Леонид Румянцев расскажет, как повысить доходность сайта 30 ноября 2010 16:31:58 17 и 18 декабря в бизнес-центре «Бизнес-Депо» состоится курс «Юзабилити - повышение продаж на коммерческих сайтах». Преподаватель - Леонид Румянцев. Семинар рассчитан на топ-менеджеров предприятий, менеджеров по маркетингу и рекламе, специалистов интернет-служб предприятий, руководителей корпоративных сайтов. Юзабилити (usability), напоминают организаторы, - это параметры сайта, определяющие его удобство и конверсию. Чем удобнее и понятнее создан сайт для посетителей, тем выше его конверсия (доход на 1000 посетителей). В рамках данного курса будут рассмотрены основы юзабилити. «90% ошибок, приводящих к потере прибыли - стандарные. На курсе мы разберем их всех, а также я поделюсь собственными многолетними наработками», - говорит Леонид Румянцев. Леонид Румянцев проектирует веб-сервисы с 2002 года. Среди его клиентов - nic.ru, R01.ru, mainlink.ru, rookee.ru, umi-cms.ru, xap.ru, clx.ru, trustlink.ru, justparty.ru, aviasales.ru, shokolad.com, liex.ru, imtoy.ru, ewwwo.com (ныне mem2.com), Moscow Business School, seopult.ru, click.ru, elitelink.ru, ipnow.ru, intehit.net и linkator.ru. Произвёл юзабилити-аудиты более 200 коммерческих сайтов. Генеральный директор компании «Профит клуб», совладелец трёх компаний. Куратор программы по развитию it-бизнеса в России. Также, ожидается приглашенный гость - руководитель проекта «Ай-тракер» Дмитрий Богданов. В рамках курса на практике будет рассмотрен Eye-tracking как один из методов тестирования. Обучение платное. Дополнительную информацию можно получить на сайте агентства Trinet . Организатор – интернет-агентство Trinet. Все новости 90510 // 30 ноября 2010 - 17:13:36 Судя по фото Леонида - у него многолетний, профессиональный опыт....

и сайты от 12 тыс. рублей.

А вообще, повышение доходности сайта это такая же профанация как "чистить магнитами бензин..."

сайт это инф. ресурс к. просто информирует, помогает связаться и просто продемонстрировать товар.

Если, хотите доходности*, то вкладывайте в бумаги* Ne // 30 ноября 2010 - 17:18:03 Очередной шарлатан будет впаривать профанам свои услуги.

Сайт не может быть доходным. Nimax // 30 ноября 2010 - 17:28:02 90510 — вы серьезно? Есть сомнения в продающих возможностях сайта?

Проектирование сайтов, как род деятельности появилось несколько лет назад — вы ожидали увидеть 50-летнего специалиста? До сих пор хороших проектировщиков в Спб днем с огнем не найти... ттаарррабаррщик // 30 ноября 2010 - 21:09:16 Уважаемая редакция, ну что за привычка дать информацию, но не дать ссылку?!)))



стоимость 12 000 р.



*это на одного человека? Nimax // 30 ноября 2010 - 21:37:22 Я не редакция, но вот вам ссылка:

http://trinet.ru/edu/seminar/182/



Коллеги из Тринета, у Вас в проектном цикле нет прототипирования (по крайней мере не указано на сайте), а именно на этом этапе обычно прорабатываются интерфейсы и тестируется удобство использования (мне по русски привычней). Неужели сразу от ТЗ к дизайну переходите? 42670 // 30 ноября 2010 - 22:50:45 Nimax-у.

Какой Вы оказывается в собственном изложении емкий и всесторонний шпешиалист -

"Директор по развитию компании «Nimax», занимаюсь кадровыми вопросами, планами развития и рекламной деятельностью" http://adlife.spb.ru/forum/?1&0&0&0&3025852&&0&12



"Лужу, паяю, стихи сочиняю..." а еще прототипирование, интерфейсы и тестинг



Полна талантами невская земля...ух!



Nimax // 30 ноября 2010 - 23:04:20 В профиле написано как есть — извините если разочаровал... что вас смутило?

