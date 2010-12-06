Dochery переодело любителей зимнего отдыха 06 декабря 2010 11:46:20 Брэндинговое агентство Dochery сделало рестайлинг упаковки термобелья торговой марки Destroyer.



Как пояснила Adlife.spb.ru креативный директор агентства Алина Рукосуева, основной причиной изменения дизайна упаковки стал её устаревший и невыразительный внешний вид. Заказчик хотел увидеть совершенно новый концепт, выразительно подчёркивающий основные характеристики брэнда Destroyer: инновационность применяемых технологий и использование суперсовременных материалов. «По брифу нужно было «объяснить, как работают технологии в тканях, во время активной физической нагрузки при средних и низких температурах», - рассказывает Алина Рукосуева. – Чтобы не перегружать макет текстовыми блоками, мы решили показать эти характеристики графически». В числе прочих задач, важно было унифицировать упаковку для всех линий продукции и связать их единой концепцией. Новый образ должен быть намного ярче, выделяться на полках и способствовать росту интереса целевой аудитории. Было Стало Для того, чтобы каждая линия имела свою особенность, связанную с назначением конкретной модели, были придуманы пиктограммы, отражающие потребительские свойства каждой категории товара. Размер, цвет, модель, гендерная принадлежность, способы ухода за изделием и прочие технические особенности каждого товара дизайнеры также обозначили системой пиктограмм и цифр. В серию были включены линии термобелья для горнолыжников, сноубордистов, владельцев снегоходов, туристов, охотников и рыболовов.

Сотрудникам агентства предстояло не просто скорректировать образ марки, а фактически создать её заново. В новом исполнении изменениям подверглись не только цветовая гамма, но и форма. «В результате упаковка получила актуальный дизайн, стала агрессивной и стильной», - считают дизайнеры. Материал коробки – эластичный пластик. Он позволяет использовать как матовые, так глянцевые технологии, подчеркивая современность и высокотехнологичность представляемого продукта. Для моделей Outdoor Power и Outdoor walk предусмотрена упаковка в виде полиэтиленового пакета с застежками. Творческая группа:



брэндинговое агентство Dochery:



креативный директор – Алина Рукосуева;

менеджер проекта – Мария Азовцева;

дизайнеры – Екатерина Малеева, Василий Горбачев.

Все новости 06 октября «Диетпродукт» расскажет, что такое колбаса Лоли // 06 декабря 2010 - 13:16:58 Хорошая упаковка, приятная.

Зря только разводы на фоне сделали.

Катя Малеева и Вася Горбачев большие молодцы, все на них и держится. Мужик Борат // 06 декабря 2010 - 13:33:57 Не будет работать в торговом зале, или на прилавке. Очень черно все.

Плохо. upeva // 06 декабря 2010 - 18:31:59 круть!

стильно, выдержанно, информативно.

молодцы! ab // 06 декабря 2010 - 20:57:32 1) аккуратно

2) неоригинально

3) эклектично местами (всё боско :-) покоя не дает)

4) прибило ИМЯ конторы: Dochery......:-)

5) утомило ГДЕ НИ ПОПАДЯ пихать брэндинговое агентство....

воспринимается КАК ДИАГНОЗ....:-)

Хлопец и дивчины из Dochery :-)! изживайте комплекс неполноценности...:-)



Вывод: на РЕК поляне появился мульённый прибрендованный :-) КЛОН....

Пластик рулит...................:-)

ab // 06 декабря 2010 - 21:02:14 2upeva



Милочка (милок)!

Ежель ты сподобилась(ился) использовать слово СТИЛЬНЫЙ,

дабы не выглядеть полной дурой (аком) УТОЧНЯЙ, какой стиль ты имеешь в виду..

Безымянный/неназванный стиль - ИДИОТИЗМ Смысл // 06 декабря 2010 - 23:38:48 0 – ноль. Это результат вашего труда.



Вы в процессе работы исследовали упаковки конкурентов и лидеров отрасли?



"1 - Кол" вам, и идите готовьте еще одну домашнюю работу. Авось в этот раз вы не создадите такого ужасного продукта дизайна, оторванного от реальной торговли.

Nimax // 07 декабря 2010 - 09:02:37 Не могу сказать, что понравилась именно эта работа — здесь я пристрастен, поскольку знаю, как сложно подобрать термобелье, зато очень порадовало в целом портфолио агентства. upeva // 07 декабря 2010 - 12:02:24 2АБ



Дядя!

Если вы думаете, что мой коммент направлен на то, чтобы произвести на вас впечатление, то не стоило напрягаться. Это не так. -) Мне абсолютно наплевать, дурой или дураком буду я выглядеть в ваших мудрых глазах. Вы, конечно, правы. У каждого стиля есть имя. И даже у стиля вашего общения.

Однако, спасибо за то, что соизволив спуститься с ваших ватных высот, тыкая пальчиком в небо и млея от собственного обожания, поучили меня жизни.

Мужик Борат // 07 декабря 2010 - 13:47:23 2upeva

Действительно, милочка, уточните - какой стиль?

Хай-тек?

Минимализм?

Арт- нуво?

Арт-деко? upeva // 07 декабря 2010 - 14:47:19 2Борат

Что-то маловато вы перечислили. -) Не знаете больше или забыли?



И, вы что, парами ходите? -) Мужик Борат // 07 декабря 2010 - 16:48:38 Парами у вас мысли в мозгу бегают, суетятся. все никак не успокоятся ))) не важно // 07 декабря 2010 - 17:08:40 помойка!!! я не про Дочерей и их работу, я про комментарии. Вообще, уважающим себя агенствам тут делать определённо нечего. Никакого конструктива, состарившиеся неудачники соревнуются в красноречии, не более того. Эдлайф, стыдно! ab // 07 декабря 2010 - 19:31:49 действительно, НЕ ВАЖНО :-) Мужик Борат // 08 декабря 2010 - 10:45:31 Ага, уважающие себя агентства не вытсавляют откровенную халтуру на всеобщее обозрение. Эта привычка у карликов рынка. Это точно. Редакция // 08 декабря 2010 - 16:07:13 2 не важно



Стыдно должно быть тому, кто пишет такие комментарии. Вы пишете и нас же стыдите??? Владислав // 08 декабря 2010 - 18:38:42 Понравилось.



Аккуратно.

Ярко.

Будет хорошо работать в торговом зале, потому что черно всё.



Про карликов рынка, — это не рынок, а базар, и будет базаром, как минимум до того момента, пока по нему всякие безапелляционно высказывающиеся и прямолинейно мыслящие особи с мудацкими незарегистрированными никами бегать будут. ab // 08 декабря 2010 - 20:39:53 2Владислав

"это не рынок, а базар, и будет базаром, как минимум до того момента, пока по нему всякие безапелляционно высказывающиеся и прямолинейно мыслящие особи с мудацкими незарегистрированными никами бегать будут"

В ТОЧКУ :-)

Алина Рукосуева // 13 декабря 2010 - 21:57:44 Спасибо всем за проявленный интерес к нашей скромной работе. Дочери любят Вас:) aniskin // 14 декабря 2010 - 22:07:07 Извините, но я почему-то вижу надпись "Дестроёб". Что-то не так с глазами?