Folx округлил формат «Чашки» 08 декабря 2010 14:15:28 Рекламная группа Folx сделала редизайн интерьера кофеен «Идеальная чашка». «На сегодня конкуренция сетевых кофеен стала очевидна как никогда. В борьбе за потребителя игроки рынка стали активно инвестировать средства в дополнительные сервисы, ассортимент, образование персонала и, конечно, в среду обитания, а именно, в интерьеры», - рассказывает арт-директор РГ Folx Антон Вебер. По его словам, сеть кофеен «Идеальная чашка» периодически проводит замеры рынка и, в частности, качественные исследования потребителей услуг кофеен. Проанализировав результаты исследований, в «Идеальной чашке» решили скорректировать стратегию позиционирования брэнда и занять нишу «кофейного эксперта». Такая коррекция повлекла за собой и редизайн помещений. Рекламная группа Folx предложила ввести новые элементы в интерьерах. Первым и пробным стал небольшой объект в кофейне на Каменноостровском, 2. Это дополнительные площади на втором этаже, предназначенные для курящих посетителей. Как рассказал Adlife.spb.ru Антон Вебер, дизайн интерьера потребовал нового взгляда на детали. «Здесь мы отказались от «героев», но обыграли дымок и кофейные ягоды в виде забавных кругляшей, - поясняет он. – Помещение маленькое, а хотелось сделать его насыщенным – решили ввести зеркала, но не простые, а сферические. Получился fun!». По словам Антона Вебера, именно детали и элементы, достойные разглядывания, а так же грамотно спланированный свет делают маленькие площади (12 м.кв.) привлекательными и уютными для посетителей. «Однако есть важный момент, который следует учитывать при проектировании «точек» с высокой проходимостью, – добавляет Антон Вебер. – Чрезмерно комфортная среда «удерживает» посетителя, при этом кассовый чек увеличивается крайне редко, и как следствие, прибыльность площади уменьшается. Поэтому грань между комфортностью пребывания и мыслью клиента «ну, мне пора» весьма тонка. Так, интенсивностью света и цвета, яркостью деталей и планировкой посадки мы можем регулировать время пребывания. Sorry, а вот это уже маркетинг». Нужно отметить, что для Folx каждая новая «точка» - это полигон для испытания разных идей в новых условиях. «Поднимаясь по ступенькам, вы обязательно заметите красную лампу, которую заботливо прикрутили к дивану, чтоб он божественно светился у вас под ногами, а так же доставлял неудобства клининговой компании!», - улыбается Антон Вебер.

Folx выражает специальную благодарность службе заказчика – Якову Паку и Виктору Павлову. Все новости 11 октября «Smart-реплики» для SMARTEQ от Folx 06 сентября Folx нарисовал «Точку опоры» ТГК-1 20 августа Folx приготовил «бодрую» пиццу 25 января Folx отдал ТГК-1 всю свою живую энергию. Плюс конкурсный календарь 18 января Folx пригласил всех на 4 сезона в Sokos Hotel Влад // 08 декабря 2010 - 14:43:59 3/10 petrucho // 08 декабря 2010 - 15:23:18 а мне нравилось оформление Чашки, когда была связь с кофе... 8( а это почти Чайная Ложка, только вот блины красные. 8) Давид Авакян // 08 декабря 2010 - 19:23:24 Забавное решение с зеркалами! Сказывается архитектурное прошлое...)) ab // 08 декабря 2010 - 20:55:28 Хочу у зеркала, где муть

И сон туманящий,

Я выпытать — куда Вам путь

И где пристанище... Вебер Антон // 09 декабря 2010 - 12:31:42 С дуба падают листья ясеня,

Них...я себе, думал я себе,

Пригляделся я и действительно,

Ох...ительно, Ох...ительно!



читать рекомендуется с выражением Вертинского (в нос) и картавя.... ab // 09 декабря 2010 - 20:45:52 Зимний вечер...

На лесной опушке

Мужикам читал свои стихи.

Мужики спросили,

- Кто ты?

- Пушкин!

И опи..зденели мужики...



