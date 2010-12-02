СЗТ и «Теликс» обошлись без суда

02 декабря 2010 14:03:18

«Северо-Западного телеком» и компания «Теликс» заключили мир, не дожидаясь суда.

Как писал Adlife.spb.ru ранее, СЗТ планировал подать в суд на «Теликс», входящий в структуру «Комстар-Регионы», за то, что компания-оператор  широкополосного доступа в интернет и услуг кабельного телевидения в октябре этого года начала продавать тариф под названием «Твой авангард», схожий с названием услуг СЗТ «Авангард».

По информации «Коммерсанта»,  директор Северо-Западного филиала «Комстар-Регионы» Виктор Шмытинский заявил, что акция, в ходе

которой продвигалось предложение, схожее по названию с брэндом конкурента, была лишь временной и завершилась 30 ноября этого года. В «Теликсе» пояснили, что тарифный план «Авангард» уже давно продвигается «Комстар-Регионами», но чтобы не вступать в конфликт с конкурентом, в Петербурге было решено его видоизменить в «Твой авангард». Подобное объяснение не удовлетворило СЗТ, и компания не исключала обращения в суд с соответствующим иском.

Выйти из этой ситуации помог ребрэндинг, проводимый в настоящий момент группой МТС, в которую в том числе входит и «Комстар-Регионы» со всеми своими дочерними структурами. 15 ноября этого года соответствующим приказом были введены новые тарифы от МТС, а все действующие до этого закрыты, в том числе и «Твой Авангард». Осталось лишь запущенное «Теликсом» с первого ноября этого года предложение «Твой Авангард плюс», действовавшее в рамках временной акции, которая уже завершилась первого декабря этого года. «Мы считаем, что отказ от предложений, названия которых практически совпадают с нашим брэндом, характеризует конкурента как игрока, уважающего своих абонентов и стремящегося к здоровой и честной конкуренции на рынке», — сообщили «Коммерсанту» в СЗТ.

«Эксплуатировать чужой брэнд не получилось по двум основным причинам. Владелец, с одной стороны, отреагировал оперативно и решительно. С другой стороны, сам спорный тариф оказался, видимо, слабо востребованным. Таким образом, продолжать скандал не было никакого смысл», — считает генеральный директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.

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