить время на прочтение названия согласно правилам британского варианта английского языка, было принято решение использовать возникающую при произнесении названия ассоциацию в рекламных целях, осознанно указывая на возможность нецензурной коннотации названия. Для этого был разработан слоган «Починим, NearBird» и принято решение отказаться от русского варианта начертания фонотипа. Предположительное восприятие слогана потребителем следующее: «починим в любом случае» или «починим, не взирая на условности». Проанализировав риски, связанные с употреблением названия Near Bird и слогана «Починим,NearBird», в студии сделали вывод о точном попадании в целевую аудиторию компании. «Употребление названия и слогана в сочетании с фирменным стилем в рекламе будет способствовать повышению узнаваемости брэнда», - комментируют разработчики. Сокращенное название NB service следует использовать в устной речи для удобства произношения и простоты восприятия, а также во внутреннем документообороте. Аббревиатурный вариант нейминга NB service является равноценной альтернативой основному названию NEARBIRD, и может быть использован в случаях, когда по определенным причинам основной вариант нейминга не может быть употреблен. Целевая аудитория компании – мужчины от 20 до 55 лет, предпочитающие постгарантийные автомобили марки BMW, не желающие переплачивать за обслуживание и ремонт своих автомобилей в официальных дилерских центрах. В процессе креативные решения для принтов в СМИ и наружки, вирусные видеоролики и web-сайт. Как рассказал Adlife.spb.ru генеральный директор компании «ТехСервис» (брэнд Near Bird) Алексей Такушевич, новый брэнд будет продвигаться в наружной рекламе, на радио, телевидении, в Интернете. Творческая группа: Клиент - компания «ТехСервис». Продакшн-студия No Comments: исполнительный директор - Александра Алехина;

креативный директор - Иван Торговкин;

копирайтер - Влад Семенов;

дизайнер - Ольга Матвеева;

менеджер проекта - Александр Туркатов.

Все новости 21 декабря GenerationBrand и No Comments сняли немое кино 09 июня У рекламодателей появился «Банк скидок» 07 мая Inology задал рыбам вектор 31 марта Inology и «Вертекс» борются с плохим настроением 19 марта Inology и «Вертекс» отучают потребителей от народных средств Василий // 08 декабря 2010 - 15:57:07 В качестве пошутить - классно

Так можно покуражиться годик-другой, но что дальше?

Жить и работать с таким именем - жесть

vit // 08 декабря 2010 - 16:41:42 дизайнер не чувствует материал... :(

полагаю, что у него нет машины.

ну и уж точно - не бмв.

работа никак не соответствует духу марки.

вообще работа не автомобильная... для рекламного агентства подошло бы: "фирстиль? зафигачим, nearbird".

фонетически тоже так себе решение. большинство прочитает как "неарбёрд" и тонкий юмор авторов останется не понятым.

вопчем, слабо. :( Nimax // 08 декабря 2010 - 16:42:36 Это и есть тот самый, заявленный на прошлой неделе кейс?

Давно думал, что мешает частным СТО работать над собственным образом. Решение смелое — офис радуется :)

Мне кажется, что яркий образ создать удалось, а по деталям есть вопросы:



Логотип не слишком «европейский» (и сам знак и латинница)? Не испугаются этого суровые матерящиеся (иначе название не поймут) мужчины...

Почему птичка такая добрая? Почти твиттер... Она же «мощь полета»?

На биллборде, на мой взгляд, можно убрать половину всего.



А вот с названием неоднозначно... Не знаю, хороша ли такая фонетическая основа, поскольку аудиторию не изучал. Но мне неудобно его произносить и в смысле произношения (мой линг. критинизм) и в смысле того, что произносится (этика).



Знаете еще: Твой кролик написал. Только кролик в варианте Bunny. alesha-maladec // 15 декабря 2010 - 18:35:55 На мой взгляд, вполне себе работка.

