Голосование за лучший знак «Теплосети Санкт-Петербург» открыто

01 декабря 2010 18:17:46

Компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» приглашает проголосовать за лучший фирменный знак компании.

Напомним, «Теплосеть Санкт-Петербурга» при поддержке AdLife.spb.ru  в октябре объявил творческий конкурс на лучший фирменный знак компании.  К участию в конкурсе приглашались  как отдельные авторы, так и творческие коллективы или организации. В рамках конкурса участникам предлагалось разработать фирменный знак компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Победителя выберет экспертная комиссия, а также посетители AdLife.spb.ru  с помощью интернет-голосования.

Конкурс проводится в один этап, по итогам которого экспертная комиссия определяет победителя из всех приславших заявки до 28 ноября 2010 года включительно. На конкурс было прислано чуть больше 30 работ, к рассмотрению приняты 29 знаков.


При подведении итогов конкурса и выборе победителя экспертная комиссия будет учитывать:
• актуальность, соответствие современным тенденциям;
• оригинальность, уникальность дизайна, авторского замысла;
• качество исполнения представленной работы;
• соответствие работы специфике компании и задачам конкурса;
• простоту восприятия.

Призовой фонд конкурса формируется компанией «Теплосеть Санкт-Петербурга» и представляет собой следующие призы:

• Первая премия – ноутбук Apple MacBook;
• Вторая премия – планшет Wacom Intous;
• Третья премия – внешний жесткий диск 1000 Гб;
• Приз зрительских симпатий – модем Yota с трехмесячным подключением.

Онлайн-голосование будет проходить до 12 декабря включительно, параллельно будет работать экспертная комиссия. ВНИМАНИЕ! Работа экспертной комиссии продлена до 26 декабря.

По условиям организаторов конкурса, авторы работ не указываются. Голосование осуществляется по 10-балльной системе.

Проголосовать за работы можно здесь.

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Обсуждение

MIOкардит // 01 декабря 2010 - 18:44:20

Складывается такое впечатление, что в конкурсе учавствовала лишь одна секретарша из компании-организатора...

ттаарррабаррщик // 01 декабря 2010 - 18:53:10

кому бы дать приз зрительских симпатий ?! =)

неказачок // 01 декабря 2010 - 19:48:58

:) нормуль

Nimax // 01 декабря 2010 - 19:51:08

Очередной тендер в стиле «достать доллар — сбежится куча безработных, затем доллар можно убрать обратно...»

Не приносят такие «конкурсы» пользы заказчику. И наверняка кучу внутренних ресурсов угробили на организацию... а сложить бы это со стоимостью всех «призов» и был бы нормальный бюджет на разработку...

Ну и самый главный вопрос организаторам — где концепции или хоть какое-то обоснование этих вариантов? Нету? Картинки прислали? Конкурс картинок?

vit // 02 декабря 2010 - 09:45:23

знать бы, что так плохо все будет, сам бы поучаствовал... :)

ab // 02 декабря 2010 - 12:19:37

ЦИРК ОТДЫХАЕТ :-)

petrucho // 03 декабря 2010 - 16:29:54

разве тут есть из чего выбирать?! ужос!

Docter // 03 декабря 2010 - 13:00:12

епть! ужас то какой!!!!! все одинаково отвратительные.
2 MIOкардит - не не секретарша!!! девятилетний ребенок руководителя отдела маркетинга!

знаток // 03 декабря 2010 - 13:37:24

а я лично не удивлен... по сути задача стояла разработать знак для компании, в которой работают очень уважаемые люди = не молодежь :) соответственно знак не должен быть ни современным ни красивым, а банально простым, можно даже сказать в духе "тех" времен. Не спорю, могло быть намного лучше... Но и здесь есть пару вполне пригодных и соответствующих компании знаков.

Хорошо, что у меня был макбук и мне он не нужен нынче :) а так бы принял участие тоже.

Пика // 03 декабря 2010 - 18:17:42

Есть достойные работы и откровенный шлак, как и в любом конкурсе.
Проще конечно сказать "Все отстой и все ужас. Я бы сделал лучше." Надо было сделать - даже добавить нечего...
Некоторые "картинки" вполне подходят для заказчика. Просто, ясно, откладывается в памяти. Правда жаль, что они все без концепции. Могло быть интереснее.

Parshin // 07 декабря 2010 - 12:55:02

есть забавные очень логотипы, но чтобы это реально сделать знаком компании нужна полная безнадега. уж лучше бы в какую нибудь компанию с опытом создания торговой марки обратились. переплптилибы конечно но зато качество гарантированно было бы

Лариса Лужина // 07 декабря 2010 - 12:52:34

Согласна с Пикой. Есть интересные работы. Немного, но есть.

Вредный // 07 декабря 2010 - 15:27:18

Коллеги, зачем быть такими злыми? Обязательно сочиться ядом? Обязательно давать неконструктивные комментарии? А то сплошные далой, ацтой, цирк... Не нравится ничего - не голосуйте, пройдите мимо! Есть интересные на ваш взгляд работы - выразите свое мнение, проголосовав!
Одно могу сказать - правильно, что голосование анонимное! Будет объективность!

Жду нового конкурса // 27 декабря 2010 - 14:01:59

Так где результаты? Уже 27 число..

!!!2 // 27 декабря 2010 - 17:33:31

да, кому мак достанется товарисчи?

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