В «Моем районе» - новый главред

01 декабря 2010 14:02:17
Исполнять обязанности главного редактора газеты «Мой район» теперь будет Ольга Гнездилова, работающая в издании с ноября 2007 года на должности одного из редакторов.

Как пояснили Adlife.spb.ru в редакции газеты, Федор Гаврилов, ранее занимавший пост главного редактора, покинул компанию. «Мы не сошлись в видении редакционной политики изданий»,  - комментирует Лариса Громыко, управляющий газеты и сайта. Отметим, что, по информации СМИ, Федор Гаврилов приступил к обязанностям главного редактора МР совсем недавно – в сентябре. Диана Качалова, работавшая главным редактором газеты со дня ее основания, покинула свой пост летом, занявшись другим проектом в рамках издания.

Конкурс на должность нового главного редактора объявлен не будет.

«Задача, которая стоит перед редакцией и её новым лидером, - превратить газету и сайт в принципиально новый продукт для среднего класса, продукт для «нового обывателя». Принято считать, что средний класс не читает газет. Однако мы считаем, что для среднего класса газет просто не издают», - говорят представители МР.

Как отмечают в МР, большинство медиа-продуктов, представленных на рынке, либо соблюдают большое количество социальных условностей, например, официозного свойства, либо впадают в другую крайность, предлагая «жёлтую журналистику».

Сайт о рекламе в Санкт-Петербурге
Версия для печати
Все новости

14 июля «Мой район» пошел в БЦ
18 мая «Мой район» устанавливает связь с мультимедиа
13 мая У экс-менеджера «Моего района» - новый проект
20 апреля «Мой район» попадет в руки автомобилистов
15 апреля «Мой мир» стал больше «ВКонтакте» по аудитории

Обсуждение

нет комментариев

Новости

 18   ноября 14:57:01«Терминал дизайн» и «А-транс» запустили локомотив
 17   ноября 17:03:40SPN Ogilvy открыло «Стокманн»
 17   ноября 16:40:47Экс-гендиректора The Chief проверят аудиторы
 17   ноября 14:50:46Редакторскую деятельность в Петербурге рассмотрят со всех сторон
 17   ноября 10:00:13«Небо» показало новый вид «Снежной страны»
 16   ноября 15:28:09Большой мешок от «Техношока» и «БизнесЛинка»
 16   ноября 15:09:28Бокеры от GenerationBrand рассказали о витаминах
 16   ноября 12:32:20«Бабушка и медведь» продвигают «Пегас Туристик»
 15   ноября 16:58:36PR-специалисты могут повысить собственную квалификацию
 15   ноября 15:37:10Organica упаковала новый TouchPad
 15   ноября 13:25:50Донорство победило на IPRA
 15   ноября 12:05:31«БизнесЛинк» показал новую культуру шопинга
 13   ноября 14:10:37Андрей Татарко сделал лучший автопортрет
 12   ноября 16:15:44Новые ТК потратили около $3 млн на рекламу
 12   ноября 14:08:00Organica создала мясной стиль домашнего происхождения
 11   ноября 15:32:26Программы лояльности молодых предпринимателей оценят в Петербурге
 11   ноября 11:49:21«Небо» сравнило большие и маленькие радости
 10   ноября 16:01:53«Мой район» расскажет, где его удобно взять
 10   ноября 13:35:20«062 – Реклама» предлагает выбрать самую креативную рекламу на транспорте
 09   ноября 16:11:58На рынок вышел новый журнал об интерьерных решениях
 09   ноября 13:13:21«Икраткое» создало буклет и профессора ХВАКа
 08   ноября 13:37:26Great помогает «Теремку» подобрать персонал
 08   ноября 11:59:23«Небо» и «Валио» вскружили голову сырами
 03   ноября 17:29:20Российское Metro стало лучшим из девятнадцати
 03   ноября 13:46:42Oblako надело стереоочки на логотип Moovi
 02   ноября 16:06:31PROBA собирает PR-проекты на конкурс
 02   ноября 15:12:47WEB-Realtor–2010 наградил лучшие сайты о недвижимости
 01   ноября 15:46:23Скукомонстр от Smetana поедает мозг лентяев в Сети
 01   ноября 15:24:32«Балтика» выиграла суд у ФАС
 01   ноября 11:01:52Asgard «окрылил» FreeCard

Обсуждения

Используете ли вы ненормативную лексику на рабочем месте?

Постоянно

Иногда

Всё зависит от заказчика/агентства, с которым работаю

В крайних случаях

Никогда

Выразить мнение