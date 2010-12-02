На социалку в Ленобласти потратят 8 млн. рублей

02 декабря 2010 16:55:20

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области в декабре впервые проведет масштабную кампанию социальной рекламы в муниципальных образованиях Ленинградской области.

По словам представителей департамента информационной политики правительства Ленинградской области, в основе кампании  - пропаганда здорового образа жизни, а именно борьба с алкоголизмом, наркоманией и курением, нарушениями правил дорожного движения и норм пожарной безопасности. Кампания ориентирована на молодежь. В качестве ключевых носителей выбраны плакаты, календари, закладки в учебники. Социальная реклама будет транслироваться на мониторах в общественном транспорте и в эфире регионального телевидения и радио.

В этом году впервые комитет при содействии ассоциации «Рекламное сообщество Ленинградской области» и компании «Невская областная печать» предложил новый формат рекламного носителя. По договоренности между тремя сторонами газетные киоски предложены в качестве площадки для размещения плакатов социальной рекламы.
 
На организацию создания и размещения социальной рекламы из областного бюджета только в этом году выделено более 8 млн. рублей. В таком же объеме планируется финансировать подобные мероприятия в 2011 и 2012 годах в рамках долгосрочной целевой программы «Общество и власть», разработчиком и координатором которой является комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области. Социальная кампания пройдет в наиболее крупных районах области – Всеволожском, Гатчинском, Выборгском, Тосненском и других.
 
Как рассказали Adlife.spb.ru в департаменте информационной политики правительства Ленинградской области, в тендере участвовали по 2-3 компании на одну котировку. Победителями стали петербургские и областные компании, подробную информацию о них в департаменте раскрывать не стали. Президент ассоциации «Рекламное сообщество Ленинградской области» Александр Ружинский уточнил, что победители – члены «Рекламного сообщества Ленинградской области».

По мнению генерального директора агентства «Мир» Александра Елизарова, ежегодная сумма 8 млн. рублей, рассчитанная на производство и размещение социальной рекламы в Ленобласти, может стать вполне приемлемой, если ее расходовать разумно и если ее половина не уйдет «типа на производство какого-нибудь плаката за 2 млн. рублей».

«Если судить по результатам этого года, 8 млн. рублей на кампанию в Ленобласти – сумма вполне достаточная, - говорит президент ассоциации «Рекламное сообщество Ленинградской области» Александр Ружинский. – Несмотря на то, что территориально область значительно превосходит город, сами муниципальные образования – небольшие и не имеют такого дорогостоящего инструментария, как город: радио, большого количества наружных щитов и пр.».

Сайт о рекламе в Санкт-Петербурге
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Обсуждение

Виталий Ковалев // 02 декабря 2010 - 17:42:12

Зачем тратить 2 млн на плакат?

Что тут у нас? Клипарт без идеи из той же фотосессии, что использовал банк Русский Стандарт (http://www.sostav.ru/articles/rus/2010/07.05/news/images/st1.jpg), беспощадная и бессмысленная фраза и такого же уровня вёрстка. Итого работы примерно за 1500 рублей включая оплату стока. :)

Остальное, ура, на медийку! Загвоздка одна — с такой рекламой восьми миллионов на медиа мало. :)

В следующем году или выделят ещё больше, потому что нет результата, или не выделят вообще, потому что нет результата. :)

Хрясь и Пополам // 02 декабря 2010 - 19:24:36

Ох, как цинично! Это для кого message? Для тех, кто уже на игле или для потенциальных клиентов?
"Сделай свою жизнь лучше" ... Каким образом? "Лучше..." - это как? Сгоняй по сугробам на скейте до ближайшего сельмага? Вы бы ещё написали - "Будьте мудры как змии, и кротки как голуби" - очень поможет вразумить заблудшие души, ещё пока проживающие в Лен области.

Навальный // 03 декабря 2010 - 10:58:36

Чудовищная, прямо таки феерическая тупость. Но другое в социалке госзаказчик никогда и не примет - другие приоритеты ;)))
Интересно, какой в процентном соотношении от бюджета откат получает Департамент Инф. Политики. Как и в СПб 40%? больше? Меньше? Кто там выиграл "тендер"? Напишите плиз...

Parshin // 05 декабря 2010 - 11:30:28

есть некий бюджет его нужно потратить до конца года или его просто потребуют назад. схема любого гос учереждения. пот и появился такой вот проектик.

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