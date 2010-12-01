«062 Реклама» «пилит», «жмет» и «катит» в «Домовой» 01 декабря 2010 16:20:09 Сеть супермаркетов товаров для дома и интерьера «Домовой» проводит имиджевую кампанию на транспорте. Как пояснили Adlife.spb.ru в сети «Домовой», это – имиджевая кампания, реализованная только на транспорте, она будет длиться 13 недель. Ее задача – привлечь покупателей в магазины, географически расположенные в зоне локации автобусного маршрута. Параллельно сеть «Домовой» проводит ежемесячные рекламные кампании. «Цель – закрепить в сознании горожан ассоциативную связку «товары для дома – в супермаркете Домовой» и напомнить об адресах расположения магазинов, – комментирует Максим Сигбатулин, представитель агентства "Реклама-Центр", курирующего проект. – Размещение рекламы на заднем борту автобусов решает задачу, обеспечивая прямой контакт с целевой аудиторией». Макеты разработаны в отделе рекламы компании «Домовой». Кампания проходит в Санкт-Петербурге, ее масштаб – 60 поверхностей. Продлится она до середины декабря. Размещение и производство рекламы на транспорте реализовано агентством «062-Реклама».

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Можно альтернативную концепцию?

На красном фоне большой логотип («товары для дома» в нем уже ЕСТЬ).

И снизу ближайший адрес по маршруту. ВСЕ!



Пили, кати, девочки, мальчики, хохлома, пила и прочая хрень не нужны...

Дизайнер тоже не нужен. Одна выгода!



В наружке и транспорте все должно быть просто и понятно, но именно там такое ощущения, что первая строчка каждого ТЗ — «Сделать лишнего, сделать много лишнего, много лишней цветной фигни.» No // 02 декабря 2010 - 13:54:18 Да уж, адрес затерялся.... Одна надежда - автобусы пройдут мимо магагинов и "приведут" туда публику Pit // 02 декабря 2010 - 14:00:42 Там нет адреса!!! только сайт и посыл rodocop // 02 декабря 2010 - 14:15:49 На самом деле заюзанные маршрутки действительно работают рядом с Домовым и просто напоминают местным жителям (Купчино, например) о давно известном им магазине. Раньше Домовой существовал в виде отдельного здания, плюс особо не было поблизости крупных конкурентов. Но потом появаились Старт и Максидом на Дунайском, а сам Домовой "спрятался" в очередном торговом комплексе.



Вот и напоминают. Лично меня раздражает не креатив, а то, что нет ни одного реального довода в пользу того, что надо "катить" и "пилить" именно в Домовой. Такая реклама могла бы решить проблему "спрятанности" магазина, но она никак не помогает сделать выбор в пользу сабжа на фоне весьма активных (и имеющих приличные козыри на руках) конкурентов. rodocop // 02 декабря 2010 - 14:18:12 Все это актуально в первую очередь, конечно, для купчинского Домового. Как обстоят дела с остальными, я не очень в курсе, но логика та же. И есть подозрение, что там все еще печальнее... Наблюдатель // 03 декабря 2010 - 15:33:41 Смутно верится в 60 поверхностей. Видели парочку, но не в масштабе 60 ТС. Вероятно, их все же меньше чем заявлено! Kip // 03 декабря 2010 - 17:26:33 Дааа...60 поверхностей для Питера действительно маловато - потерялись... rodocop // 03 декабря 2010 - 18:41:32 60 - это ниачем. Это 10 маршруток на каждый магазин (район). Если учесть, что в том же Купчино одних маршрутов Тэшек порядка 20, то получается, что должно очень повезти, чтобы увидеть сабж. Впрочем, я видел уже штуки 3 или 4. Причем первую - достаточно давно. Несколько недель как... Наблюдатель // 08 декабря 2010 - 17:58:09 так может их по факту меньше?:) А что, знакомая история:)))))))) west // 09 декабря 2010 - 17:34:43 Знакомая история!!! Это интересно какая?