Со стилем и ближе к народу)) Митя // 08 декабря 2010 - 16:59:46 А теперь представьте неанглоязычную аудиторию? как будет звучать название НЕАРБИРД ? )) теряется весь шик. спорное название Степа // 10 декабря 2010 - 12:21:05 Супер, мне очень нравится. Лаконично и без чрезмерных градиентов, так часто применяемых в последнее время. Мне такие знаки нравятся. Что касается концепции, то решение на любителя, схожесть фонетики определяется мгновенно и позволяет смотрящему как минимум буркнуть себе под нос матерное словечко и усмехнуться своей догадливости и смелости заказчиков, а хорошее настроение это как минимум неплохо. Давид Авкян // 08 декабря 2010 - 20:31:37 В случае со слоганом, исчезает смысл нецензурного выражения. Это же очевидно. Такое впечатление, что авторы долгое время жили вне России.

Если б, скажем, было :

NEAR BIRD, УПЛОЧЕНО! - тогда понятно!

Несколько моих друзей ездят на BMW. Могу представить их реакцию на эти «заманчивые призывы». По графике - все с языка сорвал Nimax

Р // 08 декабря 2010 - 20:32:34 Ай, выдумщики! А ведь вё было скорее всего так - курилка, двое, или трое обсуждают бриф (в идеале. скорее всего заказчик свой и просто попросил). И тут случайно, кто-то выдаёт "А слоган будет - починим, не***т!". Тут же второй "Ага, а не***т латиницей напишем, вот тебе и бренд...тишина, переглянулись, улыбнулись...и понЯслося!)) Угадал?)) а развитие будет такое - запустят кампанию, народ будет лыбиться, но "вдруг" найдется кто-то сердобольный, кто напишет куда надо. Это возмущение станет достоянием парочки, другой изданий. Ещё больше народа узнает об этом, компания "примет все меры". переименуется в NB и все довольны: и потребитель и студия, а главное клиент. Я везде вижу заговор? ))

а если серьезно.... (*музыка из к.ф "Барон Мюнхаузен")...Люди, да ведь нормально. Не, ну правда, забавно ведь. Как минимум прочитают и улыбнутся, а это хорошо!....всё я к врачу!) Инна // 08 декабря 2010 - 22:15:34 Нимакс, как обычно, языком. как помелом. Gadgett // 09 декабря 2010 - 00:45:22 Люблю унылые коменты. Коментят люди о том что материал дизайнером не понят и все такое. Ну вот не веет от этого лого автомобилями BMW... Кстати от самого лого BMW автомобилями тоже не веет - мячик и мячик. Помню даже у них раньше ролик такой был где мячик катится и закатывается в свое место на логотипе (не знаю правда в Росси этот ролик был в проказах или нет). Так что не суть. Хотите что бы все знали, что вы Бэхи ремонтируете? Так и пишите - "Ремонт БМВ" - типа как на биллборде. А в лого всякую всячину тащить не нужно, а то приспичит вам потом и москвичи (ну или мерсы) ремонтировать, а у вас из лого БМВ торчит? Что тогда? Тогда еще один унылый комент будет - "дизайнер не дальновиден". Так что нечего. Все тут в материале дизайнер почувствовал.

А в целом фонэтическая игра и вправду не очевидна даже для тех кто английский учил. Те, кто учил немецкий-французский-что-то еще-ничего и вовсе в пролете. Но все же лучше чем кривой слоган пива Бад "Bud собой!". Биллборд и вправду подкачал. Зато типографика вложеная в узорчик шдевр, может (с)пёрто? Если нет, то салют из пушки. Леха // 08 декабря 2010 - 23:11:15 По-моему, очень грубо. Сосёт за копейки, только теперь это - птичка на БМВ. Елена // 08 декабря 2010 - 23:14:12 "Починим, не взирая на условности" ... хорошо пропарили заказчика))))) NO COMMENTS // 09 декабря 2010 - 00:11:46 2 NIMAX



