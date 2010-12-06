Лучшие пиарщики награждены на PROBA-IPRA GWA 2010

06 декабря 2010 14:30:25

3 декабря в Эрмитажном театре состоялась церемония вручения одиннадцатой премии в области связей с общественностью PROBA-IPRA GWA. Среди победителей – как петербуржцы, так и представители других городов России.

Как рассказали Adlife.spb.ru организаторы конкурса, за серебристый «самолетик» PROBA в 9 номинациях боролись 43 финалиста. Всего на конкурс  был подан 171 проект из более 30 городов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Украины – это, по словам организаторов,  абсолютный рекорд премии по количеству участников.

«Очень радует энтузиазм регионов, – отметил председатель жюри конкурса 2010 года Андрей Баранников, вице-президент Российской Ассоциации по связям с общественностью, генеральный директор коммуникационного агентства SPN Ogilvy. – Особую активность проявили участники из Челябинска, Красноярска, Тюмени и Нижнего Новгорода: эти города стали лидерами по количеству работ».

Звание «PR-специалиста года»  получила Анна Козловская, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola Export Corporation. Статуэтку PROBA ей вручили председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Александр Коренников и президент РАСО, глава ГК «Ньютон» Алексей Глазырин.

«Лучшей PR-кампанией в Интернете» стал проект Центра оперативного анализа и  прогнозирования Администрации губернатора Челябинской области «Спецсвязь для трех с половиной миллионов». Награждали победителей Игорь  Писарский, председатель совета директоров агентства «Р.И.М. Porter Novelli», и Екатерина Трофимова, исполнительный директор СЗ РАСО.

«Лучшей работой по теории PR» признана книга Майи Душкиной (Москва) «PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и воздействие, технологии и психология». Автор получила награду из рук члена Совета IPRA, председателя совета директоров Point Passat Сергея Трофименко и Алексея Кривоносова, заведующего кафедрой связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, директора Северо-Западного филиала Европейского института PR.

Премию в номинации «Корпоративное издание года» вручал заместитель председателя Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области Валентин Сидорин – лауреатом стала газета PwC Campus, выпускаемая компанией PricewaterhouseCoopers.

В номинации «Студенческая работа по теории PR» лучшей стала студентка Санкт-Петербургского государственного университета Олеся Сулина с проектом «Продвижение имиджа Санкт-Петербурга как культурной столицы России». Победительницу поздравлял декан гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им.М.А. Бонч-Бруевича Сергей Лосев.

Лауреатами премии  в номинации «Лучший студенческий PR-проект» также стали петербуржцы – студенты Санкт-Петербургской академии управления и экономики с работой «Восемь уроков продвижения творческого проекта молодых фотохудожников». «Пробу» им вручили ректор Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Игорь Максимцев и заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Петр Тищенко.

«Электричество без расточительства» – так назывался «Лучший PR-проект в сфере энергетической эффективности и энергосбережения», реализованный Тюменской энергосбытовой компанией. Победители получили «самолетик» из рук представителей компаний-партнеров номинации – Ларисы Семеновой, начальника PR-департамента ТГК-1, и Евгения Гайворонского, заместителя генерального директора – исполнительного директора Северо-Западного филиала «Главсетьсервис ЕНЕЭС».

Лауреатов «Пробы» в номинации «Лучший социальный PR-проект» объявляла Юлия Грязнова, советник Министерства здравоохранения и социального развития РФ, председатель Комитета по социальному развитию РАСО. Третье место в данной номинации получила «Программа «Партнерство» – Конкурс проектов 2009 ОАО «Вольскцемент», представленный компанией «Альфа Цемент» (Москва). Вторую премию завоевал проект группы компаний «Итера» «Полет надежды», а первое место досталось проекту группы компаний Wagner «Дети ждут!». Юлии Грязновой, как советнику Минздравсоцразвития РФ, была торжественно передана международная премия IPRA Golden World Awards: 5 ноября в Лондоне были объявлены обладатели этой престижной награды, и победителем в номинации «Здравоохранение» стала коммуникационная компания Минздравсоцразвития России и Федерального медико-биологического агентства РФ по развитию массового безвозмездного донорства крови и ее компонентов. Конкурс PROBA сотрудничает с IPRA Golden World Awards, начиная с 2004 года: обладатели российской премии выходят на соискание одной из самых престижных международных отраслевых наград. «Победа проекта Минздравсоцразвития РФ в очередной раз доказала, что этот пьедестал для российских профессионалов PR вполне достижим», - прокомментировали в агентстве. 

Авторов лучших «PR-проектов года» чествовали председатель жюри PROBA-IPRA GWA 2010 Андрей Баранников и Станислав Наумов, вице-президент Фонда «Сколково» по взаимодействию с органами государственной власти и общественностью, вице-президент РАСО. Третья премия была присуждена проекту ярославской компании «ПрофильМедиа» «Здоровый Ярославль». Второе место занял проект «Парк культуры и чтения «Буквоед», реализованный одноименной петербургской книжной сетью. А лучшим из лучших был признан проект РусГидро (Москва) «Саяно-Шушенская ГЭС: год спустя Возрождение». 

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