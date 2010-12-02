На социалку в Ленобласти потратят 8 млн. рублей
02 декабря 2010 16:55:20
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области в декабре впервые проведет масштабную кампанию социальной рекламы в муниципальных образованиях Ленинградской области.
По словам представителей департамента информационной политики правительства Ленинградской области, в основе кампании - пропаганда здорового образа жизни, а именно борьба с алкоголизмом, наркоманией и курением, нарушениями правил дорожного движения и норм пожарной безопасности. Кампания ориентирована на молодежь. В качестве ключевых носителей выбраны плакаты, календари, закладки в учебники. Социальная реклама будет транслироваться на мониторах в общественном транспорте и в эфире регионального телевидения и радио.
В этом году впервые комитет при содействии ассоциации «Рекламное сообщество Ленинградской области» и компании «Невская областная печать» предложил новый формат рекламного носителя. По договоренности между тремя сторонами газетные киоски предложены в качестве площадки для размещения плакатов социальной рекламы.
На организацию создания и размещения социальной рекламы из областного бюджета только в этом году выделено более 8 млн. рублей. В таком же объеме планируется финансировать подобные мероприятия в 2011 и 2012 годах в рамках долгосрочной целевой программы «Общество и власть», разработчиком и координатором которой является комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области. Социальная кампания пройдет в наиболее крупных районах области – Всеволожском, Гатчинском, Выборгском, Тосненском и других.
Как рассказали Adlife.spb.ru в департаменте информационной политики правительства Ленинградской области, в тендере участвовали по 2-3 компании на одну котировку. Победителями стали петербургские и областные компании, подробную информацию о них в департаменте раскрывать не стали. Президент ассоциации «Рекламное сообщество Ленинградской области» Александр Ружинский уточнил, что победители – члены «Рекламного сообщества Ленинградской области».
По мнению генерального директора агентства «Мир» Александра Елизарова, ежегодная сумма 8 млн. рублей, рассчитанная на производство и размещение социальной рекламы в Ленобласти, может стать вполне приемлемой, если ее расходовать разумно и если ее половина не уйдет «типа на производство какого-нибудь плаката за 2 млн. рублей».
«Если судить по результатам этого года, 8 млн. рублей на кампанию в Ленобласти – сумма вполне достаточная, - говорит президент ассоциации «Рекламное сообщество Ленинградской области» Александр Ружинский. – Несмотря на то, что территориально область значительно превосходит город, сами муниципальные образования – небольшие и не имеют такого дорогостоящего инструментария, как город: радио, большого количества наружных щитов и пр.».