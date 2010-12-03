«Снежная конференция» соберет рекламистов в Лапландии

03 декабря 2010 15:51:31

3-7 марта 2011 года состоится международная «Снежная конференция «Реклама-2011». На этот раз мероприятие состоится в СПА-отеле Лапландии. Организатор – компания R8 Corporation.

Деловая программа конференции разработана организатором деловых маркетинговых мероприятий СОМАР. С докладами выступят:

«Статистика мировой рекламы». Вадим Ширяев, президент СОМАР, спикер 42 конгресса IAA, эксперт-консультант по бизнес-стратегиям, свыше 250 реализованных проектов.

«Тенденции в рекламе, законодательство». Владимир Вайнер, креативный директор центра рекламных исследований Grand Prix, официальный представитель в России международного фестиваля рекламы Clio Awards (США), член жюри международного фестиваля рекламы AD Stars (Южная Корея).

«Внутренняя реклама (Indoor.  Новые места распространения рекламы - туалеты, торговые центры, лифты, подъезды, фитнес-клубы, аптеки, кафе. Интересное в мире. Что дальше?)». Думитро Чаттерджи, директор по развитию бизнеса в Sales Support group.

«Связи с общественностью. Новые технологии PR. Пресс-релизы, блоги, социальные сети». Алексей Лейбович, креативный директор рекламного агентства R&I Group. Мульти-инструменталист. Автор более 60 проектов, из них более 32 нестандартных маркетинговых креативных решений.

«Ребрэндинг. Когда и кому нужен ребрэндинг? Примеры успешного и неуспешного ребрэндинга. Проблемы современного ребрэндинга». Николас Коро, главный куратор Исследовательского центра брэнд-менеджмента и брэнд-технологий (RCB&B), содиректор Brand Public, член комитета по маркетингу ТПП РФ.

«Креатив как особенность психологически эффективной рекламы». Павел Дедков, креативный директор агентства PR-квадрат.

«История успешного брэнда». Густав Хафрен, представитель Trout & Partners Europe.

«Лекция о том, как находить гармонию между семьей и работой». Стивен Манн, управляющий директор Essential Safety Services Limited, лицензированный тренер ASSET и EDI (Великобритания). 

В списке докладчиков возможны дополнения.

Как утверждают организаторы, программа «Снежных конференций» составлена так, чтобы комфортно совмещать деловые и «неделовые» мероприятия. Семинары и выступления займут по 4-5 часов каждый день. Все остальное время участники будут проводить, участвуя в большом спортивном турнире, который называется  «Рекламные гонки». Программа соревнований направлена на сближение участников конференции, содействие сохранения здоровья и установлению дружеских отношений.

В этом году организаторами принято решение провести мероприятие в «семейном формате»: на конференцию можно поехать с семьей. По словам Евгения Захарова, автора и президента «Снежных конференций»,  участие в деловой конференции вместе с семьей  не  только поможет наладить более тесные деловые контакты, но и позволит сплотить семью.

В результате организационной поддержки международной организации Красного креста, а также Благотворительного Фонда «Родительский мост» принято решение часть  прибыли от «Снежных конференций» направить на создание Благотворительного фонда рекламистов и маркетологов «Дети – наше будущее». Действия фонда будут направлены на медиа-поддержку программы по усыновлению детей.

Подробную информацию о конференции можно узнать на ее сайте.

Сайт о рекламе в Санкт-Петербурге
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