Взаимодействие PR-агентств с заказчиками обсудят в Доме радио

06 декабря 2010 16:03:33

9 декабря 2010 года в  Доме радио состоится круглый  стол «PR как услуга». Это совместный проект  коммуникационного агентства Stem Agency  и телерадиокомпании «Петербург». Первая встреча  посвящена  проблемам взаимодействия PR-агентств и корпоративных заказчиков. 

Как пояснили Adlife.spb.ru в агентстве, цикл круглых столов будет состоять из шести неформальных встреч, первая из которых посвящена развитию взаимоотношений между компанией-клиентом и агентством и называется «Агентство и клиент – непростой разговор».

За круглым столом в  зале  одного из самых знаменитых зданий Петербурга,  «Доме радио», соберутся специалисты по связям с общественностью, работающие в крупных компаниях и их коллеги из ведущих агентств города. Организаторы ожидают на встрече пиарщиков компаний «Силовые машины», «Петроэлектросбыт», «Летрансгаз», «ТГК-1», «Морской порт Санкт-Петербурга», Tele2, МТС и других крупных компаний. Агентства будут представлены BC Communications, «Михайлов и партнеров», Global Point, Stem Agency и другимиУчастники круглого стола расскажут о своем опыте сотрудничества, поделятся проблемами и способами их решения, наблюдениям и рекомендациями по построению эффективной работы.

 «Круглый стол - это начало формирования диалога между  PR-профессионалами, - говорит Елена Маткевич, генеральный директор Stem Agency.- Он для всех заинтересованных специалистов, готовых обмениваться опытом и развиваться. Только в диалоге между собой мы сможем обеспечить стабильное развитие отрасли и повышение престижа профессии».

 Участие в мероприятии бесплатно. На круглый стол приглашаются все желающие специалисты по связям с общественностью Санкт-Петербурга. Для того, чтобы стать одним из участников, необходимо зарегистрироваться, связавшись с организаторами из агентства Stem Agency.

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ab // 06 декабря 2010 - 21:10:33

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