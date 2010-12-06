Dochery переодело любителей зимнего отдыха

06 декабря 2010 11:46:20

Брэндинговое агентство Dochery сделало рестайлинг упаковки термобелья торговой марки Destroyer.
 
Как пояснила Adlife.spb.ru креативный директор агентства Алина Рукосуева, основной причиной изменения дизайна упаковки стал её устаревший и невыразительный внешний вид. Заказчик хотел увидеть совершенно новый концепт, выразительно подчёркивающий основные характеристики брэнда Destroyer: инновационность применяемых технологий и использование суперсовременных материалов.  «По брифу нужно было «объяснить, как работают технологии в тканях, во время активной физической нагрузки при средних и низких температурах», - рассказывает Алина Рукосуева. –  Чтобы не перегружать макет текстовыми блоками, мы решили показать эти характеристики графически».

В числе прочих задач, важно было унифицировать упаковку для всех линий продукции и связать их единой концепцией. Новый образ должен быть намного ярче, выделяться на полках и способствовать росту интереса целевой аудитории.

Было

Стало

Для того, чтобы каждая линия имела свою особенность, связанную с назначением конкретной модели, были придуманы пиктограммы, отражающие потребительские свойства каждой категории товара. Размер, цвет, модель, гендерная принадлежность, способы ухода за изделием и прочие технические особенности каждого товара дизайнеры  также обозначили системой пиктограмм и цифр.

В серию были включены линии термобелья для горнолыжников, сноубордистов, владельцев снегоходов, туристов, охотников и рыболовов.


Сотрудникам агентства предстояло не просто скорректировать образ марки, а фактически создать её заново. В новом исполнении изменениям подверглись не только цветовая гамма, но и форма. «В результате упаковка получила актуальный дизайн, стала агрессивной и стильной», - считают дизайнеры.

Материал коробки – эластичный пластик. Он позволяет использовать как матовые, так глянцевые технологии, подчеркивая современность и высокотехнологичность представляемого продукта.

Для моделей Outdoor Power и Outdoor walk предусмотрена упаковка в виде полиэтиленового пакета с застежками.

Творческая группа:

брэндинговое агентство Dochery:

креативный директор – Алина Рукосуева;
менеджер проекта – Мария Азовцева;
дизайнеры – Екатерина Малеева, Василий Горбачев.

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Обсуждение

Лоли // 06 декабря 2010 - 13:16:58

Хорошая упаковка, приятная.
Зря только разводы на фоне сделали.
Катя Малеева и Вася Горбачев большие молодцы, все на них и держится.

Мужик Борат // 06 декабря 2010 - 13:33:57

Не будет работать в торговом зале, или на прилавке. Очень черно все.
Плохо.

upeva // 06 декабря 2010 - 18:31:59

круть!
стильно, выдержанно, информативно.
молодцы!

ab // 06 декабря 2010 - 20:57:32

1) аккуратно
2) неоригинально
3) эклектично местами (всё боско :-) покоя не дает)
4) прибило ИМЯ конторы: Dochery......:-)
5) утомило ГДЕ НИ ПОПАДЯ пихать брэндинговое агентство....
воспринимается КАК ДИАГНОЗ....:-)
Хлопец и дивчины из Dochery :-)! изживайте комплекс неполноценности...:-)

Вывод: на РЕК поляне появился мульённый прибрендованный :-) КЛОН....
Пластик рулит...................:-)

ab // 06 декабря 2010 - 21:02:14

2upeva

Милочка (милок)!
Ежель ты сподобилась(ился) использовать слово СТИЛЬНЫЙ,
дабы не выглядеть полной дурой (аком) УТОЧНЯЙ, какой стиль ты имеешь в виду..
Безымянный/неназванный стиль - ИДИОТИЗМ

Смысл // 06 декабря 2010 - 23:38:48

0 – ноль. Это результат вашего труда.

Вы в процессе работы исследовали упаковки конкурентов и лидеров отрасли?

"1 - Кол" вам, и идите готовьте еще одну домашнюю работу. Авось в этот раз вы не создадите такого ужасного продукта дизайна, оторванного от реальной торговли.

Nimax // 07 декабря 2010 - 09:02:37

Не могу сказать, что понравилась именно эта работа — здесь я пристрастен, поскольку знаю, как сложно подобрать термобелье, зато очень порадовало в целом портфолио агентства.

upeva // 07 декабря 2010 - 12:02:24

2АБ

Дядя!
Если вы думаете, что мой коммент направлен на то, чтобы произвести на вас впечатление, то не стоило напрягаться. Это не так. -) Мне абсолютно наплевать, дурой или дураком буду я выглядеть в ваших мудрых глазах. Вы, конечно, правы. У каждого стиля есть имя. И даже у стиля вашего общения.
Однако, спасибо за то, что соизволив спуститься с ваших ватных высот, тыкая пальчиком в небо и млея от собственного обожания, поучили меня жизни.

Мужик Борат // 07 декабря 2010 - 13:47:23

2upeva
Действительно, милочка, уточните - какой стиль?
Хай-тек?
Минимализм?
Арт- нуво?
Арт-деко?

upeva // 07 декабря 2010 - 14:47:19

2Борат
Что-то маловато вы перечислили. -) Не знаете больше или забыли?

И, вы что, парами ходите? -)

Мужик Борат // 07 декабря 2010 - 16:48:38

Парами у вас мысли в мозгу бегают, суетятся. все никак не успокоятся )))

не важно // 07 декабря 2010 - 17:08:40

помойка!!! я не про Дочерей и их работу, я про комментарии. Вообще, уважающим себя агенствам тут делать определённо нечего. Никакого конструктива, состарившиеся неудачники соревнуются в красноречии, не более того. Эдлайф, стыдно!

ab // 07 декабря 2010 - 19:31:49

действительно, НЕ ВАЖНО :-)

Мужик Борат // 08 декабря 2010 - 10:45:31

Ага, уважающие себя агентства не вытсавляют откровенную халтуру на всеобщее обозрение. Эта привычка у карликов рынка. Это точно.

Редакция // 08 декабря 2010 - 16:07:13

2 не важно

Стыдно должно быть тому, кто пишет такие комментарии. Вы пишете и нас же стыдите???

Владислав // 08 декабря 2010 - 18:38:42

Понравилось.

Аккуратно.
Ярко.
Будет хорошо работать в торговом зале, потому что черно всё.

Про карликов рынка, — это не рынок, а базар, и будет базаром, как минимум до того момента, пока по нему всякие безапелляционно высказывающиеся и прямолинейно мыслящие особи с мудацкими незарегистрированными никами бегать будут.

ab // 08 декабря 2010 - 20:39:53

2Владислав
"это не рынок, а базар, и будет базаром, как минимум до того момента, пока по нему всякие безапелляционно высказывающиеся и прямолинейно мыслящие особи с мудацкими незарегистрированными никами бегать будут"
В ТОЧКУ :-)

Алина Рукосуева // 13 декабря 2010 - 21:57:44

Спасибо всем за проявленный интерес к нашей скромной работе. Дочери любят Вас:)

aniskin // 14 декабря 2010 - 22:07:07

Извините, но я почему-то вижу надпись "Дестроёб". Что-то не так с глазами?

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