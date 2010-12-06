Брэндинговое агентство Dochery сделало рестайлинг упаковки термобелья торговой марки Destroyer.
Как пояснила Adlife.spb.ru креативный директор агентства Алина Рукосуева, основной причиной изменения дизайна упаковки стал её устаревший и невыразительный внешний вид. Заказчик хотел увидеть совершенно новый концепт, выразительно подчёркивающий основные характеристики брэнда Destroyer: инновационность применяемых технологий и использование суперсовременных материалов. «По брифу нужно было «объяснить, как работают технологии в тканях, во время активной физической нагрузки при средних и низких температурах», - рассказывает Алина Рукосуева. – Чтобы не перегружать макет текстовыми блоками, мы решили показать эти характеристики графически».
В числе прочих задач, важно было унифицировать упаковку для всех линий продукции и связать их единой концепцией. Новый образ должен быть намного ярче, выделяться на полках и способствовать росту интереса целевой аудитории.
Было
Стало
Для того, чтобы каждая линия имела свою особенность, связанную с назначением конкретной модели, были придуманы пиктограммы, отражающие потребительские свойства каждой категории товара. Размер, цвет, модель, гендерная принадлежность, способы ухода за изделием и прочие технические особенности каждого товара дизайнеры также обозначили системой пиктограмм и цифр.
В серию были включены линии термобелья для горнолыжников, сноубордистов, владельцев снегоходов, туристов, охотников и рыболовов.
Сотрудникам агентства предстояло не просто скорректировать образ марки, а фактически создать её заново. В новом исполнении изменениям подверглись не только цветовая гамма, но и форма. «В результате упаковка получила актуальный дизайн, стала агрессивной и стильной», - считают дизайнеры.
Материал коробки – эластичный пластик. Он позволяет использовать как матовые, так глянцевые технологии, подчеркивая современность и высокотехнологичность представляемого продукта.
Для моделей Outdoor Power и Outdoor walk предусмотрена упаковка в виде полиэтиленового пакета с застежками.
Творческая группа:
брэндинговое агентство Dochery:
креативный директор – Алина Рукосуева; менеджер проекта – Мария Азовцева; дизайнеры – Екатерина Малеева, Василий Горбачев.
1) аккуратно
2) неоригинально
3) эклектично местами (всё боско :-) покоя не дает)
4) прибило ИМЯ конторы: Dochery......:-)
5) утомило ГДЕ НИ ПОПАДЯ пихать брэндинговое агентство....
воспринимается КАК ДИАГНОЗ....:-)
Хлопец и дивчины из Dochery :-)! изживайте комплекс неполноценности...:-)
Вывод: на РЕК поляне появился мульённый прибрендованный :-) КЛОН....
Пластик рулит...................:-)
Не могу сказать, что понравилась именно эта работа — здесь я пристрастен, поскольку знаю, как сложно подобрать термобелье, зато очень порадовало в целом портфолио агентства.
upeva // 07 декабря 2010 - 12:02:24
2АБ
Дядя!
Если вы думаете, что мой коммент направлен на то, чтобы произвести на вас впечатление, то не стоило напрягаться. Это не так. -) Мне абсолютно наплевать, дурой или дураком буду я выглядеть в ваших мудрых глазах. Вы, конечно, правы. У каждого стиля есть имя. И даже у стиля вашего общения.
Однако, спасибо за то, что соизволив спуститься с ваших ватных высот, тыкая пальчиком в небо и млея от собственного обожания, поучили меня жизни.
2Борат
Что-то маловато вы перечислили. -) Не знаете больше или забыли?
И, вы что, парами ходите? -)
Мужик Борат // 07 декабря 2010 - 16:48:38
Парами у вас мысли в мозгу бегают, суетятся. все никак не успокоятся )))
не важно // 07 декабря 2010 - 17:08:40
помойка!!! я не про Дочерей и их работу, я про комментарии. Вообще, уважающим себя агенствам тут делать определённо нечего. Никакого конструктива, состарившиеся неудачники соревнуются в красноречии, не более того. Эдлайф, стыдно!
Аккуратно.
Ярко.
Будет хорошо работать в торговом зале, потому что черно всё.
Про карликов рынка, — это не рынок, а базар, и будет базаром, как минимум до того момента, пока по нему всякие безапелляционно высказывающиеся и прямолинейно мыслящие особи с мудацкими незарегистрированными никами бегать будут.
2Владислав
"это не рынок, а базар, и будет базаром, как минимум до того момента, пока по нему всякие безапелляционно высказывающиеся и прямолинейно мыслящие особи с мудацкими незарегистрированными никами бегать будут"
В ТОЧКУ :-)
Алина Рукосуева // 13 декабря 2010 - 21:57:44
Спасибо всем за проявленный интерес к нашей скромной работе. Дочери любят Вас:)