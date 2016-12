«Ливиз» расстался с «колючими лучами» 06 декабря 2010 16:35:54 Петербургский ликеро-водочный завод «Ливиз» провел масштабный ребрэндинг. В 2010 году, параллельно с модернизацией производства и созданием рецептур принципиально нового качества, группе компаний «Ливиз» потребовался комплексный ребрэндинг, который провело брендинговое агентство Сергея Леликова Lelikov & Partners Brand Bureau. Как пояснили Adlife.spb.ru разработчики ребрэндинга, задача была сформулирована собственником лаконично: восстановить былые позиции брэнда на исторических рынках и одновременно выйти на федеральный уровень дистрибуции c новой продуктовой линейкой, концепцию и дизайн которой также разрабатывает Lelikov&Partners Brand Bureau. При выработке обновленной позиции брэнда было необходимо сохранить преемственность. Внести новизну, основанную на традициях, так как еще с советcких времен брэнд «Ливиза» завоевал в Северо-Западном регионе очень сильную позицию, которую и удерживал вплоть до 2006 года, пока не последовал ряд событий, на некоторое время замедливших развитие группы компаний. Ребрэндинг проходил в несколько стадий. На первой стадии была проведена глубинная диагностика существующего положения брэнда. Для построения нового позиционирования было необходимо определить проблемное состояние брэнда со всех сторон и на разных уровнях принятия решений. Далее была разработана коммуникационная платформа и, как следствие, потребительский интерфейс корпоративного брэнда. В процессе работы были проведены четыре брэнд-сессии по выработке новой структуры брэнда с участием топ-менеджеров и других ключевых сотрудников компании. Редизайн фирменного знака

Общая структура знака в целом осталась прежней. «Колючие черные лучи были заменены на стилизованные листья, создающие ощущение экологического природного оазиса, - комментируют разработчики. – Образ северного оленя стал более детально прорисован и обрел правильное для восприятия движение - слева направо». Кроме того, на основании новых, выработанных совместно с топ-менеджментом компании ценностных ориентиров брэнда, родилась его дополнительная BTL –коммуникация – ГК «Ливиз» взяла на себя ответственность опекать группу северных оленей в Санкт-Петербургском зоопарке. Слоган глобального позиционирования - "В согласии с природой". Все новости 14 сентября Adlife.spb.ru поздравляет! Сергей Пилатов стал дедом 09 июня CORUNA растет не по дням, не по часам, а куда весомей: в сфере brand consulting Крупский // 06 декабря 2010 - 17:02:46 Если, честно, то эмоционально скучный лейбл

В первом случае хоть гротеск был...



"Водка которая вас уважает..." :) Знаки препинания // 06 декабря 2010 - 17:15:51 В согласии с природой - это березовый сок. Незабродивший. ab // 06 декабря 2010 - 21:06:29 РАСТАМАНСКИЙ П..Ц

Ждем АБСЕНТ от Ливиза :-) Прохожий // 06 декабря 2010 - 21:16:44 Ума нет ...



Лучи на старом логотипе - стилизованное северное сияние.

А теперь?

Водка и табак в одном флаконе? NO COMMENTS // 06 декабря 2010 - 23:22:27 Прописные буквы всегда разрежаются, Л И В И З. Хрясь и Пополам // 07 декабря 2010 - 00:16:07 Ох, мля!!! Диверсия!!! Серёжа, что ж ты сделал?! Солнце село, и… олень ломанулся в обратную сторону….. Типа, теперь он бежит правильно! Ибо, олени в природе бегают исключительно – направо, и… только в экологически чистых декорациях – сквозь зелёную листву табачного оазиса. По ходу, олень мутировал – произошла явная трансформация: рога изящно загнулись на подобие фуражки старшего офицера мин.обороны РФ, а на жопе обозначился поросячий хвостик. Олень стал длинноног, благороден и до идиотизма самодоволен…. Теперь он «более детально прорисован и обрел правильное для восприятия движение». Возможно это так, одного не пойму – нах?! Про шрифты – говорить лениво, а за слоган – убить мало!!!