Вас удивил мой интерес к этой теме? Неудивительно, здесь в основном оффлайн-реклама, а это редкий релиз от интернет-агентства. Я какие-то незнакомые вам слова применил? Влад // 01 декабря 2010 - 12:57:55 ну нужно же где-то непризнанному гению пиариться :)



п.с. думаю все поняли о ком речь... Itsme // 01 декабря 2010 - 19:53:11 Читаю вот некоторых и поражаюсь: сколько бестактных людей на земле русской. Каждый так и норовит уколоть, съязвить, указать на недостатки, обратив внимание на какие-то там свитера и прочую пое***нь, к делу не относящуюся. Стыдно должно быть, как бабы какие-то базарные обсуждаете внешний вид!

Пора эдлайф прикрыть уже, надоело желчь читать! Nimax // 01 декабря 2010 - 20:27:17 Первый комментарий про 12000 рублей и подвякивание Мирона про свитер — это сразу премия Дарвина.

Два комментария про доходность с сайтом — это читать статьи про «интернет пришел в нашу жизнь...» или яснее излагать свои мысли.

Комментарий про конверсию — так ведь по сути верно все, не нужно придираться.



Но ничего страшного. Какую еще реакцию мог вызвать молодой парень, рассказывающий о юзабилити на площадке, где висят убогие релизы про колбасу и т.д.? Все предсказуемо...



Но и у Леонида многие ссылки не работают. Неужели адлайф-эффект :) Ольга Кирсанова // 01 декабря 2010 - 22:55:25 Уважаемый Никита. Поясните-ка про "адлайф-эффект", даже интересно стало - это вы про что? Наш ресурс не виноват в том, что у Леонида не работают ссылки, мы к ним не имеем ни малейшего отношения)) А сами не ставим ссылки на его сайт и не даем телефонов, в чем Вы не упустили момент нас упрекнуть, так как текст этот публикуем не на правах рекламы, а в качестве полезной информации. Вообще удивляют люди, которые пишут редакции гневные жалобы на оскорбления некоторых комментаторов, а сами в конце концов им и уподобляются. Или нынче просто модно ругать Adlife и винить ресурс во всех грехах рекламного рынка? ))) Nimax // 01 декабря 2010 - 23:20:00 Ольга, по аналогии с хабра-эффект или дёти-эффект. Падение сайта на который опубликована ссылка под нагрузкой. В данном случае не более чем шутка. К вашему сайту не имеет никакого отношения, с ним все в порядке.



Ольга, а вы считаете, что комментарии 1, 2, 9 и 10 — вариант нормы? Особенно 10. По прежнему считаю, как и в отправленном Вам письме, что постоянные прямые оскорбления авторов публикаций на серьезной площадке выглядят странно.



А вот про колбасу, простите великодушно — к вам и площадке это не имеет никакого отношения. Шокирован уровнем данной работы. Уподобился... признаю. Ольга Кирсанова // 01 декабря 2010 - 23:57:02 В новости про колбасу не обсуждался "уровень работы". Инфоповодом послужила рекламная кампания, а не креатив. Бюджет кампании превысил гонорары некоторых среднестатических агентств на порядок. Вы способны увидеть в новости что-то кроме креатива? Иногда доходит до смешного - наши комментаторы начинают обсуждать уровень креатива в картинке, которую мы поставили просто в качестве иллюстрации к аналитическому материалу. А эту самую аналитику-то, с графиками, цифрами, мнениями экспертов - и не читают наши всезнающие креативные судьи)) Я не про "колбасную" новость сейчас, она, конечно, к аналитике не имеет отношения, просто в придачу вспомнились и остальные, любимые нами, но не читаемые вами, материалы - именно те, что написаны не на основе релиза, те, где есть журналистская работа.



Кстати, и релиза не было никакого. Возможно, Вас, Никита, это удивит, но 50% новостей публикуются по нашей инициативе. И иногда информацию, даже такую, про колбасу, приходится добывать с огромным трудом - не хотят ньюсмейкеры иметь дело с нашими комментаторами((( Один раз обожглись, второй раз не хотят...



Комментарии 1 и 2 - на мой взгляд вариант нормы, люди высказывают свое личное мнение. 9 и 10 - хамство. По хорошему, редакции нужен специалист-модератор, но его у нас нет... Леонид Румянцев // 02 декабря 2010 - 13:57:08 Фотка пятилетней давности, пора бы новую сделать, а то журналистам работать неудобно :-(



Эдлайфу привет, спасибо за публикацию. Был приятно удивлён таким вниманием к моей скромной персоне.



Комментаторам про ссылки: за 8 лет сменилось несколько поколений вебсервисов. Это нормально, что одни умирают теряя актуальность, а другие появляются.