По иронии судьбы, это не то самый кейс, которым я хотел похвастать. Пружина интриги в том, что бренд, котрый мы выпустили пол года назад, для школы танцев "PLASTICA"

http://dance-plastica.ru/ - является слишком старым для новости на AdLife. Хотя, кейс, на мой взгляд-действительно интересный:

Лого - http://n-comments.ru/portfolio/?pid=22

Креатив - http://n-comments.ru/portfolio/?ct=3

3-D ролик - http://n-comments.ru/portfolio/?pid=59



Поэтому, выложил, то, что сделали недавно. Раз обещал)). Ну так, поднять настроение коллегам, пред новым годом))) Эхо // 09 декабря 2010 - 00:24:14 Ни черта не смыслью в дизайне,потому оффтоп-Гаджету: придумал слоган пиву BUD "Не является лекарством.Является стопроцентным БАДом" )

А работы Но Комментс видел-очень классные! Ян GadGett // 09 декабря 2010 - 22:45:42 Эхо - нормальный такой копирайтерский труд)) Я бы тоже пофантазировал с удовольствием на эту тему , но мне завтра утром в школу, а у меня эльф не прокачан - ну вы понимаете)) Р // 09 декабря 2010 - 10:27:39 2 GadGet

а я вчера своему 81 апнул. грац ми!)

ну, что бы не сочли за оффтоп:

А чего АБ молчит? Хочется услышать! )

2 NO COMMENTS

с поднятием настроения коллегам справились. успехов. КП // 09 декабря 2010 - 12:01:20 Эх, вы... Герцоги мира. ттаарррабаррщик // 09 декабря 2010 - 12:37:58 оченно когда народ рассуждает о игре слов в неймах. все тут же напяливают очочки и открывают журавлева с фоносемантикой, а между строк проскакивают слова типа "этимология данного фонотипа" ... откуда не возьмись, боком примазывается "позиционирование" ... а там и до брединга не далеко.



2ноу коментс. красавцы! классная работа. свою аудиторию найдет точно! NO COMMENTS // 09 декабря 2010 - 13:26:59 2 ттаарррабаррщик: Служим отечеству!))



Хоть я и не верю в маркетинг, а лишь иногда с ним считаюсь. Могу сказать, что обслуживать постгарантийную машину для любого автовладельца - это процесс связанный с высокой вовлеченностью и негативной мотивацией.



Сейчас поясню.

Высокая вовлеченность, как тип потребительского поведения, связана здесь главным образом с желанием найти как можно более выгодный вариант обслуживания, ремонта, покупки запчастей для своего авто, в нашем случае BMW. Т.е. человек запаривается, обзванивает СТО, просматривает интеренет и т.д. пока не найдет для себя и своей машинки наиболее приемлемый вариант в соотношении цена/качество обслуживания.



Негативная мотивация - в нашем случае объясняется тем, что когда машина ломается или требует хоть какого-то ремонта - это всегда проблема. Т.е. человек вынужден срочно выделять на это незапланированный бюджет (запчасти на BMW не из дешевых).



Поэтому аргументация в рекламном сообщении "Починим, NearBird!" зиждется именно на степени вовлеченности и типе мотвации наших владельцев постгарантийных BMW.



Знакомая // 09 декабря 2010 - 14:13:22 Ваня! Ну когда ты уже повзрослеешь-то? Тебе не надоело из себя шута горохового строить? Может уже хватит глумиться над клиентами! Однажды будешь плакать горькими слезами. Хомяк // 09 декабря 2010 - 17:07:41 Иван, вы молодец.

Мне очень нравится "ПОЧИНИМ И НЕ..БЕТ!!!" - Это четкое утверждение исполнителя, что мы отремонтируем вашего коня и не важно какие усилия мы для этого приложим.

Что дает гарантии клиенту и спокойствие даже из этих слов!!!!!!! ADOV // 09 декабря 2010 - 17:12:04 Продолжение обсуждения уже тут: http://www.adme.ru/nejming/avtoservis-v-peterburge-nazvali-niebiod-221955/ Морожин // 09 декабря 2010 - 17:37:20 Blue water, но работать будет....