Едрёна медь, только в РФ возможен такой бред!!! Хотел бы я посмотреть на маркетологов «Johnnie Walker», которые из соображений ребрендинга, развернули бы в обратную сторону своего «Ваню-пешехода». Интересно, как бы их потом пытали на совете директоров? Эх, раша – мать наша!!! А вы говорите – «глубинная диагностика существующего положения брэнда»!!! Какая на хрен – диагностика! В глубокой жопе будет ваш бренд с таким ребрендингом! Серёжа, тебе ли не знать такие вещи!!!

ab // 07 декабря 2010 - 00:25:49 2Хрясь и Пополам

ажно закалдобило :-) NO COMMENTS // 07 декабря 2010 - 01:14:01 Когда я не мог сдать экзамен, я бегал в ЛИВИЗ на ул. Парадной). Правда водочка у них уже тогда в 1998г. была паленая). Так что "правильный олень" уж не восстановит им авторитет НИКОГДА!

лаконично: восстановить былые позиции брэнда на исторических рынках и одновременно выйти на федеральный уровень ///



Эх...Сколько преподов на кафедре тогда травонулось. Лучше бы я сам сдал экзамен, чем потом выслушивал от начальника кафедры, что я паленой водки накупил.)))



А у вас, коллеги, есть интересная история, связанная с брендом ЛИВИЗ?) Василий // 07 декабря 2010 - 09:14:23 Был ЛОСЬ!!! :) и бежал он "в прошлое"

Теперь олень и он неспешно топает "в будущее"

Было два цвета. Стало куча оттенков, деталек и блендиков.

Давным-давно был принцип - чем больше мулечек и фенечек, тем ниже квалификация исполнитетеля.

Написание ЛИВИЗа стало хуже.



И совершенно не ясно зачем вся эта .... (сининим - "ерунда")

"... глубинная диагностика"

"... потребительский интерфейс корпоративного брэнда"



Итого: Третий класс. Вторая четверть.

FJ // 07 декабря 2010 - 11:26:58 в знаке нет динамики, нет стиля.. за-то есть знаменитый "русский лубок" ;) Виктория // 07 декабря 2010 - 12:54:40 Интересно, сколько еще го..на выльют тут господа "эксперты"?

Странный менталитет, конечно. По каким таким пыльным учебникам вы правила написания, стилистики и построения знаков комментируете? Самое удивительное, что пишут-то на всех подобных сайтах комментарии исключительно люди без особого бэкграунда и без выдающихся достижений. Может быть вы таким образом думаете свой статус в чьих-то глазах поднять? Работать надо! Над собой работать! Делом заниматься. А не словесным поносом.



А на мой взгляд, стало довольно свежо и более современно.

На счет продукции - вопросы к производителю задавать надо, а не к агентствам. И, кстати, новая продукция у Ливиза отменного качества! Проверяли уже многие знакомые.

Жить надо настоящим и смотреть надо в будущее, а не прошлыми дурными воспоминаниями и желчью. NO COMMENTS // 07 декабря 2010 - 14:02:32 Если вдруг всем станет известно, что ЛИВИЗ по качеству не уступает например ABSOLUT, или FINLANDIA. То до логотипа ЛИВИЗ всем будет, как до одного места, тем более новый он или старый. Народ будет пить почем зря!)

Я думаю, что вместе с ребрендингом нужно срочно запускать BTL по всем гипермаркетам города с бесплатной дигустацией "нового ЛИВИЗА". Девочки-промоутеры любезно наливают всем желающим по 50 гр. Мужички смакуя, отходят в сторону ( после того, как приняли) с задумчивым и немного повеселевшим видом, вслух произносят одну и ту же фразу : " Да! Это, тот самый вкус! " ну или типа того... А жены немного нервничают и оттаскивают за рукава своих мужиков, которые решили по второму кругу продегустировать.

Кстати можно кросс-промоушен замутить с колбаской какой-нибудь, ну или сосисками, которым так же требуется возрождение)))



Как вариант, водку ЛИВИЗ можно сделать модной клубной водкой для мажеров) в рамках ребрендинга естественно))

ттаарррабаррщик // 07 декабря 2010 - 20:34:22 Ребрэндинг проходил в несколько стадий. На первой стадии была проведена глубинная диагностика существующего положения брэнда. Для построения нового позиционирования было необходимо определить проблемное состояние брэнда со всех сторон и на разных уровнях принятия решений. Далее была разработана коммуникационная платформа и, как следствие, потребительский интерфейс корпоративного брэнда.



Господа, ВЫ сами верите в то что написано?! ))) и каким боков вы относитесь к позиционированию?! ...



коммуникационная платформа - загляденье. еще градишных рук дело. первый камень брединга в спб.



BTL –коммуникация – ГК «Ливиз» взяла на себя ответственность опекать группу северных оленей в Санкт-Петербургском зоопарке.



в скайпе есть смайл такой - катающийся. вот ему тут самое место))) vit // 08 декабря 2010 - 14:15:33 вот это мастерство, уважаю.

