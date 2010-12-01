В «Моем районе» - новый главред

01 декабря 2010 14:02:17

Как пояснили Adlife.spb.ru в редакции газеты, Федор Гаврилов, ранее занимавший пост главного редактора, покинул компанию. «Мы не сошлись в видении редакционной политики изданий», - комментирует Лариса Громыко, управляющий газеты и сайта. Отметим, что, по информации СМИ, Федор Гаврилов приступил к обязанностям главного редактора МР совсем недавно – в сентябре. Диана Качалова, работавшая главным редактором газеты со дня ее основания, покинула свой пост летом, занявшись другим проектом в рамках издания.

Конкурс на должность нового главного редактора объявлен не будет.

«Задача, которая стоит перед редакцией и её новым лидером, - превратить газету и сайт в принципиально новый продукт для среднего класса, продукт для «нового обывателя». Принято считать, что средний класс не читает газет. Однако мы считаем, что для среднего класса газет просто не издают», - говорят представители МР.

Как отмечают в МР, большинство медиа-продуктов, представленных на рынке, либо соблюдают большое количество социальных условностей, например, официозного свойства, либо впадают в другую крайность, предлагая «жёлтую журналистику».