Читать рекомендуется осилившим " В КРУГЕ первом"......:-)







rymm // 10 декабря 2010 - 16:34:58 дееее, подкачали... Жаль, мне нравился предыдущий дизайн помещений. Гораздо "теплее", чем сейчас. Хрясь и Пополам // 11 декабря 2010 - 07:41:43 Кто-то тихо опи…. зденивает,

кто-то выронил из рук бокал,

кто атмосферу накаляет,

кто-то просто – перешёл на кал,

все плюют в уют и… все ругают

красоту дизайна и стекла,

мужики не понимают –

как такая мысль проистекла?!!!

Вебер Антон // 13 декабря 2010 - 11:55:03 неплохо-неплохо: начали с интерьеров кофейни, а скатились к поэтическому кружку....



to rymm:

предыдущих было несколько - какой именно? Я думаю мнение будет интересно и руководству ИЧ

Docter // 14 декабря 2010 - 17:29:07 Как постоянный посетитель ИЧ могу сказать, прошлый интерьер мне нравится намного больше... Вот такой вот дизайн, как раз сразу и наталкивает на мысль "ну все, мне пора"... rymm // 15 декабря 2010 - 13:14:02 2Docter: именно! абсолютно согласна. Оба-на // 15 декабря 2010 - 17:32:56 А я думала, что Идеальные чашки уже давно приказали долго жить... Ан нет, еще работают. Лет пять назад прямо в глаза бросались везде, а сейчас одни кофе хаузы с шоколадницами да кофешопами. Может не в интерьере дело? Вебер Антон // 16 декабря 2010 - 11:15:54 Пока Чашки были уютно/интимными - "постоянные посетители"

часами высиживали с одной чашкой эспрессо, курили, делали уроки

и просто тусовались, постоянно уменьшая "средний" чек.

К сожалению, такой имидж желаемой прибыли кофейни не приносил.

С появлением новых акционеров такое положение дел

пришлось исправить, и хочу сказать, что многие и многие

"преданные посетители" были не довольны, многие ушли,

но еще больше появилось новых, которые позволяют сети развиваться.

Развитие идет рука об руку с маркетингом,

который не всегда бывает гладким и пушистым.

В конечном счете, все упирается в прибыль,

которая требует большей проходимости,

ну и так далее…



2 Оба-на:

каждая компания выбирает свою стратегию развития,

инвестирования и средства достижения концентрации в своем секторе.

ИЧ занимает нишу «кофейного эксперта» и она не гигантская,

как у кофейного фастфуда.

Вот вам и масштаб…

ab // 16 декабря 2010 - 13:31:09 2Вебер Антон



"Зарядка - придумали, лишь бы дурака валять! Лишь бы ни черта не делать - здоровенный бугай гири подымает, воздух впустую перемалывает! Пусть он камни таскает, вагонетки с углем - и платить ему не надо - он же за гири-то деньги не берет!

Ежели у нас народ, весь трудовой народ, вместо физ. зарядки будет по утрам яму копать - у-у-у ямище-то будет! Во туда воды накачать и этих... водоплавающих пустить... гусей... перспектива - через год на каждого - во! на каждого по два гуся.... не, по четыре... по четыре гуся буде - и это вместо физ. зарядки!



А ноги, футбол - двадцать два бугая один мяч перекатывают! А вы выдайте каждому ну это... каток! Так они, 22 бугая, 22 бугая, да на полтора часа.... да на полтора часа и на 22 бугая... два пишем, семь на ум пошло........... они все поле заасфальтируют! А еще зрители по рублю дадут, сто тысяч зрителей по одному рублю - это будет.... сто тысяч да по одному рублю... это будет..... да просто сумасшедшие деньги!



Марафонцы - видали? Как страус - 140 км бегом дает... его кто нибудь использует? Он же порожняком бегит!

А ежели он почту захватит? А сюда еще на загривок - мешок крупы, и в глубинку! У нас же транспорт освободится! У нас такое будет, такое будет!"



Аркадий Райкин, "Рационализатор" Хрясь и Пополам // 17 декабря 2010 - 01:11:54 2 ab

Хороший "приход"...: -)