одно дело - оленя развернуть и северное сияние на листики заменить - цена 3000 рублей.

и другое дело - "глубинная диагностика, построение позиционирования, коммуникационная платформа, потребительский интерфейс" - тут уж дешевле 30 000 долларов никак.

тож так хочу :)

ab // 08 декабря 2010 - 20:35:50 2vit

в стране ЧУКЧ маркетинговый жаргон при ГРАМОТНОМ "ПОДОГРЕВЕ" может многое :-) samvrasov // 09 декабря 2010 - 13:25:13 Эх ...Леликов , куда ты котишься..к таким оленям попадешь -не воротишься!"

Так вот ты какой северный олень?

liver // 09 декабря 2010 - 15:44:59 Сергей,

молодец! ab // 10 декабря 2010 - 01:08:36 давайте по-порядку:



1)опустим "накопленную" :-) узнаваемость ТМ "Ливиз"...

Вот до революции была.



2) после того, как миру был явлен новый ЗНАК ФИРМЫ, появилось желание спросить

у разработчиков, а какую идейную платформу закладывали?

рихтануть (в согласии с природой) старый лого?

А старый "смысл" ревизии придать не возникло желание?

Какой н..х ОЛЕНЬ? В Питере?

И какая разница, куда он раньше бежал и нонче бежит, ежель не наш это зверь...:-)

Ну не символ это Питера :-) Что в обрамлении ягеля, что в обрамлении табачного листа :-)

И не был символом, и не станет....



3) Не возникло желание предложить Клиенту вернуться К КОРНЯМ?

В истории Ликёро-водочного Санкт-Петербургского завода, поставщика № 1 двора Его Императорского Величества, много чего любопытного.......







ab // 11 декабря 2010 - 11:38:28 http://adlife.spb.ru/blog/?pageid=2&blog=104236&id=255853 NO COMMENTS // 11 декабря 2010 - 21:55:29 2 AБ



3) Не возникло желание предложить Клиенту вернуться К КОРНЯМ?

В истории Ликёро-водочного Санкт-Петербургского завода, поставщика № 1 двора Его Императорского Величества, много чего любопытного.......

++++ bzz // 14 декабря 2010 - 15:19:58 Слишком экологично-наркоманские листики ))) romantic // 18 декабря 2010 - 00:40:03 Я не рекламист. 18 лет в торговле, последние 5 директор универсама-24 часа. В 90-е был фанатом ЛИВИЗа и мне

было все равно куда бежит олень. Но когда я увидел венок из конопли, то долго смеялся. С таким "украшением", нашего оленя за границу не выпустят.

P.S. А вот "Столичная" гордо несет свой флаг Sinael // 15 декабря 2010 - 13:13:52 ***

А у вас, коллеги, есть интересная история, связанная с брендом ЛИВИЗ?)

***



есть. я летом езжу на велосипеде через весь город, так магазин ЛИВИЗ находится ровно на том перекрестке, через который мне надо перетаскивать велосипед на себе (локация возле ТЦ «Варшавский Экспресс»). так вот, стОит там встать на перекрестке — сразу лезут знакомиться ужасные забулдыги, которые там практически круглосуточно! :)



можно, я защищу новый логотип?

как бы вы тут не ругались, новый логотип тоньше, чище и прозрачнее старого. жаль, конечно, что северное сияние и лось потерялись, да и листья веером, как опахало, — но ведь и жизнь на месте не стоИт! а водка — она водка и есть, и чёрт с ней, ближе к природе ей не стать ни на пядь, ни на ноготок. с точки зрения читой графики новый логотип эстетичен, и хватит с него.



п.с. я лично не знакома с Лёликовым и ни с кем из его окружения. я просто пытаюсь вас помирить между собой чисто по-женски ;) Хрясь и Пополам // 15 декабря 2010 - 05:52:52 2Sinal

Наконец-то, среди нас – «уркаганов», появилась красивая женщина с приличными манерами))