Грустно.. ттаарррабаррщик // 09 декабря 2010 - 19:27:23 2NC



=) ... единственный минус - это очень сильная привязка к качеству. ни дай бог техник сделает хреново. вы по пацански ответили.... с другой стороны привязали... обратной дороги нет))) так пусть чинят и ниипет))) NO COMMENTS // 09 декабря 2010 - 19:56:18 2 ттаарррабаррщик



На самом деле, если отбросить весь пафос и как всегда отказаться от идеи надувания щек)), то скажу следующее - решение NEAR BIRD далось очень тяжело. По неймингу было предложено порядка 10 вариантов и были очень достойные во всех отношениях и с фоносемантической и аудиальной точек зрения. Мы провоцировали заказчика аж 2 раза на то, чтобы он отказался от этой концепции в пользу других, более спокойных и солидных наверное, пугали возможными последствиями, приводили примеры неудачных кампаний. Но все это не имело значения для нашего смелого клиента и он, думаю, окажется прав.



Что касается, четких и дерзких парней - так это действительно так. И саму СТО держат серьезные ребята и к ним чиниться приезжают тоже не из робкого десятка...так сказать. Думаю они между собой всегда договорятся))



Я могу утверждать одно, если бы мы разрабатывали бренд- концепцию для очередного официального дилера, то естественно подход был бы другим (наверняка более скучным). Но ведь мы по сути говорим о вторичном сервисе, гараже, ангаре. Так уж лучше так, чем никак.



Кстати, после минимальных попыток себя прорекламировать (банер, флаера), к нашему заказчику поехали чиниться и не по знакомству, а реально с улицы, что называется. Вот и думайте))

ттаарррабаррщик // 09 декабря 2010 - 20:18:36 оффтоп: друг приехал с месяц назад в гости "кретивить" типо. давай говорит Жень мне имечко придумаем для автомастерской по прокачке. скорее конструкторское бюро. получилось AD cars (advanced design cars) =) ... и ниче. доволен. )))) ab // 10 декабря 2010 - 10:24:35 2NO COMMENTS



1) Что вы, простите, разработали?

BRAND? :-)

BRANDBOOK? :-)

Вы БОЛЬНЫ?



2) Птичка и вентилятор - ...:-)

3) Пчелайн ваще ПАРАЛЕЛИТ с БЭХиным колером :-)

4) Концепт РК: главное - жахнуть по ЗЕНКАМ, а чем - .......



5) По дизайну - все сказано выше



П..Ц, одним словом...

НАДО ПОРОТЬ :-)





NO COMMENTS // 09 декабря 2010 - 21:51:06 2 AB



Александр, приходите к нам в гости с ремнем!)) Порку от великого и ужасного - сочту за честь. (not gay)))

Мы так всей своей группой творческой приподнагнемся, штанишки приспустим. А вы нас ремнем, ремнем, чтоб не засирали больше окружающую среду!



Это не брэнд, это просто попытка заявить о себе обычному СТО с ангаром. Таких мильен.)

Да, я болен. А вы, нет? В нашей, простите профессии (если ее так можно назвать) есть другие люди?))



P.S. Не судите строго, мне еще в армии голову отбили))) ab // 09 декабря 2010 - 22:23:53 2NO COMMENTS

Иван! Дорогой! :-)

я ж любя :-)

Ну ить Сергей Славинский ТАК СТАРАЛСЯ по полочкам раскладывая

ТМ и Brand .....(читай его почаще)



Для СТО с ангаром - ШЕДЕВР (это я совершенно :-) СУРЬЕЗНО)



way to go! :-) NO COMMENTS // 10 декабря 2010 - 11:26:00 2AB



Я думал,Александр, что хотя бы здесь вы поддержите меня авторитетно!)) Эх...А вы!? ( отворачиваюсь в сторону и едва сдерживая слезы удаляюсь)))



Просто я хочу чтобы наш мир стал немного добрее, красочнее и счастливее!)) Сомелье // 10 декабря 2010 - 14:10:49 Как вы лихо своим работам наклеиваете этикетки - "БРЕНД" !!!!

