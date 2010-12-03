Новый городской телеканал начал рекламные продажи 03 декабря 2010 14:26:07 Новый канал «Санкт-Петербург», вещающий по кабельным сетям с октября этого года, открыл продажи рекламы. Продажами занимается компания «Видео Интернешнл Санкт-Петербург». По информации РБК daily СПб, пока на рекламу отведено1,5 минуты в час, в дальнейшем продолжительность блоков достигнет разрешенных 9 минут в час. Потенциальными рекламодателями эксперты считают все городские компании, однако итоговый пул будет зависеть от портрета аудитории, который еще предстоит сформировать. Первый рекламный ролик вышел на канале «Санкт-Петербург» 1 декабря, сообщил РБК daily генеральный директор «Видео Интернешнл Санкт-Петербург» Алексей Южанов. В настоящий момент у компании порядка семи клиентов, в том числе Forex Club, «Отделстрой», в ближайшее время число рекламодателей достигнет полутора десятков, говорит Алексей Южанов. В компании «Отделстрой» сообщили РБК daily, что выходы на канале «Санкт-Петербург» получены в качестве бонуса за рекламную кампанию на «Пятом канале», которая идет в ноябре—декабре. Размещение рекламы проекта «Новый Оккервиль» продлится до 12 декабря, медиаплан включает 20 выходов ролика в день по 5 секунд. По словам Алексея Южанова, утверждение о том, что сейчас реклама на канале «Санкт-Петербург» предоставляется в качестве бонуса к рекламе на «Пятерке», не соответствует действительности. «Реклама, безусловно, продается за деньги», - сказал он Adlife.spb.ru. Основными рекламодателями на канале должны стать петербургские компании, говорит генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Юрий Зинчук. "Целевая аудитория производителей товаров и услуг локального распространения — Петербург, и таким компаниям не нужна реклама федерального масштаба", — поясняет он. В "Видео-Интернешнл" рассчитывают, что около половины рекламодателей составят московские компании. «Мы стремимся к тому, что в конце года количественное отношение локальных рекламодателей к московским составит 50 на 50, - рассказал Алексей Южанов Adlife.spb.ru. – 50% - серьезная доля для локального рынка, так как в кризис доля московских рекламодателей увеличилась до 70%, поскольку именно они остались наплаву в кризис». Оценивать доходы от рекламы в руководстве канала и в "Видео-Интернешнл" пока не берутся. «В декабре мы не ждем существенных денег, главное — не упустить продажи 2011 года, в первую очередь для московских рекламодателей, формирующих бюджеты заранее», — говорит Алексей Южанов. «Реклама не самоцель, а средство, чтобы у телеканала была возможность сказать что-то новое своим зрителям», — поясняет Юрий Зинчук. Рекламодателями «Санкт-Петербурга» потенциально могут стать все городские компании, все зависит от портрета аудитории канала, который еще не до конца сформирован, считает директор Ассоциации коммуникационных агентств России на северо-западе Наталья Пилатова. «Время региональных окон на федеральных ресурсах достаточно дорогое, к тому же, его часто не хватает», — подчеркивает она. По мнению генерального директора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, «Санкт-Петербург» пока не может похвастаться большой аудиторией, однако близость ресурса к городским властям позволяет рассчитывать на рекламные поступления от структур, близких к Смольному. Он подчеркивает, что «Санкт-Петербург» транслируется только в сетях кабельного оператора ТКТ, который принимают 70% домохозяйств города (без учета пригородов — 90%), но охват можно увеличить, проведя переговоры с альтернативными кабельными операторами. «Если канал предложит интересный контент, кабельные операторы сами будут стремиться включить его в сетку вещания», — подчеркивает эксперт. Реклама на новом канале, по словам Алексея Южанова, - самая дешевая на данный момент, поскольку «Санкт-Петербург» совсем недавно стартовал «с нуля». «Рейтинги канала уже меряются TNS, что является большим плюсом для него и в Петербурге, и в Москве, - говорит Алексей Южанов. – Цена на рекламу будет постепенно расти в соответствии со спросом и раскруткой канала». По словам генерального директора агентства Medialink Наталии Гринчишин, перед тем как предлагать клиентам рекламу на новом канале, в первую очередь, нужно увидеть не просто прогнозы, а реальные цифры, отчеты по динамике аудитории канала. «Рекламодателям нужно привыкнуть к каналу, понять, что это такое, он должен набрать вес, - говорит она. – Если будут интересные ценовые предложения по каналу, например, как когда-то в случае с «Домашним», если будет возможность предлагать его поддерживающим каналом к основному сплиту, заинтересованность со стороны рекламодателей появится». С ней согласна медиадиректор агентства Наталия Гутник. «Выбор каналов коммуникаций, которые мы рекомендуем к использованию в сплитах для кампаний наших клиентов, всегда основываются только на следующих принципах: цели и задачи, обозначенные клиентом в брифе, экспертная оценка опыта и текущей ситуации в сегменте клиента, а также, данные TNS. Любой носитель, который отвечает этим требованиям, интересен для нашего агентства и наших клиентов», - говорит она.