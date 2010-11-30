«Я покупаю» устроил праздник для шопоголиков

30 ноября 2010 18:18:39

Журнал Shopping guide «Я покупаю. Санкт-Петербург» провёл акцию «Ночь шопинга» и отправил победителей заняться шопингом в Италию.

Как рассказали Adlife.spb.ru в редакции журнала, на площадке многофункционального комплекса «Атлантик Сити», выступившего партнером акции, «Я покупаю. Санкт-Петербург» провёл акцию «Ночь шопинга». Накануне читателям журнала были разосланы приглашения и шопинг-листы.

В «Ночь шопинга» бутики МФК «Атлантик Сити» предоставили скидки 30% на новые коллекции, партнёры и спонсоры дарили подарки, бутики организовали дефиле. Праздничную атмосферу создавала группа «Однажды». Азарт участников акции подогревался  возможностью выиграть поездку на рождественский шопинг в Европу от журнала  «Я покупаю. Санкт-Петербург».

На основе сданных покупателями шопинг-листов, где они отметили свои покупки, были подведены итоги акции и определены победители.

Самым активным шопоголиком города стала Елена Василенко, совершившая покупки на рекордную сумму. Помимо многочисленных призов и подарков от спонсоров, Елена получила от журнала «Я покупаю» поездку в Милан на рождественский шопинг, где ее ждёт шопинг-тур в компании победителей из других городов России.

По словам представителей журнала, участниками «Ночи шопинга» стали около 5 тыс. человек. Около 1 тыс. посетителей «Атлантик Сити» заполнили шопинг-листы. «Журнал Shopping Guide "Я Покупаю" - это гид по шопингу,  мнение которого помогает потребителям экономить время при выборе товаров и услуг, -  комментируют представители журнала. – Слоган нашей рекламной кампании в этом году - " «Я Покупаю» вдохновляет на покупки!", поэтому появление подобного формата мероприятия было вполне логично.  Мы устроили эту акцию, чтобы наши читатели получили эксклюзивные скидки на новые коллекции, а также возможность сэкономить время на шопинг и провести его в праздничной обстановке».

Акцию провели специалисты журнала «Я покупаю.Санкт-Петербург» при содействии агентства AdHouse, осуществившего рассылку приглашений и шопинг-листов и предоставившего промо-персонал.

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