А известно ли Вам, что к бренду можно отнести только то, что харакетиризует в сознании потребителя товарную категорию? А не только залихватский дизайн?Примеры:

Спортивная одежда - ADIDAS, NIKE. Бренды?

Водка - "Столичная" (для всего мира просто "Столи"), "Абсолют".



Авторемонт? Неужели ?... NO COMMENTS // 10 декабря 2010 - 15:05:43 2 Сомелье



Спасибо, что ВЫ, с нами, КЭП!)) Игорь Лорак // 10 декабря 2010 - 20:50:58 Это ж надо было так исковеркать английский )))

Фирменый стиль ни о чем.

Хрясь и Пополам // 11 декабря 2010 - 06:54:18 "Птица является движущей силой шестеренки, а значит, и всего механизма" - ппц! ЗАНАВЕС!!! ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ.. NO COMMENTS // 11 декабря 2010 - 16:50:48 2 Хрясь и Пополам



Это успех!!!)

Хрясь и Пополам // 11 декабря 2010 - 17:17:53 2 NO COMMENTS



Несомненно! Полный АНШЛАК :-) NO COMMENTS // 11 декабря 2010 - 21:01:49 2 Хрясь и Пополам



Евгений Петросян не одобряет этот пост))) Антимаркетолог // 11 декабря 2010 - 23:33:59 Обоснование бренд-концепции - это гениальная пародия и злая сатира на то,как рекламисты впаривают любую хy%ню заказчику, прекрываясь умными терминами и знанием матчасти! NO COMMENTS - красавцы, всех на чистую воду вывели)). Господа, это же зеркальное отражение всех ВАС!!! Хрясь и Пополам // 12 декабря 2010 - 02:08:27 2 Антимаркетолог



Ага, а вы всё это покупаете, чтобы прикрыть свои задницы перед директоратом )) Самое главное - так было, так есть, и так будет)). "На дурака не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним, что хошь"! ))) NO COMMENTS // 13 декабря 2010 - 12:56:30 2 Антимаркетолог



Вы нас явно переоцениваете! Мы никакие не красавцы, мы обычные засранцы.) Vlad Semenov // 14 декабря 2010 - 17:35:45 Приходите в NEARBIRD, NEARBIRD не NAEBIRD!



Признаюсь, было непросто докатить шестереночную птичку до БМВ. Чего скрывать - обоснование сосал из пальца.



Нунтяку - пополам аплодирует под закрывающийся занавес,

Ттаарррабаррщик угадал, что я был в очечках,

мы даже почти получили бесплатную порку от ab!



Значит, Ваня, мы шли правильным путем. Я рад, что все мои попытки оттащить тебя от неebird-a оказались безуспешными, ведь в противном случае мы не получили бы здесь столь занимательной меж-комментаторской беседы, наполненной глубоким профессиональным объективным анализом нашей совместной работы.



И согласись, ты немножко лукавишь, говоря, что мы обычные засранцы.

Сам прекрасно знаешь, что не обычные и не засранцы. Мы - НАСРАНЦЫ.

Ведь глубоко в душе нас на самом деле ничего NEARBID )))



P.S. Господа комментаторы, спасибо за ваши мнения, они не пригодились.



NO COMMENTS // 14 декабря 2010 - 17:41:33 Влад! Вернись, я все простчу!))) Хрясь и Пополам // 14 декабря 2010 - 20:08:00 Владик, да не переживай ты так! Это не самая ухёвая работа)) как говорят AD-мэтры: "Мы все не без греха" :-) Vlad Semenov // 15 декабря 2010 - 00:55:30 Ааа... Теперь я понял, почему никто ни в кого камнями не кидается)))