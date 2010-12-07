Flashtech сделал «Шаг навстречу»

07 декабря 2010 12:18:58

Студия Flashtech разработала сайт для благотворительного фонда помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Шаг навстречу».

Как пояснили Adlife.spb.ru в студии, благотворительный фонд помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Шаг навстречу» занимается несколькими направлениями деятельности. Приоритетными из них на данный момент являются: помощь детским домам, помощь детскому онкологическому отделению ГКБ №31, поддержка творческого фестиваля детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу».

По словам разработчиков, основной задачей было создание информационного ресурса в интернете, который содержал бы все необходимые сведения о деятельности благотворительного фонда. Выбор флеш-технологии для создания сайта неслучаен: на данный момент в интернете довольно много сайтов благотворительной тематики, которые выполнены «на скорую руку» и неудобны в использовании. «Такие сайты вызывают сомнения о реальности существования организации, поэтому было решено делать сайт не только информативным по содержанию, но и оригинальным по дизайну и навигации», - считают представители студии.

На сайте можете подробно познакомиться с программами фонда, изучить различные варианты помощи детям, узнать свежие новости из жизни фонда. Кроме того, на сайте создан специальный раздел SOS, где можно узнать истории детей, которые нуждаются в помощи.


«Мы должны учиться помогать друг другу. Это ответственность, которую далеко не каждый готов на себя взять. Но, только объединившись, мы можем добиться необходимых результатов и спасти чью-то жизнь. Мы надеемся, что сайт сможет повысить эффективность мероприятий, проводимых фондом, и людей, неравнодушных к чужим проблемам станет больше», - говорит Александр Радченко, возглавляющий студию Flashtech.

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Обсуждение

ттаарррабаррщик // 07 декабря 2010 - 20:09:42

логотип. зачем же так?!

*а если у меня нет флэш плеера, что делать будем?

Рататуй // 07 декабря 2010 - 22:29:52

Надо ставить) Не берем в пример организации где отключают все и вся... Там рабочие места вообще не приспособлены для работы в интернете...)

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