«Кронштадтский» рекламирует «Белую королеву»

01 декабря 2010 13:22:09

«Кронштадтский мясоперерабатывающий завод» сегодня, 1 декабря, начал новый флайт рекламной кампании.

На этот раз рекламируются вареные колбасы. Кампания со слоганом «Королевские скидки на вареные колбасы» охватывает ATL и BTL каналы.

Как рассказали Adlife.spb.ru представители завода, телевизионный ролик будет транслироваться по «Первому каналу» с 1 по 31 декабря. В метрополитене в этот же срок будут размещены рекламные макеты на лайтбоксах – всего охвачено 64 лайтбокса. С 1 по 19 декабря на эскалаторах прозвучит звуковая реклама.

Также, в кампании будет задействована пресса – газеты «Мой район» и Metro, которые опубликуют рекламные статьи с модулями.

BTL-акции будут проведены в сетях «Семья», «Дикси», «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», причем, способы их проведения будут варьироваться. Так, в «Семье» будут размещены плакаты, видеоролики на 900 маршрутах в течение трех недель, также, пройдут дегустации. В «Дикси» компания разместит стопперы формата А4 в 50 магазинах, раздаст посетителям новогодний каталог продукции. В «Пятерочке», «Карусели» и «Перекрестке» можно будет увидеть фирменные плакаты при входе.

Концепция рекламной кампании разработана отделом рекламы и маркетинга Кроншадтского мясоперерабатывающего завода.

Напомним, как писал Adlife.spb.ru ранее, первый рекламный флайт «Кронштадтского» был посвящен собственному ребрэндингу и продвижению ТМ «Молочные сосиски», второй флайт, посвященный рекламе разных видов сосисок, прошел осенью.

