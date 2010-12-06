Взаимодействие PR-агентств с заказчиками обсудят в Доме радио

06 декабря 2010 16:03:33

9 декабря 2010 года в Доме радио состоится круглый стол «PR как услуга». Это совместный проект коммуникационного агентства Stem Agency и телерадиокомпании «Петербург». Первая встреча посвящена проблемам взаимодействия PR-агентств и корпоративных заказчиков.

Как пояснили Adlife.spb.ru в агентстве, цикл круглых столов будет состоять из шести неформальных встреч, первая из которых посвящена развитию взаимоотношений между компанией-клиентом и агентством и называется «Агентство и клиент – непростой разговор».

За круглым столом в зале одного из самых знаменитых зданий Петербурга, «Доме радио», соберутся специалисты по связям с общественностью, работающие в крупных компаниях и их коллеги из ведущих агентств города. Организаторы ожидают на встрече пиарщиков компаний «Силовые машины», «Петроэлектросбыт», «Летрансгаз», «ТГК-1», «Морской порт Санкт-Петербурга», Tele2, МТС и других крупных компаний. Агентства будут представлены BC Communications, «Михайлов и партнеров», Global Point, Stem Agency и другимиУчастники круглого стола расскажут о своем опыте сотрудничества, поделятся проблемами и способами их решения, наблюдениям и рекомендациями по построению эффективной работы.

«Круглый стол - это начало формирования диалога между PR-профессионалами, - говорит Елена Маткевич, генеральный директор Stem Agency.- Он для всех заинтересованных специалистов, готовых обмениваться опытом и развиваться. Только в диалоге между собой мы сможем обеспечить стабильное развитие отрасли и повышение престижа профессии».

Участие в мероприятии бесплатно. На круглый стол приглашаются все желающие специалисты по связям с общественностью Санкт-Петербурга. Для того, чтобы стать одним из участников, необходимо зарегистрироваться, связавшись с организаторами из агентства Stem Agency.