«062 Реклама» «пилит», «жмет» и «катит» в «Домовой»
01 декабря 2010 16:20:09
Сеть супермаркетов товаров для дома и интерьера «Домовой» проводит имиджевую кампанию на транспорте.
Как пояснили Adlife.spb.ru в сети «Домовой», это – имиджевая кампания, реализованная только на транспорте, она будет длиться 13 недель. Ее задача – привлечь покупателей в магазины, географически расположенные в зоне локации автобусного маршрута. Параллельно сеть «Домовой» проводит ежемесячные рекламные кампании.
«Цель – закрепить в сознании горожан ассоциативную связку «товары для дома – в супермаркете Домовой» и напомнить об адресах расположения магазинов, – комментирует Максим Сигбатулин, представитель агентства "Реклама-Центр", курирующего проект. – Размещение рекламы на заднем борту автобусов решает задачу, обеспечивая прямой контакт с целевой аудиторией».
Макеты разработаны в отделе рекламы компании «Домовой».
Кампания проходит в Санкт-Петербурге, ее масштаб – 60 поверхностей. Продлится она до середины декабря.
Размещение и производство рекламы на транспорте реализовано агентством «062-Реклама».
На самом деле заюзанные маршрутки действительно работают рядом с Домовым и просто напоминают местным жителям (Купчино, например) о давно известном им магазине. Раньше Домовой существовал в виде отдельного здания, плюс особо не было поблизости крупных конкурентов. Но потом появаились Старт и Максидом на Дунайском, а сам Домовой "спрятался" в очередном торговом комплексе.
Вот и напоминают. Лично меня раздражает не креатив, а то, что нет ни одного реального довода в пользу того, что надо "катить" и "пилить" именно в Домовой. Такая реклама могла бы решить проблему "спрятанности" магазина, но она никак не помогает сделать выбор в пользу сабжа на фоне весьма активных (и имеющих приличные козыри на руках) конкурентов.
60 - это ниачем. Это 10 маршруток на каждый магазин (район). Если учесть, что в том же Купчино одних маршрутов Тэшек порядка 20, то получается, что должно очень повезти, чтобы увидеть сабж. Впрочем, я видел уже штуки 3 или 4. Причем первую - достаточно давно. Несколько недель как...
Наблюдатель // 08 декабря 2010 - 17:58:09
так может их по факту меньше?:) А что, знакомая история:))))))))