Ок, а теперь давайте представим что Вы - Sinal, сделали нечто достойное в своей жизни. Ну, например, написали выдающуюся картину (на уровне Шагала, Филонова, Малевича, Кандинского и т.п.) и вот приходят через 50 лет «сопливые» потомки, и с умным видом говорят, что на Вашей картине "олень бежит не в ту сторону"! И вообще, Ваши работы требуют «переосмысления» и современной трактовки... После чего, начинаю без тени смущения "править" Вашу картину… А чего стеснятся? Ведь автора уже нет среди живых! При этом своего ничего не вносят, нахально ломают Вашу идею, и выдают свою мазню за нечто прогрессивное. При этом они делают умный вид, пишут «здравые обоснования» и проч. хрень, чтобы оправдать свой дешёвый «новодел». Естественно, всё это делается не бесплатно, чего уж там лукавить. Ну, да бог с ним… всё правильно – в цивильном обществе услуги должны оплачиваться. Но! Мля, хоть кто-нибудь может мне сегодня назвать ИМЯ ТОГО ПАРНЯ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ «КОЛЮЧИЙ» ЛОГО ДЛЯ ЛИВИЗА? Кто помнит его имя и фамилию?! Расскажите мне его биографию! Хотя бы из уважения к этому человеку! Расскажите про первых художников ЛИВИЗа! Ведь это – наша история, какая бы она ни была… И эта «колючка» – символ русского БРЭНДА! Хрен там! Тишина, молчание, никаких воспоминаний! И ни какой дани уважения к автору оригинального лого, как будто и не было никого!

Я могу простить «беспамятство» многим из нас, называющих себя – «самоучками» в рекламе (хотя, получается наоборот – самоучки больше знают, чем «профи», или хотя бы стремятся узнать), но бывшему преподу «мухи», сори – не прощаю! При всём уважении к его бывшим заслугам! И коммерсам с ЛИВИЗа - сори, не прощаю! Вы, господа «ливизовцы», не знаете истории своего брэнда! Вы его не любите! По большому счёту, вам – «временщикам», на него – плевать! Только в этой жизни, всё возвращается - так же и на вас всех когда-нибудь плюнут, разотрут и забудут, туда вам всем и дорога!

Так что извините Sinal, Вы нас не помирите! Здесь вопрос принципиальный, и разговор «душевный»…. Поскольку не все из нас продали душу дьяволу, имя которому – лаве.

ab // 15 декабря 2010 - 11:04:54 2Sinael

"А у вас, коллеги, есть интересная история, связанная с брендом ЛИВИЗ?)"



Даже далеко ходить не надо: вики выдает достаточно для того, чтоб

Грымову опосля лого БОЛЬШОГО театра заказать знак для БЫВШЕГО

"Ликёро-водочного Санкт-Петербургского завода числившегося поставщиком № 1 двора Его Императорского Величества. Это был единственный в мире завод, который для народа выпускал такую же по качеству продукцию, как и для царского двора".

Мешиков, Голицин......

Какие еще нужны ИМЕНА????

Так нет же - меняем вектор ОЛЕНЬЕГО :-) бега, лучи на гербарий, СССР на СОВОК....

и все это называем слиянием с архитектурой арт-деко аля Empire State Building



Sinael // 15 декабря 2010 - 13:28:22 для Хрясь и Пополам:

видите ли, уважаемый, я подумала о том, что С ТЕХ ПОР, как ЛИВИЗ был поставщиком двора Ея и Его, много что изменилось, в том числе и _начальство завода_. а тем, кто заказал новый логотип, на историю родной страны глубоко начхать, для них главное — наполнить сундуки в подвалах звонкой монетой да жить хорошо.

я понимаю Ваше негодование в адрес моего отношения к новому логотипу. тем более, что мне нечего Вам противопоставить: я ни разу не пробовала продукцию ЛИВИЗа, и не изучала его многолетнюю историю. я посмотрела на новый логотип — и он мне понравился как "картинка".

Вы же знаете, в те времена мало кто подписывал "кредитсы" под своими творениями. это было достаточно долго, до 2000-х. только сейчас, гонимые тлетворными влияниями Запада, стали подписываться все группой под творением, созданным одним человеком.....



видите, к чему я веду? сейчас совершенно другой ЛИВИЗ, не тот, каким он был. с другим отношением к _людям_.

и смена логотипа красноречиво это доказывает. ТОТ заводик, со своими традициями и мастерами, растворился в мраке времени.

так же поменялась VIOLA, помните? раньше это был жуууууууууууткий дефицит, привозимый финскими собратьями. а сейчас? в любом магазине лежит продукт химизации пищепрома.

полагаю, с ЛИВИЗом то же самое.



корабль, гонимый по волнам жизни рукою другого капитана, отдающего приказы другой команде, поменял свой флаг. Sinael // 15 декабря 2010 - 13:31:32 для АБ: получается, что ЛИВИЗ «побежал» в противоположную сторону в опаловом тумане, обложившись дурман-травой. эгрегор поменялся, а значит, будут меняться и те, кто к нему подключен. этакая современная магия...