«Кронштадтский» рекламирует «Белую королеву»

01 декабря 2010 13:22:09

«Кронштадтский мясоперерабатывающий завод» сегодня, 1 декабря, начал новый флайт рекламной кампании.

На этот раз рекламируются вареные колбасы. Кампания со слоганом «Королевские скидки на вареные колбасы» охватывает ATL и BTL каналы.

Как рассказали Adlife.spb.ru представители завода, телевизионный ролик будет транслироваться по «Первому каналу» с 1 по 31 декабря. В метрополитене в этот же срок будут размещены рекламные макеты на лайтбоксах – всего охвачено 64 лайтбокса. С 1 по 19 декабря на эскалаторах прозвучит звуковая реклама.

Также, в кампании будет задействована пресса – газеты «Мой район» и Metro, которые опубликуют рекламные статьи с модулями.

BTL-акции будут проведены в сетях «Семья», «Дикси», «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», причем, способы их проведения будут варьироваться. Так, в «Семье» будут размещены плакаты, видеоролики на 900 маршрутах в течение трех недель, также, пройдут дегустации. В «Дикси» компания разместит стопперы формата А4 в 50 магазинах, раздаст посетителям новогодний каталог продукции. В «Пятерочке», «Карусели» и «Перекрестке» можно будет увидеть фирменные плакаты при входе.  

Концепция рекламной кампании разработана отделом рекламы и маркетинга Кроншадтского мясоперерабатывающего  завода.

Напомним, как писал Adlife.spb.ru ранее, первый рекламный флайт «Кронштадтского» был посвящен собственному ребрэндингу и продвижению ТМ «Молочные сосиски», второй флайт, посвященный рекламе разных видов сосисок, прошел осенью.

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Обсуждение

ВК // 01 декабря 2010 - 13:35:03

хоть я и не поклонник их нового недавно обновленного стиля, но здесь явно откатились до кризисных времен :)

30206 // 01 декабря 2010 - 13:41:44

Ах, мой милый Андерсен, Андерсен, Андерсен. Всё прошло, всё.

Мужик Борат // 01 декабря 2010 - 13:53:53

"Кронштадтский" отжигает, жиганы!

Красный Тре // 01 декабря 2010 - 14:28:01

Иногда, чем хуже - тем лучше. Здесь, чуть-чуть не доработали.

Нестор // 01 декабря 2010 - 15:14:25

Не стоило поручать дизайнерам делать рекламу.

Андрей? // 01 декабря 2010 - 15:51:54

Феерические идиоты! :)

ттаарррабаррщик // 01 декабря 2010 - 17:23:28

какие-то плохие у меня образы после колбасы с короной. жуть.

Lord-Leon // 01 декабря 2010 - 18:01:33

Так как в логотипе присутствует белая корова, прочитал сперва: «Кронштадтский» рекламирует «Белую корову» :)))
Корову не нашел, за то после просмотра ролика стало ясно, чт отсутствие "физики" у объектов на листовках вытекает из ролика на котором четко вижу справа "белую" бомбу с золотыми стабилизаторами.

Nimax // 01 декабря 2010 - 20:13:05

Судя по ссылке «ранее», это ситуация: «бренд-менеджер за дверь... и началось!!!»

Лёвочкин Андрей // 02 декабря 2010 - 12:42:44

Цитата: "Концепция рекламной кампании разработана отделом рекламы и маркетинга Кроншадтского мясоперерабатывающего завода".
А в чём концепция-то? В скидках? 2 по цене 1? Урррродство!!!!

Parshin // 05 декабря 2010 - 18:11:26

если честно при первом взгляде на плакаты появилось отвращение. потом ничего так привык )))

Лёвочкин Андрей // 05 декабря 2010 - 17:29:26

Видел ТВ-ролик. Никакой. Худшие опасения подтверждаются. И это - бывший флагман колбасоизготовления! Люди специально за колбасой в Кронштадт ездили. Теперь их туда и рекламой не заманишь! Очередные уроды убили доверие к торговой марке. Конвейер дураков!

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