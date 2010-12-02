Голосование за лучший знак «Теплосети Санкт-Петербург» открыто
01 декабря 2010 18:17:46
Компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» приглашает проголосовать за лучший фирменный знак компании.
Напомним, «Теплосеть Санкт-Петербурга» при поддержке AdLife.spb.ru в октябре объявил творческий конкурс на лучший фирменный знак компании. К участию в конкурсе приглашались как отдельные авторы, так и творческие коллективы или организации. В рамках конкурса участникам предлагалось разработать фирменный знак компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Победителя выберет экспертная комиссия, а также посетители AdLife.spb.ru с помощью интернет-голосования.
Конкурс проводится в один этап, по итогам которого экспертная комиссия определяет победителя из всех приславших заявки до 28 ноября 2010 года включительно. На конкурс было прислано чуть больше 30 работ, к рассмотрению приняты 29 знаков.
При подведении итогов конкурса и выборе победителя экспертная комиссия будет учитывать:
• актуальность, соответствие современным тенденциям;
• оригинальность, уникальность дизайна, авторского замысла;
• качество исполнения представленной работы;
• соответствие работы специфике компании и задачам конкурса;
• простоту восприятия.
Призовой фонд конкурса формируется компанией «Теплосеть Санкт-Петербурга» и представляет собой следующие призы:
• Первая премия – ноутбук Apple MacBook;
• Вторая премия – планшет Wacom Intous;
• Третья премия – внешний жесткий диск 1000 Гб;
• Приз зрительских симпатий – модем Yota с трехмесячным подключением.
Онлайн-голосование будет проходить до 12 декабря включительно, параллельно будет работать экспертная комиссия. ВНИМАНИЕ! Работа экспертной комиссии продлена до 26 декабря.
По условиям организаторов конкурса, авторы работ не указываются. Голосование осуществляется по 10-балльной системе.
Проголосовать за работы можно здесь.