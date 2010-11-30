TRAFFIC и PepsiCo рекламируют полезные свойства клюквенного кваса

30 ноября 2010 16:07:13

Агентство интерактивных маркетинговых коммуникаций TRAFFIC разработало сайт промоакции для торговой марки «Русский Дар Клюква» компании PepsiCo.

Как пояснили Adlife.spb.ru в агентстве, новый напиток объединяет две категории: натуральный квас, произведенный по старинной рецептуре, и натуральный сок клюквы.

Промоакция ТМ «Русский Дар Клюква» проводится по классической схеме «подарок за покупку». На сайте можно ознакомиться с правилами акции, узнать адреса центров выдачи призов. В качестве подарков для участников акции компания приготовила теплые и красивые вязаные шапки и варежки, оформленные в фирменной стилистике, и большие кружки с символикой брэнда, которые также представлены на сайте. Участвовать в акции может любой покупатель новой продукции под ТМ «Русский Дар Клюква».

В оформлении сайта использованы образы русской ярмарки и народных гуляний, что соответствует ценностям брэнда: сохранение национальной культуры и традиций. Квас, как правило, воспринимается потребителями как летний напиток. Однако в нем содержатся многие полезные витамины и микроэлементы, которые актуальны в холодное время года. Именно на этих полезных свойствах нового напитка акцентируется внимание при продвижении.

Отметим, в 2010 году TRAFFIC был также разработан промо-сайт ТМ «Русский дар».

